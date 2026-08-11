Baby braids: Το χτένισμα των celebrities που θα φοράς σε κάθε καλοκαιρινή σου έξοδο

Από τις εμφανίσεις των διασήμων μέχρι τις πασαρέλες, οι λεπτές πλεξούδες που πλαισιώνουν το πρόσωπο είναι η τάση που αξίζει να δοκιμάσεις

Με μια ματιά Τα baby braids είναι το δημοφιλές χτένισμα της σεζόν, συνδυάζοντας στυλ 90s με bohemian αισθητική.

Είναι ευέλικτα, αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου και ταιριάζουν σε διάφορες περιστάσεις.

Διάσημες όπως η Jennie, η Hailey Bieber και η Alysa Liu έχουν υιοθετήσει την τάση με προσωπικές πινελιές.

Το χτένισμα αυτό αναμένεται να παραμείνει δημοφιλές και στις επόμενες σεζόν, όπως φάνηκε στις πασαρέλες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα baby braids αποτελούν αναμφισβήτητα το απόλυτο χτένισμα της σεζόν, συνδυάζοντας την απόλυτη ανεμελιά των 90s με μια σύγχρονη, bohemian αισθητική που αποπνέει φρεσκάδα και δυναμισμό. Αυτές οι μικρές, διακριτικές πλεξούδες που πλαισιώνουν απαλά το πρόσωπο έχουν καταφέρει να κερδίσουν μια μόνιμη και περίοπτη θέση στις καρδιές των trendsetters, προσφέροντας μια παιχνιδιάρικη αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά προσεγμένη νότα σε κάθε εμφάνιση, ανεξάρτητα από το στυλ ή την περίσταση.

Είτε συνδυάζονται με αβίαστους, ανάλαφρα beach waves για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού είτε με πιο αυστηρά και δομημένα looks, το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους παραμένει η ανεπανάληπτη ευελιξία τους. Καταφέρνουν να απομακρύνουν έξυπνα τα μαλλιά από το πρόσωπο αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά μας χωρίς ποτέ να θυσιάζουν στο ελάχιστο το προσωπικό μας στυλ, καθιστώντας τα την ιδανική και πιο κομψή επιλογή τόσο για τις χαλαρές καλοκαιρινές εξόδους όσο και για τις πιο στιλάτες, ανανεωμένες εμφανίσεις που ακολουθούν τη μετάβαση προς το φθινόπωρο.

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Η επιστροφή των 90s που μονοπωλεί το ενδιαφέρον

Απλές, διαχρονικές και απίστευτα παιχνιδιάρικες, οι λεπτές πλεξούδες που πλαισιώνουν το πρόσωπο παραμένουν στην κορυφή των hair trends. Με μια μποέμικη αύρα που ταιριάζει γάντια με τα beach looks και τα ανάλαφρα waves, το συγκεκριμένο χτένισμα καταφέρνει όχι μόνο να αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου, αλλά και να χαρίζει άμεση φρεσκάδα σε κάθε εμφάνιση.

Πώς το φορούν οι διάσημες

Οι stars από κάθε γωνιά του πλανήτη και με διαφορετικούς τύπους μαλλιών έχουν υιοθετήσει την τάση, δίνοντας τη δική τους προσωπική πινελιά. Η Jennie των BLACKPINK προσθέτει παστέλ κορδέλες στις μικρές της πλεξούδες για ένα cute pop αποτέλεσμα, η Hailey Bieber προτιμά δύο λεπτές τουφίτσες μπροστά σε Y2K αισθητική, ενώ η αθλήτρια Alysa Liu δίνει μια πιο grunge πνοή σε δίχρωμα μαλλιά. Το trend, μάλιστα, πέρασε και στη μικρή οθόνη, κλέβοντας την παράσταση στη ρομαντική σειρά Over the Years.

Από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο

Αν νομίζεις ότι πρόκειται για μια περαστική καλοκαιρινή μόδα, οι πασαρέλες για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας έρχονται να σε διαψεύδουν. Στους οίκους Chloé και Acne Studios, τα baby braids επαναπροσδιορίστηκαν: από κρυμμένες πλεξούδες στολισμένες με κοσμήματα μέχρι πιο messy εκδοχές που αποκαλύπτουν διακριτικά το πρόσωπο, αποδεικνύοντας ότι το trend ήρθε για να μείνει.

Πώς να το πετύχεις μόνη σου

Το μυστικό για τέλεια baby braids είναι η φυσική, «ζωντανή» υφή στα μαλλιά και όχι ένα αυστηρό, ίσιο αποτέλεσμα. Το look δείχνει ακόμα καλύτερα σε ελαφρώς ατίθασα μαλλιά, οπότε μην το παρακάνεις με το styling και άσε την ανεμελιά να πρωταγωνιστήσει!