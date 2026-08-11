Μουσική 11.08.2026

Ariana Grande: Το «petal» έκανε ντεμπούτο στο Νο1 του Billboard 200 – Το ρεκόρ που ξεχώρισε

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Το νέο άλμπουμ της Ariana Grande δεν έκανε απλώς δυνατή είσοδο στα charts, αλλά έφερε ένα ακόμη Νο1 και ένα εντυπωσιακό προσωπικό ρεκόρ για την pop star
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το άλμπουμ «petal» της Ariana Grande έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200.
  • Το «petal» είναι το έβδομο Νο. 1 άλμπουμ της Ariana Grande στην καριέρα της.
  • Η κυκλοφορία του «petal» σημείωσε τη μεγαλύτερη εβδομάδα της σε συνολικές μονάδες και καθαρές πωλήσεις άλμπουμ στη δεκαετία του 2020.
  • Το άλμπουμ συγκέντρωσε 295.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
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Η Ariana Grande έχει κάθε λόγο να χαμογελά, καθώς το νέο της άλμπουμ «petal» έκανε ακριβώς αυτό που θα περίμενε κανείς από μία από τις μεγαλύτερες pop stars της εποχής: ανέβηκε στην κορυφή. Το «petal» κατέκτησε το Νο. 1 του Billboard 200, χαρίζοντας στην Ariana Grande το έβδομο Νο. 1 άλμπουμ της καριέρας της και επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική που εξακολουθεί να έχει το όνομά της στη μουσική βιομηχανία. Και αν κοιτάξεις λίγο πιο προσεκτικά τα στοιχεία πίσω από αυτή την κορυφή, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή.

Η Ariana Grande με χορευτές στο νέο της video clip για το τραγούδι «Petals» με αναφορές στο παλιό Hollywood.
https://www.instagram.com/arianagrande/

Το «petal» έκανε ντεμπούτο με 295.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αριθμός που μεταφράζεται σε μία από τις σημαντικότερες εμπορικές επιδόσεις της Ariana Grande τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, πρόκειται για τη μεγαλύτερη εβδομάδα της σε συνολικές μονάδες μέσα στη δεκαετία του 2020, γεγονός που δίνει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην επιτυχία του νέου της album.

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Η κορυφή του Billboard 200 δεν είναι, φυσικά, κάτι καινούργιο για την Ariana Grande. Με το «petal», όμως, η τραγουδίστρια προσθέτει ακόμη ένα Νο. 1 στη δισκογραφία της και φτάνει συνολικά τα επτά άλμπουμ που έχουν κατακτήσει την πρώτη θέση του συγκεκριμένου chart. Πρόκειται για ένα επίτευγμα που δείχνει τη σταθερότητα της παρουσίας της στην κορυφή και τον τρόπο με τον οποίο κάθε νέα κυκλοφορία της μπορεί να μετατραπεί σε μεγάλο μουσικό γεγονός.

Η Ariana Grande χαμογελάει φορώντας ένα μαύρο φόρεμα, βάζοντας τέλος στις φήμες για διάλειμμά της από τη δημοσιότητα.
https://www.instagram.com/arianagrande/

Και υπάρχει ακόμη ένα στοιχείο που αξίζει την προσοχή σου. Το «petal» σημείωσε τη μεγαλύτερη εβδομάδα της Ariana Grande σε καθαρές πωλήσεις άλμπουμ εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια. Με άλλα λόγια, η νέα της κυκλοφορία δεν βασίστηκε μόνο στη συνολική κατανάλωση της μουσικής μέσω των διαφορετικών μορφών ακρόασης, αλλά κατάφερε να δημιουργήσει και σημαντική ζήτηση για το ίδιο το album ως ολοκληρωμένο μουσικό έργο.

https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/

Για την Ariana Grande, η επιτυχία του «petal» έρχεται να προστεθεί σε μία ήδη εντυπωσιακή πορεία. Από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της μέχρι σήμερα, η τραγουδίστρια έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα εξαιρετικά πιστό κοινό, το οποίο ακολουθεί κάθε μουσικό της βήμα. Η παρουσία της στα charts δεν αποτελεί, λοιπόν, απλώς έναν αριθμό. Είναι ένας ακόμη τρόπος να αποτυπωθεί το πόσο μεγάλη παραμένει η απήχησή της. Το νέο Νο. 1 αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν σκεφτείς ότι η Ariana Grande έχει πλέον επτά άλμπουμ που έχουν φτάσει στην κορυφή του Billboard 200. Το «petal» μπαίνει έτσι σε μία ιδιαίτερα ξεχωριστή λίστα της δισκογραφίας της και επιβεβαιώνει ότι η σχέση της με το chart παραμένει εξαιρετικά δυνατή.

Τα 295.000 equivalent album units που συγκέντρωσε το «petal» στις ΗΠΑ αποτελούν το βασικό στοιχείο της νέας επιτυχίας, όμως πίσω από τον αριθμό υπάρχει και κάτι ακόμη: η προσμονή του κοινού. Όταν ένα νέο album μιας καλλιτέχνιδας με το μέγεθος της Ariana Grande κυκλοφορεί, η πρώτη εβδομάδα γίνεται σχεδόν από μόνη της ένα μικρό πολιτιστικό γεγονός. Οι fans ακούν το album, επιστρέφουν στα αγαπημένα τους τραγούδια, μοιράζονται τις εντυπώσεις τους και φυσικά συμβάλλουν στη δυναμική που αποκτά η κυκλοφορία στα charts.

Με το «petal» να ξεκινά την πορεία του από την κορυφή και την Ariana Grande να προσθέτει το έβδομο Νο. 1 άλμπουμ στο ενεργητικό της, το μήνυμα είναι μάλλον ξεκάθαρο: η pop star εξακολουθεί να έχει τον τρόπο να κάνει κάθε νέα εποχή της να μοιάζει με μεγάλο γεγονός. Και αυτή τη φορά, οι αριθμοί του Billboard 200 ήρθαν να το επιβεβαιώσουν με τον πιο εμφατικό τρόπο.

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Ariana Grande Billboard
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