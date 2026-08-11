Η Νατάσα Θεοδωρίδου γύρισε στο 2001 με το «Είσαι συνήθεια κακιά» – Το νοσταλγικό βίντεο

Η τραγουδίστρια γύρισε τον χρόνο πίσω, έβαλε στο αυτοκίνητο τη μεγάλη της επιτυχία και μοιράστηκε με τους followers μια νοσταλγική στιγμή από την εποχή του CD

Με μια ματιά Η Νατάσα Θεοδωρίδου μοιράστηκε ένα νοσταλγικό βίντεο με το τραγούδι «Είσαι συνήθεια κακιά».

Το τραγούδι προέρχεται από το άλμπουμ «Υπ’ ευθύνη μου», που κυκλοφόρησε το 2001.

Η ανάρτηση της τραγουδίστριας προκάλεσε αναμνήσεις από τις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Η Θεοδωρίδου έκανε ένα μουσικό flashback, θυμίζοντας την εποχή των CD. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα μικρό μουσικό ταξίδι πίσω στο 2001 έκανε η Νατάσα Θεοδωρίδου και κατάφερε να ξυπνήσει αναμνήσεις από μια άλλη εποχή. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μπήκε στο αυτοκίνητό της, άρχισε να τραγουδά το «Είσαι συνήθεια κακιά» και μοιράστηκε τη στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Το τραγούδι, που βρίσκεται στο άλμπουμ «Υπ’ ευθύνη μου», αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικές επιτυχίες της πορείας της και η ίδια θέλησε να το επαναφέρει για λίγο στο σήμερα, με έναν αυθόρμητο και ιδιαίτερα νοσταλγικό τρόπο. Στη λεζάντα της ανάρτησής της ήταν λιτή, αλλά αρκετή για να βάλει αμέσως τους followers στο κλίμα: «Είσαι συνήθεια κακιά. CD… Υπ’ ευθύνη μου. 2001».

Διάβασε επίσης: Νατάσα Θεοδωρίδου – Δέσποινα Βανδή: Ποιο τραγούδι «ζηλεύει» η μία της άλλης

Με το «Είσαι συνήθεια κακιά» να ακούγεται στο αυτοκίνητο, η Νατάσα Θεοδωρίδου τραγούδησε ξανά ένα κομμάτι που έχει συνδεθεί με τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Η επιλογή του τραγουδιού δεν ήταν τυχαία, καθώς το «Υπ’ ευθύνη μου» ανήκει σε μια σημαντική περίοδο της καριέρας της. Περισσότερα από δύο δεκαετίες αργότερα, η τραγουδίστρια φαίνεται πως θέλησε να θυμηθεί εκείνη την εποχή και να τη μοιραστεί με το κοινό της.

Με λίγες μόνο λέξεις, η Νατάσα Θεοδωρίδου έκανε το δικό της flashback. Η αναφορά στο CD και στο 2001 έχει από μόνη της μια έντονη δόση νοσταλγίας, θυμίζοντας την εποχή που τα τραγούδια τα άκουγες ξανά και ξανά από έναν δίσκο που έμενε μόνιμα στο αυτοκίνητο ή στο στερεοφωνικό του σπιτιού. Η ίδια, πάντως, δεν χρειάστηκε τίποτα περισσότερο από τη φωνή της και ένα γνώριμο τραγούδι για να μεταφέρει τους followers της πίσω στον χρόνο.

Το «Είσαι συνήθεια κακιά» εξακολουθεί να έχει τη δική του θέση στο ρεπερτόριο της Νατάσας Θεοδωρίδου και η συγκεκριμένη ανάρτηση έδωσε την αφορμή για ακόμη μία αναδρομή στη μουσική διαδρομή της. Για σένα που έχεις μεγαλώσει με τις επιτυχίες εκείνης της εποχής, ένα τέτοιο flashback δεν είναι απλώς ένα παλιό τραγούδι που ακούγεται ξανά. Είναι ένας μικρός τρόπος να γυρίσεις για λίγο σε μια εποχή που μοιάζει πλέον μακρινή, αλλά παραμένει ζωντανή μέσα από τη μουσική.

Διάβασε επίσης: Ο Σάκης Ρουβάς βάζει τη δική του υπογραφή στο Dragi Bravo Festival – Η εμφάνιση που θα συζητηθεί