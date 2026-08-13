Life 13.08.2026

Πρωινό «snickers bowl» σε 3 λεπτά: Το σοκολατένιο breakfast που θα γίνει η νέα σου εμμονή

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Φτιάξε το viral Snickers Bowl σε μόλις 3 λεπτά, μια σοκολατένια συνταγή με γιαούρτι, φυστικοβούτυρο και κουβερτούρα χωρίς ζάχαρη
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το Snickers Bowl είναι ένα σοκολατένιο πρωινό που ετοιμάζεται σε 3 λεπτά.
  • Συνδυάζει τη γεύση Snickers με πιο ισορροπημένα διατροφικά συστατικά.
  • Η συνταγή περιλαμβάνει μπισκότο χωρίς ζάχαρη, γιαούρτι, φυστικοβούτυρο και κουβερτούρα.
  • Είναι μια γρήγορη, χορταστική και απολαυστική επιλογή για το πρωινό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ποιος είπε ότι το πρωινό δεν μπορεί να θυμίζει το αγαπημένο σου γλυκό; Το Snickers Bowl έρχεται να αποδείξει πως μπορείς να απολαύσεις σοκολατένια γεύση από το πρωί, χωρίς να χρειάζεσαι ώρες στην κουζίνα. Με λίγα απλά υλικά, αυτή η μικρή «γλυκιά» δημιουργία συνδυάζει την απόλαυση μιας Snickers μπάρας με ένα πιο ισορροπημένο διατροφικό προφίλ.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Η συνταγή είναι ιδανική για όσους θέλουν ένα γρήγορο πρωινό πριν τη δουλειά, τη σχολή ή την προπόνηση. Ετοιμάζεται σε μόλις λίγα λεπτά και μπορεί να γίνει το τέλειο breakfast option για τις μέρες που θέλεις κάτι νόστιμο αλλά και χορταστικό. Το καλύτερο; Δεν χρειάζεται προσθήκη ζάχαρης για να έχει αυτή τη σοκολατένια γεύση που όλοι αγαπάμε.

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Το viral trend με τα dessert bowls έχει κατακτήσει το TikTok και τα social media, με όλο και περισσότερους να δημιουργούν healthier εκδοχές από τα αγαπημένα τους γλυκά. Το Snickers Bowl είναι μία από αυτές τις συνταγές που συνδυάζουν την εμφάνιση ενός λαχταριστού dessert με τα συστατικά ενός πιο «έξυπνου» πρωινού.

Pexels
Pexels

Υλικά

Για τη βάση:

  • 1 μπισκότο χωρίς ζάχαρη

Για την κρέμα:

  • 100g στραγγιστό γιαούρτι 0%
  • 1 κουταλάκι του γλυκού φυστικοβούτυρο
  • 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι ή σιρόπι αγαύης

Για την επικάλυψη:

  • 1 κουταλιά της σούπας λιωμένη κουβερτούρα χωρίς ζάχαρη

Εκτέλεση

  1. Ξεκίνα θρυμματίζοντας το μπισκότο και τοποθέτησέ το στη βάση ενός μικρού μπολ ή ποτηριού, δημιουργώντας το πρώτο στρώμα του bowl.
  2. Σε ένα ξεχωριστό μπολάκι ανακάτεψε το στραγγιστό γιαούρτι μαζί με το φυστικοβούτυρο και το μέλι ή το σιρόπι αγαύης, μέχρι να δημιουργηθεί μια απαλή και κρεμώδης υφή που θυμίζει γέμιση γλυκού.
  3. Άπλωσε την κρέμα πάνω από τη βάση του μπισκότου και ολοκλήρωσε με τη λιωμένη κουβερτούρα χωρίς ζάχαρη στην κορυφή. Για ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα, άφησέ το περίπου 15 λεπτά στο ψυγείο ώστε να σταθεροποιηθεί η σοκολάτα.
  4. Μπορείς επίσης να το ετοιμάσεις από το προηγούμενο βράδυ και να έχεις έτοιμο το πρωινό σου μόλις ξυπνήσεις.
Pexels
Pexels

Η συγκεκριμένη συνταγή είναι μία πιο ισορροπημένη επιλογή σε σχέση με ένα κλασικό γλυκό, προσφέροντας πρωτεΐνη και ενέργεια για το ξεκίνημα της ημέρας. Το Snickers Bowl είναι το απόλυτο παράδειγμα ότι ένα πρωινό μπορεί να είναι γρήγορο, σοκολατένιο και απολαυστικό, χωρίς να χρειάζεται να στερηθείς τις αγαπημένες σου γεύσεις.

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Snickers Bowl γιαούρτι ΠΡΩΙΝΟ
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