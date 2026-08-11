Μουσική 11.08.2026

Harry Styles: Κέρασε churros τους fans του στο Μεξικό – Η γλυκιά έκπληξη μετά τις συναυλίες

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Ο Harry Styles θέλησε να ευχαριστήσει το κοινό για τη θερμή υποδοχή στο Μεξικό και το έκανε με έναν τρόπο που γέμισε τους δρόμους της Condesa με ουρές για δωρεάν churros
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Harry Styles κέρασε δωρεάν churros τους fans του στο Μεξικό.
  • Η προσφορά ίσχυε για δύο ημέρες σε κατάστημα της Churrería El Moro.
  • Η κίνηση έγινε ως ευχαριστώ για την αγάπη του μεξικανικού κοινού.
  • Εκατοντάδες θαυμαστές σπεύσαν στο κατάστημα, σχηματίζοντας μεγάλες ουρές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Harry Styles φαίνεται πως βρήκε έναν ιδιαίτερα γλυκό τρόπο για να πει «ευχαριστώ» στους θαυμαστές του στο Μεξικό. Μετά τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε το κοινό κατά τη διάρκεια της residency του «Together, Together Tour», ο Βρετανός σταρ φρόντισε να ανταποδώσει την αγάπη με μια έκπληξη που δύσκολα θα περνούσε απαρατήρητη.

https://www.instagram.com/harrystyles/
https://www.instagram.com/harrystyles/

Για δύο ημέρες, την Κυριακή και τη Δευτέρα 10 και 11 Αυγούστου, οι fans του μπορούσαν να απολαύσουν δωρεάν churros σε κατάστημα της γνωστής Churrería El Moro, στη δημοφιλή συνοικία Condesa της Πόλης του Μεξικού. Και όπως ήταν αναμενόμενο, η είδηση προκάλεσε ενθουσιασμό, με εκατοντάδες θαυμαστές να σπεύδουν στο κατάστημα.

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Η Churrería El Moro ανακοίνωσε πως οι πελάτες του καταστήματος στην Condesa μπορούσαν να απολαύσουν churros «courtesy of Together, Together», δηλαδή κερασμένα από την ομάδα του Harry Styles. Η κίνηση ήταν ένας διαφορετικός τρόπος για τον τραγουδιστή να ανταποδώσει την αγάπη που εισέπραξε από το μεξικανικό κοινό κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα.

Το συγκεκριμένο κέρασμα φαίνεται πως ενθουσίασε ιδιαίτερα τους fans του Harry Styles. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media έδειξαν εκατοντάδες παραγγελίες και αποδείξεις στις οποίες αναγράφονταν το όνομα του τραγουδιστή και το «Together, Together». Την ίδια στιγμή, έξω από το κατάστημα σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές, καθώς οι θαυμαστές περίμεναν τη σειρά τους για να πάρουν το δωρεάν γλυκό.

Πορτρέτο του Harry Styles από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram.
www.instagram.com/harrystyles

Η κίνηση του Harry Styles ταιριάζει απόλυτα με το κλίμα της περιοδείας του, αφού ο ίδιος φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σχέση με το κοινό που τον υποδέχθηκε στο Μεξικό. Αντί για ένα ακόμη τυπικό «ευχαριστώ», επέλεξε κάτι πολύ πιο απλό, άμεσο και φυσικά νόστιμο. Churros για τους fans του, λοιπόν, με το όνομα του Harry Styles να βρίσκεται πάνω στις αποδείξεις και το «Together, Together» να γίνεται για λίγο συνώνυμο της πιο γλυκιάς έκπληξης.

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