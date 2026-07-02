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Μουσικά Νέα 02.07.2026

Γιώργος Κακοσαίος: Sold out εμφανίσεις και αποθέωση από την ομογένεια στην Αυστραλία

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Ο Γιώργος Κακοσαίος ξεκίνησε την καλοκαιρινή του περιοδεία με απόλυτη επιτυχία στην Αυστραλία, γνωρίζοντας την αποθέωση από την ελληνική ομογένεια και συνεχόμενα sold out
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Γιώργος Κακοσαίος πραγματοποίησε sold out εμφανίσεις στην Αυστραλία, αποθεωμένος από την ομογένεια.
  • Το κοινό στην Αυστραλία τραγούδησε μαζί του τις επιτυχίες του, δημιουργώντας μοναδική ατμόσφαιρα.
  • Προστέθηκε επιπλέον εμφάνιση στη Μελβούρνη λόγω αυξημένης ζήτησης, η οποία επίσης σημείωσε μεγάλη επιτυχία.
  • Ο Κακοσαίος συνεχίζει την περιοδεία του σε Ελλάδα και Κύπρο, μεταφέροντας την επιτυχημένη του ενέργεια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά από έναν εξαιρετικά επιτυχημένο χειμώνα, με συνεχόμενες sold out εμφανίσεις για περισσότερους από έξι μήνες στο Lux Stage, ο Γιώργος Κακοσαίος συνεχίζει με την ίδια δυναμική και την καλοκαιρινή του περιοδεία, η οποία τον οδήγησε και στην Αυστραλία, όπου γνώρισε την αποθέωση από τους Έλληνες της ομογένειας.

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Ο αγαπημένος ερμηνευτής γνώρισε την αποθέωση από τους Έλληνες της ομογένειας, οι οποίοι έδωσαν δυναμικό «παρών» σε κάθε του εμφάνιση, γεμίζοντας ασφυκτικά τους χώρους των εμφανίσεων του. Με αμείωτο κέφι και συγκίνηση, το κοινό τραγουδούσε μαζί του όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα!

«Και Εις Ανώτερα»: Ο Γιώργος Κακοσαίος σε ένα προσωπικό visual story

Η τεράστια ανταπόκριση του κόσμου και η αυξημένη ζήτηση για εισιτήρια οδήγησαν τους διοργανωτές στην προσθήκη μίας επιπλέον εμφάνισης στη Μελβούρνη, η οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 27 Ιουνίου. Και σε αυτή τη βραδιά, οι ομογενείς κατέκλυσαν τον χώρο, χαρίζοντας στον Γιώργο Κακοσαίο ακόμη μία αξέχαστη υποδοχή.

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Με την ενέργεια, το πάθος και την αυθεντική επικοινωνία που τον χαρακτηρίζουν, ο Γιώργος Κακοσαίος χάρισε στο κοινό της Αυστραλίας μοναδικές μουσικές βραδιές, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους εκπροσώπους της νέας γενιάς του ελληνικού τραγουδιού.

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Με την απόλυτα επιτυχημένη έναρξη της καλοκαιρινής του περιοδείας στην Αυστραλία, ο Γιώργος Κακοσαίος συνεχίζει το μουσικό του ταξίδι με επόμενους σταθμούς την Ελλάδα και την Κύπρο, όπου αναμένεται να συναντήσει ξανά το κοινό του σε μια σειρά από συναυλίες, μεταφέροντας παντού την ίδια δυναμική, το κέφι και τη μοναδική ενέργεια που τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της γενιάς του.

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Γιώργος Κακοσαίος μουσική ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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