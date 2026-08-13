EUROVISION 13.08.2026

Eurovision 2027: Επίσημα στο Μπουργκάς η μεγάλη διοργάνωση της Βουλγαρίας

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Η Βουλγαρία ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά τη μεγάλη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή, με το Μπουργκάς να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της Eurovision 2027
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Eurovision 2027 θα διεξαχθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.
  • Οι ημιτελικοί θα γίνουν στις 11 και 13 Μαΐου 2027.
  • Ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2027 θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου.
  • Η EBU και το BNT ανακοίνωσαν επίσημα την πόλη και τις ημερομηνίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για την Eurovision 2027 μπορεί πλέον να ξεκινήσει και επίσημα, καθώς έγινε γνωστό ποια πόλη θα φιλοξενήσει τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό. Η EBU και το BNT ανακοίνωσαν επίσημα πως η Eurovision του 2027 θα πραγματοποιηθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, δίνοντας έτσι τέλος στην αναμονή για την πόλη που θα αποτελέσει το επίκεντρο της διοργάνωσης.

EUROVISION-2027-BULGARIA

Παράλληλα, γνωρίζουμε πλέον και τις ημερομηνίες, με τους δύο ημιτελικούς να πραγματοποιούνται στις 11 και 13 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 15 Μαΐου 2027. Έτσι, αν είσαι Eurofan, έχεις πλέον τρεις ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις στο ημερολόγιό σου, καθώς η Eurovision επιστρέφει στη Βουλγαρία και αυτή τη φορά μεταφέρει όλη τη λάμψη της στο Μπουργκάς.

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Η ανακοίνωση από την EBU και το BNT επιβεβαιώνει ότι το Μπουργκάς θα αποτελέσει την πόλη υποδοχής της Eurovision 2027. Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή για τη Βουλγαρία, καθώς η χώρα ετοιμάζεται να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής μουσικής επικαιρότητας. Το Μπουργκάς, μια πόλη στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, θα γίνει για το 2027 το σημείο συνάντησης καλλιτεχνών, αποστολών και Eurofans από ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι ημερομηνίες της Eurovision 2027 έχουν επίσης ανακοινωθεί επίσημα και πλέον το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

  • 11 Μαΐου 2027: Πρώτος ημιτελικός
  • 13 Μαΐου 2027: Δεύτερος ημιτελικός
  • 15 Μαΐου 2027: Μεγάλος τελικός

Αυτό σημαίνει πως το Σάββατο 15 Μαΐου θα είναι η βραδιά κατά την οποία θα παρακολουθήσεις τη μεγάλη μάχη για την ανάδειξη του επόμενου νικητή της Eurovision.

https://www.instagram.com/eurovision/
https://www.instagram.com/eurovision/

Η διοργάνωση του 2027 φέρνει ξανά τη Βουλγαρία στο προσκήνιο της Eurovision, αυτή τη φορά με το Μπουργκάς να αναλαμβάνει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Η επιλογή μιας πόλης με διαφορετικό χαρακτήρα από τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δίνει στη Eurovision 2027 τη δική της ταυτότητα. Το Μπουργκάς βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα και αποτελεί έναν από τους γνωστούς τουριστικούς προορισμούς της Βουλγαρίας.

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Eurovision 2027 Βουλγαρία
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