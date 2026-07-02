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Μουσική 02.07.2026

NØMA Festival 2026: Έρχεται για πρώτη φορά η ηλεκτρονική μουσική στο Αργοστόλι

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Έρχεται 7 Αυγούστου με επιλεγμένο line-up, εντυπωσιακά οπτικοακουστικά εφέ και ατμόσφαιρα που θυμίζει ευρωπαϊκά dance festivals
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Με μια ματιά
  • Το NØMA Festival, αφιερωμένο στην ηλεκτρονική μουσική, θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.
  • Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 Αυγούστου 2026 στον εμβληματικό χώρο του Θαλασσόμυλου.
  • Το φεστιβάλ στοχεύει στην ανάδειξη της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής και της EDM κουλτούρας.
  • Η διοργάνωση περιλαμβάνει προσεγμένη παραγωγή, δυναμικό ήχο, οπτικοακουστικά εφέ και επιλεγμένο line-up.
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Το φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Κεφαλονιάς έρχεται για πρώτη φορά στο Αργοστόλι
Μετά την επιτυχημένη πρώτη του διοργάνωση, το NØMA Festival επιστρέφει το καλοκαίρι του 2026, παρουσιάζοντας το επόμενο βήμα της πορείας του στην Κεφαλονιά.

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Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026, το NØMA Festival έρχεται για πρώτη φορά στο Αργοστόλι και στον εμβληματικό χώρο του Θαλασσόμυλου, μεταφέροντας την ενέργεια της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του νησιού.

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Το NØMA Festival, το πρώτο φεστιβάλ της Κεφαλονιάς αφιερωμένο αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μουσική και την EDM κουλτούρα, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά και έρχεται για πρώτη φορά στο Αργοστόλι.

Δημιουργήθηκε με στόχο να αναδείξει τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική μέσα από μια ολοκληρωμένη φεστιβαλική εμπειρία, φέρνοντας κοντά καλλιτέχνες, επισκέπτες και φίλους της EDM σκηνής σε έναν μοναδικό καλοκαιρινό προορισμό.

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Η φετινή διοργάνωση αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο για το φεστιβάλ, συνδυάζοντας τη μουσική, το φυσικό τοπίο της Κεφαλονιάς και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του Αργοστολίου σε μια βραδιά αφιερωμένη αποκλειστικά στους ήχους της ηλεκτρονικής μουσικής.

Η διοργάνωση σηματοδοτεί επίσης την πρώτη φορά που ο Θαλασσόμυλος Αργοστολίου φιλοξενεί φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τα μουσικά δρώμενα της πόλης και του νησιού.

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Με προσεγμένη παραγωγή, δυναμικό ήχο, σύγχρονα οπτικοακουστικά εφέ και ένα επιλεγμένο line-up, το NØMA Festival 2026 φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις πιο ξεχωριστές μουσικές εμπειρίες του καλοκαιριού στην Κεφαλονιά.

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LINE UP

THE GOSHA MS LEFKI NIKKOSUNSET
A. THOMATOS PETROS K. STEB

MORE ARTISTS TO BE ANNOUNCED

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού, το NØMA Festival αποτελεί μια ξεχωριστή συνάντηση μουσικής, καλοκαιριού και πολιτισμού, σε έναν χώρο που για πρώτη φορά μεταμορφώνεται σε σκηνή ηλεκτρονικής μουσικής.

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ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

Σύντομα μέσω more.com

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Δήμος Αργοστολίου

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ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

MAD TV

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

NEXT WAVE EVENTS MANAGEMENT GR

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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Για όλες τις ανακοινώσεις, πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήρια, το πλήρες πρόγραμμα και τις επόμενες προσθήκες στο line-up, ακολουθήστε τα επίσημα κανάλια του φεστιβάλ:

Instagram: @noma.festival

Προπώληση εισιτηρίων: Σύντομα μέσω more.com

NØMA FESTIVAL 2026

7 Αυγούστου 2026

Θαλασσόμυλος Αργοστολίου, Κεφαλονιά

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NØMA Festival ηλεκτρονική μουσική Κεφαλονιά
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