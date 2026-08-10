Life 10.08.2026

Η τραπεζαρία της Αλεξάνδρας Νίκα μάς έδωσε το πιο chic decoration inspo – 3 λεπτομέρειες που αξίζει να δεις

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Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε φωτογραφία από την τραπεζαρία της και ξεχωρίσαμε 3 διαχρονικά στοιχεία διακόσμησης που κάνουν τη διαφορά
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Μεγάλο ξύλινο τραπέζι για ζεστασιά και φιλόξενη ατμόσφαιρα.
  • Άνετες καρέκλες με λευκές θήκες για εκλεπτυσμένη και cozy αίσθηση.
  • Σύγχρονο φωτιστικό πάνω από το τραπέζι, ως κόσμημα και μοντέρνα πινελιά.
  • Συνδυασμός φυσικών υλικών, άνεσης και μοντέρνου design για διαχρονικό στυλ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε με τους followers της μια νέα εικόνα από το σπίτι της και για ακόμη μία φορά απέδειξε πως η αισθητική της βασίζεται στην κομψότητα και τη διαχρονικότητα. Σε μια φωτογραφία που ανέβασε στα social media, η τραπεζαρία της κλέβει τις εντυπώσεις με τον minimal αλλά ταυτόχρονα ζεστό χαρακτήρα της. Ο χώρος συνδυάζει μοντέρνες πινελιές με κλασικά στοιχεία που δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα. Από την πρώτη ματιά ξεχωρίζουν τρία βασικά χαρακτηριστικά που μπορούν να αποτελέσουν έμπνευση για όσους θέλουν ένα elegant σπίτι.

https://www.instagram.com/alexandra.nika/
https://www.instagram.com/alexandra.nika/

Το κεντρικό σημείο της τραπεζαρίας είναι ένα μεγάλο ξύλινο τραπέζι, ένα έπιπλο που αποτελεί διαχρονική επιλογή στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων. Το φυσικό ξύλο προσθέτει ζεστασιά, δημιουργεί μια πιο φιλόξενη ατμόσφαιρα και μπορεί εύκολα να ταιριάξει με διαφορετικά στιλ διακόσμησης. Η επιλογή ενός μεγάλου τραπεζιού δίνει επίσης την αίσθηση ενός χώρου που είναι φτιαγμένος για στιγμές με οικογένεια και φίλους.

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Δίπλα στο τραπέζι, οι άνετες καρέκλες με τις μακριές λευκές θήκες προσθέτουν μια πιο εκλεπτυσμένη πινελιά στον χώρο. Οι υφασμάτινες καλύψεις δημιουργούν ένα cozy αποτέλεσμα, ενώ το λευκό χρώμα χαρίζει φωτεινότητα και διατηρεί την αίσθηση πολυτέλειας. Το συγκεκριμένο διακοσμητικό στοιχείο θυμίζει την κλασική αισθητική των elegant κατοικιών, αλλά παραμένει απόλυτα σύγχρονο.

Η Αλεξάνδρα Νίκα ποζάρει με το φόρεμά της δίπλα στη θάλασσα κατά τη δύση του ηλίου.
https://www.instagram.com/alexandra.nika/

Το φωτιστικό που ολοκληρώνει την elegant εικόνα

Ένα ακόμη στοιχείο που τραβάει το βλέμμα στην τραπεζαρία της Αλεξάνδρας Νίκα είναι το σύγχρονο φωτιστικό πάνω από το τραπέζι. Η σωστή επιλογή φωτισμού μπορεί να αλλάξει εντελώς έναν χώρο, δημιουργώντας ατμόσφαιρα και αναδεικνύοντας τα έπιπλα. Ένα statement φωτιστικό πάνω από την τραπεζαρία λειτουργεί σαν κόσμημα του χώρου και δίνει μια πιο μοντέρνα ταυτότητα.

Αλεξάνδρα Νίκα
https://www.instagram.com/alexandra.nika/

Η συγκεκριμένη διακόσμηση αποδεικνύει πως ο συνδυασμός φυσικών υλικών, άνεσης και σύγχρονου design μπορεί να δημιουργήσει έναν χώρο που παραμένει διαχρονικός και stylish. Η τραπεζαρία της Αλεξάνδρας Νίκα αποτελεί ένα μικρό μάθημα interior design, με τρία απλά αλλά δυνατά στοιχεία που μπορούν να μεταμορφώσουν κάθε σπίτι σε έναν κομψό και φιλόξενο χώρο

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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ διακόσμηση τραπεζαρία
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