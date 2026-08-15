Η τυροκαυτερή που θα απογειώσει το καλοκαιρινό τραπέζι σου – Πώς να τη φτιάξεις εύκολα

Η κλασική ελληνική γεύση που δεν λείπει από κανένα τραπέζι γίνεται εύκολα στο σπίτι και χαρίζει την τέλεια πινελιά σε κάθε καλοκαιρινή στιγμή

Με μια ματιά Η τυροκαυτερή είναι ένας παραδοσιακός ελληνικός μεζές, κρεμώδης και πικάντικος.

Μπορεί να φτιαχτεί εύκολα στο σπίτι με λίγα υλικά, προσαρμόζοντας την καυτερή γεύση.

Βασικά υλικά είναι φέτα, ψητές πιπεριές Φλωρίνης, καυτερή πιπεριά, ελαιόλαδο και γιαούρτι.

Το μυστικό για την επιτυχία της είναι η ποιότητα της φέτας και των πιπεριών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η τυροκαυτερή είναι από εκείνες τις παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις που δεν λείπουν ποτέ από ένα τραπέζι με μεζέδες. Κρεμώδης, πικάντικη και γεμάτη χαρακτήρα, ταιριάζει ιδανικά με ζεστό ψωμί, παξιμάδια, ψητά κρέατα αλλά και ως συνοδευτικό σε ένα καλοκαιρινό τραπέζι με φίλους.

Το καλύτερο; Μπορείς να τη φτιάξεις εύκολα στο σπίτι με λίγα απλά υλικά και να προσαρμόσεις την ένταση της καυτερής γεύσης ανάλογα με τα γούστα σου.

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Υλικά για σπιτική τυροκαυτερή

300 γρ. φέτα καλής ποιότητας

2 κόκκινες πιπεριές Φλωρίνης ψητές

1 καυτερή πιπερίτσα ή λίγο μπούκοβο (ανάλογα πόσο πικάντικη τη θέλεις)

3-4 κουταλιές ελαιόλαδο

2 κουταλιές στραγγιστό γιαούρτι για πιο απαλή υφή

1 κουταλιά ξίδι ή χυμό λεμονιού

Λίγη πάπρικα για έξτρα άρωμα

@debs_homecooking TIROKAFTERI 🌶️ Can’t beat Greek Dips am I right?! Yes I LOVE FETA too much… send help 😂 RECIPE link in my bio 😘 Winter edition ❄️ “How People in Greece make” Part 13 The star of this dip is @dodoni.au from Greece. Its creamy, tangy flavour is what makes Tirokafteri so special, and I love letting the feta shine. Combined with roasted peppers and chilli, it creates the most vibrant, beautiful bright red dip that’s as stunning to look at as it is to eat. Platter from @harrisscarfe Blender @froothie Feta Song @sotiriofficial #feta #greekfoodlovers #greekfood ♬ original sound – Deb

Εκτέλεση

Ξεκινάς θρυμματίζοντας τη φέτα σε ένα μπολ. Προσθέτεις τις ψητές πιπεριές Φλωρίνης, την καυτερή πιπεριά, το ελαιόλαδο και το ξίδι. Χτυπάς όλα τα υλικά στο μπλέντερ μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιόμορφο, κρεμώδες μείγμα. Αν θέλεις η τυροκαυτερή σου να είναι πιο απαλή και αφράτη, πρόσθεσε λίγο γιαούρτι και συνέχισε το ανακάτεμα. Δοκιμάζεις και προσαρμόζεις τη γεύση με λίγο ακόμη μπούκοβο, πάπρικα ή ελαιόλαδο. Άφησέ τη στο ψυγείο για περίπου μία ώρα πριν τη σερβίρεις, ώστε να δέσουν καλύτερα όλα τα αρώματα.

Το μυστικό για τέλεια τυροκαυτερή

Το μυστικό βρίσκεται στη φέτα και στις πιπεριές. Μια καλή, πικάντικη φέτα σε συνδυασμό με ψητές πιπεριές δίνει αυτή τη χαρακτηριστική γεύση που κάνει την τυροκαυτερή τόσο αγαπημένη. Για πιο καλοκαιρινή εκδοχή, μπορείς να προσθέσεις λίγη ρίγανη ή μερικές σταγόνες έξτρα παρθένο ελαιόλαδο πριν τη σερβίρεις. Σέρβιρέ τη με φρέσκο ψωμί, κριτσίνια ή δίπλα σε ψητά και θα έχεις έναν από τους πιο νόστιμους ελληνικούς μεζέδες στο τραπέζι σου.

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