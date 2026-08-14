Σταμάτα το scroll! Αυτό το παγωτό cheesecake με 3 υλικά αξίζει να το δοκιμάσεις

Δροσερό, κρεμώδες και πανεύκολο αυτό είναι το παγωτό cheesecake με 3 υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις στο σπίτι

Με μια ματιά Παγωτό cheesecake με 3 υλικά: γιαούρτι, φράουλες, μπισκότα.

Εύκολη, γρήγορη συνταγή χωρίς φούρνο και μίξερ.

Δροσιστικό, κρεμώδες γλυκό ιδανικό για το καλοκαίρι.

Ετοιμάζεται από πριν και διατηρείται στην κατάψυξη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι θέλει γλυκά που γίνονται εύκολα, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις και φυσικά είναι απίστευτα δροσιστικά. Αν λατρεύεις το cheesecake αλλά δεν έχεις όρεξη να ανάψεις φούρνο, αυτή η συνταγή θα γίνει η νέα σου εμμονή. Με μόλις τρία βασικά υλικά μπορείς να φτιάξεις ένα παγωμένο γλυκό που θυμίζει το αγαπημένο σου cheesecake, αλλά σε πιο ανάλαφρη και καλοκαιρινή εκδοχή. Το καλύτερο; Θα χρειαστείς μόνο λίγα λεπτά προετοιμασίας.

Οι φράουλες χαρίζουν φυσική γλύκα και φρεσκάδα, το γιαούρτι κάνει το αποτέλεσμα κρεμώδες και δροσερό, ενώ τα μπισκότα προσθέτουν την τραγανή βάση που θυμίζει το κλασικό cheesecake. Είναι η ιδανική συνταγή για όταν θέλεις ένα γρήγορο επιδόρπιο μετά το φαγητό ή κάτι γλυκό για τις βραδινές καλοκαιρινές σου λιγούρες. Επιπλέον, μπορείς να το ετοιμάσεις από πριν και να το έχεις στην κατάψυξη όποτε το χρειαστείς.

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Αν περνάς ώρες στο TikTok βλέποντας εύκολες συνταγές, τότε αυτό το παγωτό cheesecake αξίζει μία θέση στη λίστα σου. Δεν απαιτεί μίξερ, πολύπλοκες τεχνικές ή ακριβά υλικά και γίνεται πανεύκολα ακόμα κι αν δεν έχεις ιδιαίτερη εμπειρία στην κουζίνα. Είναι από εκείνα τα viral γλυκά που δοκιμάζεις μία φορά και μετά τα φτιάχνεις ξανά και ξανά. Και πίστεψέ μας, δύσκολα θα μείνει κομμάτι.

Υλικά

250 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

200 γρ. φράουλες

10-12 μπισκότα digestive ή τύπου πτι-μπερ

Εκτέλεση

Πλύνε καλά τις φράουλες και κόψε τις σε μικρά κομμάτια. Σπάσε τα μπισκότα σε χοντρά τρίμματα. Ανακάτεψε το γιαούρτι με τις φράουλες μέχρι να ενωθούν. Πρόσθεσε τα μπισκότα και ανακάτεψε απαλά. Μετέφερε το μείγμα σε δοχείο ή σε ατομικά ποτήρια. Βάλε στην κατάψυξη για περίπου 3-4 ώρες. Άφησέ το για 5-10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου πριν το σερβίρεις.

Extra tip: Σέρβιρέ το με λίγες φρέσκες φράουλες και θρυμματισμένα μπισκότα από πάνω για ακόμα πιο απολαυστικό αποτέλεσμα.

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