Μουσικά Νέα 15.08.2026

Από τη Madonna μέχρι τη Marseaux: H summer playlist για rooftop nights και sunset drives

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Ψάχνεις το τέλειο soundtrack για το καλοκαίρι; Ανακάλυψε τη μουσική λίστα του 2026 με ελληνικά και ξένα hits για rooftop nights
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η καλοκαιρινή playlist του 2026 συνδυάζει ελληνικούς και ξένους καλλιτέχνες, με chill synth-pop, soul, indie και classics.
  • Η λίστα περιλαμβάνει τραγούδια για ηλιοβασιλέματα, βόλτες με ανοιχτά παράθυρα και βραδιές σε ταράτσες.
  • Επισημαίνονται κομμάτια όπως "Γρανίτα Λεμόνι" (Marseaux), "Midnight Sun" (Zara Larsson) και "Αιγαίο" (Άννα Βίσση).
  • Περιλαμβάνονται επίσης συνεργασίες όπως Shakira & Burna Boy, Madonna & Sabrina και remixes όπως το "Amazing".
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι του 2026 απαιτεί το κατάλληλο μουσικό χαλί για να συνοδεύσει τις στιγμές που θα θυμόμαστε τον χειμώνα. Είτε πρόκειται για εκείνα τα μαγικά ηλιοβασιλέματα που η πόλη βάφεται πορτοκαλί ενώ εσύ οδηγείς με τα παράθυρα ανοιχτά, είτε για τις δροσερές βραδιές σε ταράτσες με θέα τα φώτα που τρεμοπαίζουν, η μουσική είναι το κλειδί για να απογειώσεις την ατμόσφαιρα. Το μυστικό είναι στην εναλλαγή: από τα νοσταλγικά retro beats που φέρνουν αύρα παλιάς κινηματογραφικής ταινίας, μέχρι τους φρέσκους, σύγχρονους ρυθμούς που ανεβάζουν τη διάθεση και μας κάνουν να νιώθουμε πως το καλοκαίρι δεν θα τελειώσει ποτέ.

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Πηγή: Unsplash

Ετοιμάσαμε μια επιλογή που γεφυρώνει το χθες με το σήμερα, συνδυάζοντας την ελληνική με την ξένη σκηνή. Είναι μια μίξη από chill synth-pop, αισθησιακή soul, indie ήχους και διαχρονικά classics που ταιριάζουν σε κάθε mood. Είτε ψάχνεις το απόλυτο vibe για το επόμενο road trip σου, είτε το soundtrack για ένα ποτό κάτω από τα αστέρια, οι παρακάτω επιλογές είναι η απόλυτη λίστα για να μετατρέψεις τις καλοκαιρινές σου νύχτες σε μια εμπειρία που θα σου μείνει αξέχαστη.

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1. Marseaux – Γρανίτα Λεμόνι

Δεν υπάρχει τίποτα πιο «καλοκαίρι 2026» από αυτό το κομμάτι. Με το ανάλαφρο, pop vibe του, είναι ό,τι πρέπει για να ακούγεται δυνατά στα ηχεία του αυτοκινήτου όσο κατευθύνεσαι προς την ακροθαλασσιά ή μια ταράτσα στο κέντρο της πόλης. Είναι φρέσκο, δροσερό και απόλυτα συνυφασμένο με τις καλοκαιρινές βόλτες.

2. Midnight Sun – Zara Larsson

Αν το «Midnight Sun» δεν είναι ήδη από τον χειμώνα στην playlist σου, μάλλον κάτι πάει λάθος! Το συγκεκριμένο κομμάτι έχει γίνει ήδη viral και πλέον για πολλούς θεωρείται ο επίσημος ύμνος του φετινού euro-summer που περιμένουμε πως και πως. Κάθε του στίχος είναι μια ωδή στην καλοκαιρινή ανεμελιά και στο φως που δεν λέει να σβήσει, κάνοντάς το το απόλυτο κομμάτι για να ξεκινήσεις το δικό σου καλοκαιρινό ταξίδι.

3. NuevaYoL – Bad Bunny

Μια καλοκαιρινή playlist δεν θα μπορούσε με τίποτα να θεωρείται ολοκληρωμένη χωρίς έστω ένα τραγούδι του Bad Bunny. Το «NuevaYoL», όπως και πολλά κομμάτια από το album «DeBí TiRAR MáS FOToS», έχει έναν μαγικό τρόπο να μας μεταφέρει νοητά σε ένα τροπικό τοπίο όπου η διάθεση είναι ανεβασμένη, τα κοκτέιλ δροσερά και το ηλιοβασίλεμα μας κάνει να θέλουμε να μη σταματάμε να χορεύουμε.

4. Αιγαίο – Άννα Βίσση

Το «Αιγαίο» συνδυάζει ιδανικά το έντονο συναίσθημα με την αυθεντική καλοκαιρινή αύρα, μέσα από στίχους που αποτυπώνουν μια βαθιά προσωπική ιστορία. Οι εικόνες θάλασσας, απώλειας και εσωτερικής έντασης δημιουργούν ένα ηχητικό τοπίο που δύσκολα περνά απαρατήρητο, ενώ η χαρακτηριστική και δυναμική ερμηνεία της Άννας Βίσση δίνει ζωή σε ένα τραγούδι που μοιάζει να έχει γραφτεί για να συνοδεύει τόσο τις ανάλαφρες στιγμές του καλοκαιριού, όσο και τις πιο προσωπικές, εσωτερικές σου διαδρομές.

5. Summer in Greece – Mad VMA Version

Το «Summer in Greece», η εκρηκτική μουσική σύμπραξη της Ελένης Φουρέιρα, του FY και του Moose, αποτέλεσε το απόλυτο theme song των φετινών MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, ξεσηκώνοντας αμέσως το κοινό με την ενέργειά του. Πρόκειται για ένα συναρπαστικό remake της μεγάλης επιτυχίας που έγραψε ο Φοίβος το 2006, το οποίο επανέρχεται ανανεωμένο σε μια σύγχρονη παραγωγή από τους Arcade, συνδυάζοντας τη νοσταλγία του παρελθόντος με το απόλυτο dance beat που χρειάζεται κάθε rooftop party για να εκτοξευθεί.

6. Show Me Love – WizTheMc (With Tyla)

Αν ψάχνεις το κομμάτι που ορίζει το «cool» vibe του φετινού καλοκαιριού, το «Show Me Love» είναι η απάντηση. Η συνεργασία του WizTheMC με την Tyla προσφέρει έναν ακαταμάχητο, χαλαρό ρυθμό που σε κάνει να θέλεις να οδηγείς με τα παράθυρα κατεβασμένα καθώς ο ήλιος δύει. Με την υπνωτική μελωδία του και τη μοντέρνα παραγωγή του, το τραγούδι αυτό ταιριάζει απόλυτα σε εκείνα τα βράδια που η ατμόσφαιρα στην ταράτσα γίνεται πιο ανάλαφρη και οι ρυθμοί πέφτουν, δημιουργώντας το ιδανικό soundtrack για τις πιο όμορφες στιγμές σου κάτω από τα αστέρια.

7. Dai Dai – Shakira & Bruna Boy

Η πολυαναμενόμενη σύμπραξη της «βασίλισσας» της latin σκηνής, Shakira, με τον πρωτοπόρο του Afrobeat, Burna Boy, στο «Dai Dai» είναι το hit που επιβεβαιώνει ότι τα μουσικά σύνορα δεν υπάρχουν. Ως ο επίσημος ύμνος του φετινού Mundial, το κομμάτι αποτελεί ένα εκρηκτικό μείγμα από reggaeton ρυθμούς και αφρικανικά κρουστά, που «ντύνει» μουσικά τη διοργάνωση και μεταφέρει τον παλμό του γηπέδου σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Είναι το απόλυτο τραγούδι που υμνεί το πάθος και την καλοκαιρινή διάθεση, κάνοντάς το το ιδανικό soundtrack για τα πιο έντονα sunset drives, εκεί που η ένταση του αγώνα συναντά την απόλυτη ελευθερία του ανοιχτού δρόμου.

8. Dopamini – Lila

Το «Dopamini» της LILA είναι ο ορισμός του απόλυτου καλοκαιρινού soundtrack, συνδυάζοντας την αστείρευτη dance-pop ενέργεια με urban επιρροές και τον απαραίτητο reggaeton ρυθμό που επιβάλλει η εποχή. Η συνεργασία της με τους επιτυχημένους παραγωγούς Beyond και Sin Laurent δίνει στο κομμάτι μια διεθνή αισθητική, δημιουργώντας ένα ηχητικό αποτέλεσμα με έντονο beat και εθιστική μελωδία που «ξεσηκώνει» από την πρώτη κιόλας ακρόαση. Είναι το τραγούδι που έχει σχεδιαστεί για να πρωταγωνιστήσει στα charts και στα social media, αποτελώντας την πιο δυναμική και χορευτική προσθήκη που μπορείς να κάνεις στην playlist του party σου για να εκτοξεύσεις τη διάθεση των καλεσμένων σου στα ύψη.

9. Bring you love – Madonna & Sabrina

Η απρόσμενη αλλά απόλυτα επιτυχημένη συνεργασία της «βασίλισσας» της pop, Madonna, με το φαινόμενο της νέας γενιάς, Sabrina, αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα tracks της φετινής χρονιάς. Το «Bring You Love» κινείται σε dance-pop ρυθμούς με έντονα retro-disco στοιχεία, δημιουργώντας μια αίσθηση «ηλεκτρισμένης» νοσταλγίας. Είναι το τραγούδι που γεφυρώνει δύο διαφορετικές εποχές της μουσικής και είναι κομμένο και ραμμένο για τις βραδιές σε ταράτσες, όπου η διάθεση κορυφώνεται και η ενέργεια της πίστας μεταφέρεται απευθείας κάτω από το φως των αστεριών.

10. «Amazing» – Rack & Sidarta

Το «Amazing», το εμβληματικό dance hit της INNA, επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ μέσα από το φρέσκο remix των Sidarta και Rack, κατακτώντας δικαιωματικά την κορυφή των charts. Αυτή η νέα εκδοχή καταφέρνει να συνδυάσει την κλασική dance ενέργεια του 2009 με σύγχρονα urban και club στοιχεία, μετατρέποντάς το στο απόλυτο crossover anthem του φετινού καλοκαιριού. Πρόκειται για ένα κομμάτι που γεφυρώνει τις γενιές, καθώς ο γνώριμος ρυθμός που αγαπήσαμε συναντά τη σημερινή αισθητική, δημιουργώντας το κατάλληλο «vibe» για να ξεσηκώσει κάθε dancefloor. Αν θέλεις να προσθέσεις στην playlist σου μια διαχρονική επιτυχία με το πιο σύγχρονο twist, το «Amazing» είναι η επιλογή που θα εγγυηθεί την απόλυτη επιτυχία στο party σου.

Κεντρική Εικόνα: Pexels 

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