Η Madonna στην Ελλάδα; Τα μέρη που επέλεξε για τα 68α γενέθλιά της

Με μια ματιά Η Madonna φέρεται να γιορτάζει τα 68α γενέθλιά της στην Ελλάδα, επιλέγοντας εμβληματικούς προορισμούς.

Η Κέρκυρα αποτελεί το επίκεντρο της παραμονής της, με διαμονή σε πολυτελή βίλα και χρήση yacht.

Η σταρ επισκέφθηκε τα Μετέωρα, συγκεκριμένα την Ιερά Μονή Βαρλαάμ, ταξιδεύοντας με ελικόπτερο.

Φήμες θέλουν την Πάτμο να είναι επόμενος προορισμός της, με την παραμονή της στην Ελλάδα να συνεχίζεται. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι τελευταίες ώρες βρίσκουν το όνομα της Madonna στο επίκεντρο της δημοσιότητας στην Ελλάδα, καθώς πληθαίνουν οι πληροφορίες που τη θέλουν να έχει επιλέξει τη χώρα μας για να γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της. Η βασίλισσα της ποπ φέρεται να βρίσκεται από τις αρχές Αυγούστου ανάμεσα σε μερικούς από τους πιο εμβληματικούς ελληνικούς προορισμούς, με την Κέρκυρα να αποτελεί το επίκεντρο της παραμονής της και τα Μετέωρα να προστίθενται στο πρόγραμμα των επισκέψεών της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η Madonna έφτασε στην Κέρκυρα με ιδιωτική πτήση και επέλεξε να διαμείνει σε πολυτελή βίλα στο βόρειο τμήμα του νησιού. Το συγκεκριμένο κατάλυμα φέρεται να διαθέτει ιδιωτική πρόσβαση στη θάλασσα, καθώς και μαρίνα όπου είναι αγκυροβολημένο yacht που χρησιμοποιείται για τις μετακινήσεις της και τις εξορμήσεις της στο Ιόνιο. Όπως αναφέρουν σχετικά δημοσιεύματα, η σταρ επιχείρησε να διατηρήσει χαμηλό προφίλ κατά την παραμονή της στο νησί. Με μαντήλι, καπέλο και μεγάλα γυαλιά ηλίου, φέρεται να κινήθηκε με ιδιαίτερη διακριτικότητα, αποφεύγοντας την προσοχή των περισσότερων λουόμενων και επισκεπτών.

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Η 16η Αυγούστου έχει ξεχωριστή σημασία για τη Μαντόνα, καθώς την ημέρα αυτή συμπληρώνει 68 χρόνια ζωής. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδιάζει να γιορτάσει τα γενέθλιά της στην Ελλάδα, έχοντας στο πλευρό της τα παιδιά της και έναν στενό κύκλο αγαπημένων προσώπων. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το ακριβές σημείο όπου θα πραγματοποιηθεί η γιορτή, ωστόσο όλα δείχνουν ότι πρόκειται για μια αυστηρά ιδιωτική εκδήλωση, μακριά από φωτογράφους και δημόσιες εμφανίσεις.

Το απόγευμα της Παρασκευής, παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, η Μαντόνα φέρεται να πραγματοποίησε μία ακόμη ξεχωριστή επίσκεψη, αυτή τη φορά στα Μετέωρα. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ταξίδεψε με ελικόπτερο από την Κέρκυρα στην Καλαμπάκα και στη συνέχεια επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βαρλαάμ, ένα από τα σημαντικότερα μοναστήρια του μοναστικού συγκροτήματος των Μετεώρων. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ξεναγήθηκε ιδιωτικά στους χώρους της Μονής από τον Καθηγούμενο, πατέρα Βενέδικτο, έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την ιστορία και τη θρησκευτική κληρονομιά ενός από τα πιο εμβληματικά μνημεία της Ελλάδας.

Την ίδια ώρα, έντονες είναι οι φήμες που θέλουν την Πάτμο να βρίσκεται στα επόμενα σχέδιά της. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για ενδεχόμενη επίσκεψη στο νησί, ωστόσο αρκετές πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η παραμονή της στην Ελλάδα ίσως συνεχιστεί και μετά τα γενέθλιά της.

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