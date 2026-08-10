Beauty 10.08.2026

Το κόλπο των ειδικών για foundation που δεν «φοβάται» τον καύσωνα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο απόλυτος οδηγός για να αποχωριστείς το «cakey» μακιγιάζ και να αποκτήσεις επιδερμίδα που ακτινοβολεί φυσική φρεσκάδα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η σωστή προετοιμασία της επιδερμίδας με καθαρισμό και ενυδάτωση είναι απαραίτητη για ομοιόμορφη εφαρμογή.
  • Εφάρμοσε το foundation σε λεπτές στρώσεις, ξεκινώντας από το κέντρο του προσώπου και απλώνοντας προς τα έξω.
  • Σβήσε προσεκτικά το foundation προς τον λαιμό για να αποφύγεις τις χρωματικές διακυμάνσεις.
  • Χρησιμοποίησε concealer τοπικά για ατέλειες, διατηρώντας τη βάση ανάλαφρη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το foundation αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε επιτυχημένου μακιγιάζ, καθώς έχει τη δύναμη να εξομαλύνει τον τόνο και να αναδείξει τη φυσική ομορφιά της επιδερμίδας. Παρά τις καλές προθέσεις, όμως, μικρές παραλείψεις στη ρουτίνα ή η λανθασμένη επιλογή προϊόντος συχνά οδηγούν στα αντίθετα αποτελέσματα, τονίζοντας τις λεπτές γραμμές και τους πόρους αντί να τους συγκαλύπτουν.

kalokairi_fashion_cabanna_stripes
https://www.instagram.com/juliesfi/

 

Η επίτευξη ενός αψεγάδιαστου και φωτεινού αποτελέσματος δεν απαιτεί υπερβολές, αλλά σωστή γνώση των αναγκών του δέρματός μας. Κατανοώντας τα συνήθη λάθη στην εφαρμογή και προσαρμόζοντας τη φόρμουλα ανάλογα με την εποχή και την ηλικία, μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια φρέσκια, ανάλαφρη και απόλυτα φυσική όψη που διαρκεί όλη μέρα.

Ghost lashes: Το καλοκαιρινό hack των celebrities για βλέμμα που δείχνει πάντα φρέσκο

1. Σωστός καθαρισμός και ενυδάτωση

Η σωστή προετοιμασία της επιδερμίδας ξεκινάει πάντα με έναν ήπιο καθαρισμό και την εφαρμογή μιας ενυδατικής κρέμας. Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο, καθώς δημιουργεί μια λεία βάση που επιτρέπει στο foundation να απλωθεί ομοιόμορφα, αποτρέποντας το να συσσωρευτεί σε τυχόν ξηρές περιοχές του προσώπου.

kalokairi_outfit
https://www.instagram.com/dawn.tan/

2. Στρατηγική τοποθέτηση σε λεπτές στρώσεις

Αντί να βαραίνεις το δέρμα με μεγάλη ποσότητα προϊόντος, εφάρμοσε το foundation σταδιακά σε λεπτές στρώσεις. Ξεκίνα από το κέντρο του προσώπου, όπου συνήθως υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη κάλυψης, και δούλεψε το προϊόν προς τα έξω με απαλές κινήσεις για απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα.

3. Αψεγάδιαστο blending στον λαιμό

Μια από τις πιο κρίσιμες λεπτομέρειες για να αποφύγεις τις απότομες χρωματικές διακυμάνσεις είναι το σβήσιμο του προϊόντος. Φρόντισε να απλώνεις και να σβήνεις προσεκτικά το foundation πέρα από τη γραμμή του σαγονιού προς τον λαιμό, εξασφαλίζοντας μια ομοιογενή και αρμονική εικόνα.

athlitiki_fanela_kalokairi_fashion
https://www.instagram.com/elizagracehuber/

4. Τοπική κάλυψη με concealer

Για να καλύψεις τυχόν ατέλειες ή σπυράκια, προτίμησε να χρησιμοποιήσεις ένα εξειδικευμένο concealer τοπικά αντί να προσθέσεις έξτρα στρώσεις foundation. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείς τη συνολική βάση ανάλαφρη, φρέσκια και φωτεινή χωρίς υπερβολικό όγκο.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty foundation Καλοκαίρι 2026 μακιγιάζ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Madonna έφτασε στο No1 με το «Love sensation» – Το hit που αξίζει να μπει στη λίστα σου

Η Madonna έφτασε στο No1 με το «Love sensation» – Το hit που αξίζει να μπει στη λίστα σου

10.08.2026
Επόμενο
Το «Tangled» ζωντανεύει! Οι πρώτες εικόνες από τη νέα ταινία της Disney κυκλοφόρησαν

Το «Tangled» ζωντανεύει! Οι πρώτες εικόνες από τη νέα ταινία της Disney κυκλοφόρησαν

10.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Όλο το καλοκαίρι σε μία κουταλιά – Η σπιτική γρανίτα καρπούζι που φτιάχνεται χωρίς κόπο
Food

Όλο το καλοκαίρι σε μία κουταλιά – Η σπιτική γρανίτα καρπούζι που φτιάχνεται χωρίς κόπο

10.08.2026
Οι ζώνες είναι παρελθόν – Δες ποιο είναι το αξεσουάρ που λατρεύουν τα it-girls
Fashion

Οι ζώνες είναι παρελθόν – Δες ποιο είναι το αξεσουάρ που λατρεύουν τα it-girls

10.08.2026
Η τραπεζαρία της Αλεξάνδρας Νίκα μάς έδωσε το πιο chic decoration inspo – 3 λεπτομέρειες που αξίζει να δεις
Life

Η τραπεζαρία της Αλεξάνδρας Νίκα μάς έδωσε το πιο chic decoration inspo – 3 λεπτομέρειες που αξίζει να δεις

10.08.2026
Πες «αντίο» στην πολυκοσμία: Τα 2 ελληνικά νησιά για τις πιο ποιοτικές διακοπές
Life

Πες «αντίο» στην πολυκοσμία: Τα 2 ελληνικά νησιά για τις πιο ποιοτικές διακοπές

09.08.2026
Πόσο κοστίζει πραγματικά μια μέρα με air condition ανοιχτό;
Life

Πόσο κοστίζει πραγματικά μια μέρα με air condition ανοιχτό;

09.08.2026
Το No1 λάθος στην παρηγοριά: Τι δεν πρέπει να κάνεις όταν κάποιος κλαίει
Life

Το No1 λάθος στην παρηγοριά: Τι δεν πρέπει να κάνεις όταν κάποιος κλαίει

09.08.2026
Το snack που έχει τρελάνει το TikTok είναι εδώ! Πώς να φτιάξεις το πιο crispy γλυκό με 4 υλικά
Food

Το snack που έχει τρελάνει το TikTok είναι εδώ! Πώς να φτιάξεις το πιο crispy γλυκό με 4 υλικά

09.08.2026
Πώς να μη χάσεις τη φόρμα σου στις διακοπές – Μικρά workouts στην παραλία
Fitness

Πώς να μη χάσεις τη φόρμα σου στις διακοπές – Μικρά workouts στην παραλία

09.08.2026
Πώς να φορέσεις τα wedge sandals φέτος χωρίς να δείχνουν ξεπερασμένα
Fashion

Πώς να φορέσεις τα wedge sandals φέτος χωρίς να δείχνουν ξεπερασμένα

09.08.2026
Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

Χωνάκι ή κυπελλάκι; Σε αυτά τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας η απάντηση είναι…και τα δύο!

Χωνάκι ή κυπελλάκι; Σε αυτά τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας η απάντηση είναι…και τα δύο!

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες

Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση