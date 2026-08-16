Life 16.08.2026

Τι συμβαίνει όταν πίνεις πολύ παγωμένο νερό;

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Το παγωμένο νερό είναι η πρώτη επιλογή για δροσιά τις ζεστές ημέρες, αλλά η υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία του μπορεί να επηρεάσει τον οργανισμό με τρόπους που δεν γνωρίζουν όλοι
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το πολύ παγωμένο νερό μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο, δυσφορία στο στομάχι ή ζάλη.
  • Η θερμοκρασία του νερού δεν επηρεάζει την ενυδάτωση, αλλά η συνολική ποσότητα.
  • Μετά από έντονη ζέστη ή άσκηση, το πολύ κρύο νερό μπορεί να προκαλέσει δυσφορία.
  • Το δροσερό νερό είναι η καλύτερη επιλογή για ανακούφιση χωρίς απότομες αντιδράσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τις ημέρες του καλοκαιριού, ένα ποτήρι παγωμένο νερό μοιάζει με την ιδανική λύση για να δροσιστείς. Η αίσθηση ανακούφισης είναι άμεση και πολλοί πιστεύουν ότι όσο πιο κρύο είναι το νερό, τόσο καλύτερα ενυδατώνεται ο οργανισμός. Στην πραγματικότητα, όμως, το πολύ παγωμένο νερό δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή. Αν και για τους περισσότερους υγιείς ανθρώπους δεν είναι επικίνδυνο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει προσωρινές ενοχλήσεις, όπως πονοκέφαλο, δυσφορία στο στομάχι ή ακόμη και μια στιγμιαία αίσθηση ζάλης. Η θερμοκρασία του νερού μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά το σώμα, ιδιαίτερα όταν έχει προηγηθεί έντονη ζέστη ή άσκηση.

1.Μπορεί να προκαλέσει «πονοκέφαλο από το κρύο»

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Αν έχεις πιει ποτέ πολύ γρήγορα παγωμένο νερό και ένιωσες έναν ξαφνικό πόνο στο μέτωπο, δεν είσαι ο μόνος. Το φαινόμενο, γνωστό και ως brain freeze, προκαλείται από την απότομη ψύξη του ουρανίσκου, η οποία ενεργοποιεί νεύρα που σχετίζονται με την αίσθηση του πόνου.

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2.Το στομάχι μπορεί να αντιδράσει

Σε ορισμένους ανθρώπους, το πολύ κρύο νερό μπορεί να προκαλέσει στιγμιαία δυσφορία ή αίσθημα «σφιξίματος» στο στομάχι, ιδιαίτερα αν καταναλωθεί γρήγορα ή μετά από έντονη σωματική δραστηριότητα.

3.Δεν ενυδατώνει περισσότερο

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Ένας συνηθισμένος μύθος είναι ότι το παγωμένο νερό ενυδατώνει καλύτερα από το δροσερό ή το νερό σε θερμοκρασία δωματίου. Στην πραγματικότητα, αυτό που έχει σημασία είναι η συνολική ποσότητα νερού που πίνεις και όχι η θερμοκρασία του.

4.Μετά την άσκηση χρειάζεται μέτρο

Όταν το σώμα είναι υπερθερμασμένο, η πολύ γρήγορη κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων παγωμένου νερού μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Οι ειδικοί συνιστούν να πίνεις νερό σταδιακά, ώστε ο οργανισμός να επανέρχεται πιο ομαλά.

5.Μπορεί να επηρεάσει άτομα με ευαισθησίες

Άνθρωποι που πάσχουν από ημικρανίες ή έχουν ευαισθησία στο πεπτικό σύστημα ενδέχεται να εμφανίσουν συμπτώματα πιο εύκολα μετά την κατανάλωση πολύ παγωμένων ροφημάτων.

Ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία;

Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι το δροσερό νερό είναι η καλύτερη επιλογή τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες. Προσφέρει αίσθηση ανακούφισης χωρίς να προκαλεί την απότομη αντίδραση που μπορεί να δημιουργήσει το πολύ παγωμένο νερό.

Το πολύ παγωμένο νερό δεν είναι επικίνδυνο για τους περισσότερους ανθρώπους, όμως δεν αποτελεί απαραίτητα την ιδανική επιλογή για ενυδάτωση. Αν το πίνεις αργά και με μέτρο, δύσκολα θα σου δημιουργήσει πρόβλημα. Όταν όμως ο οργανισμός είναι ήδη καταπονημένος από τη ζέστη ή την άσκηση, ένα δροσερό – και όχι παγωμένο – ποτήρι νερό είναι συνήθως η καλύτερη λύση.

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