Fashion 14.08.2026

Διακοπές στη λίμνη: Τα 5 σύνολα που θα κλέψουν την παράσταση

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Ο απόλυτος οδηγός μόδας για να δημιουργήσεις την ιδανική βαλίτσα και να εντυπωσιάσεις στις φετινές σου αποδράσεις δίπλα στο νερό
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Οι λίμνες αποτελούν νέο travel trend, προσφέροντας χαλάρωση και κομψότητα.
  • Το styling για τις λίμνες συνδυάζει κομψότητα και πρακτικότητα, με εναλλακτικές επιλογές.
  • Προτείνονται σύνολα όπως crochet φούστα με oversize t-shirt, λευκό cover-up και ψάθινη τσάντα.
  • Άλλες προτάσεις περιλαμβάνουν λευκό πουκάμισο με αέρινα παντελόνια, statement μπικίνι και ολόσωμο μαγιό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι καλοκαιρινές διακοπές δεν περιορίζονται πλέον μόνο στις κλασικές εξορμήσεις σε κάποιο νησί, καθώς οι λίμνες του εξωτερικού και της Ελλάδας έχουν αναδειχθεί στο απόλυτο travel trend. Φαντάσου το σκηνικό: καταπράσινα τοπία, ήρεμα νερά που καθρεφτίζουν τον ουρανό και γραφικά χωριά χτισμένα στις όχθες, έτοιμα να σε υποδεχθούν μόλις πέσει ο ήλιος. Πρόκειται για έναν προορισμό που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση της φύσης με μια upper-class αισθητική, θυμίζοντας κινηματογραφικό σκηνικό.

sleep_dress_kalokairi_outfit
https://www.instagram.com/hannahallen00/

Αυτή ακριβώς η εναλλακτική ατμόσφαιρα απαιτεί και την αντίστοιχη γκαρνταρόμπα, η οποία ισορροπεί επιδέξια ανάμεσα στην κομψότητα και την πρακτικότητα. Είτε ετοιμάζεις βαλίτσα για τις κοσμοπολίτικες ακτές της λίμνης Κόμο είτε για μια πιο ήσυχη εξόρμηση στη φύση, το styling σε αυτό το περιβάλλον έχει τους δικούς του κανόνες. Από τα statement μαγιό για τις βουτιές από την προβλήτα μέχρι τα αέρινα σύνολα για τις απογευματινές περιπλανήσεις στα πλακόστρωτα σοκάκια, συγκεντρώσαμε τους συνδυασμούς που θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη σε κάθε περίσταση.

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Oversize t-shirt και crochet φούστα

Το crochet ύφασμα δεν προορίζεται αποκλειστικά για την αμμουδιά, καθώς ταιριάζει απόλυτα και σε μια ζεστή μέρα δίπλα στη λίμνη. Μια mini φούστα με πλέξη μπορεί να λειτουργήσει με διπλό τρόπο. Είτε ως stylish cover-up πάνω από το μαγιό, είτε συνδυασμένη με ένα oversize t-shirt για μια χαλαρή απογευματινή βόλτα.

chrochet_tsanta
https://www.instagram.com/lucywilliams02/?hl=en

Λευκό cover-up και ψάθινη τσάντα

Ένα αέρινο λευκό cover-up είναι το κομμάτι-κλειδί που δεν πρέπει να λείπει από καμία καλοκαιρινή εξόρμηση στη λίμνη. Αν πρόκειται να κάνεις βόλτα με σκάφος, συνδύασέ το με μια ευρύχωρη ψάθινη τσάντα και οβάλ γυαλιά ηλίου. Το καλύτερο; Το συγκεκριμένο ρούχο μεταμορφώνεται εύκολα σε ένα chic minidress μόλις πατήσεις στεριά.

kalokairi_thalassa
https://www.instagram.com/cassdimicco/?hl=en

Λευκό πουκάμισο και αέρινα παντελόνια

Ένα από τα ωραιότερα κομμάτια μιας τέτοιας εκδρομής είναι η εξερεύνηση της γύρω περιοχής, όπου σίγουρα θα ανακαλύψεις γραφικά μαγαζάκια και τοπικά εστιατόρια. Για μια απογευματινή περιπλάνηση, επίλεξε την άνεση ενός χαλαρού oversized πουκαμίσου και διάφανων, ανάλαφρων παντελονιών, ολοκληρώνοντας το σύνολο με φλατ σανδάλια.

https://www.instagram.com/lillysisto/?hl=en
https://www.instagram.com/lillysisto/?hl=en

Statement bikini και matching sarong

Αν ο προορισμός σου αποπνέει πολυτέλεια, όπως η μαγευτική λίμνη Κόμo, μην διστάσεις να δώσεις έμφαση στο στιλ σου. Ένα εντυπωσιακό μπικίνι με φρουτένια prints και ένα ασορτί παρεό θα δείχνουν απόλυτα ταιριαστά στις βόρειες ιταλικές ακτές.

statement_magio
https://www.instagram.com/chey_maya/

Polka-Dot oλόσωμο μαγιό και patterned σορτς

Αν σκοπεύεις να κάνεις sightseeing με σκάφος, είναι πολύ πιθανό να μπεις στον πειρασμό μιας βουτιάς. Έχοντας αυτό κατά νου, προτίμησε ένα κομψό ολόσωμο μαγιό που μπορεί να φορεθεί άνετα τη θέση ενός bodysuit, συνδυάζοντάς το με μοτίβα στα σορτς και άνετα slides.

polka_dots_magio
https://www.instagram.com/vicmontanari/

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