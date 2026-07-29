Fashion 29.07.2026

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Φόρεσε το μπικίνι με δαντέλα που έχει λατρέψει η Dua Lipa

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Το γνωστό μοντέλο εντυπωσιάζει στις καλοκαιρινές του εξορμήσεις, υιοθετώντας το αγαπημένο beach trend της σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη επέλεξε πολύχρωμο μπικίνι με δαντέλα για την παραλία.
  • Το μπικίνι με δαντέλα αποτελεί τάση στα φετινά μαγιό, προσφέροντας πολυτέλεια.
  • Η τάση αυτή έχει αγαπηθεί από διεθνή fashion icons, όπως η Dua Lipa.
  • Το δαντελωτό μαγιό συνδυάζεται ιδανικά με λευκά πουκάμισα και ψάθινα αξεσουάρ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μόδα του καλοκαιριού αγαπά τις ρομαντικές υφές και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μόλις μας έδωσε το απόλυτο inspo για τις εμφανίσεις στην παραλία. Το γνωστό μοντέλο, απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις, μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram chic στιγμιότυπα, βάζοντας στο μικροσκόπιο του στιλ τα κομμάτια που κλέβουν την παράσταση.

garifallia_kalifoni
https://www.instagram.com/garifalia.kalifoni/

Ανάμεσα στις καλοκαιρινές της εικόνες με φόντο το γαλάζιο της θάλασσας, ξεχώρισε η εμφάνισή της με ένα άκρως καλοκαιρινό, πολύχρωμο μπικίνι που ανέδειξε το μαύρισμά της. Η ίδια, μάλιστα, ολοκλήρωσε το beach look της με αέρινα layering items, επιλέγοντας ένα κλασικό λευκό πουκάμισο και κομψό pareo σε μια διαφορετική γωνιά του νησιού, όπου βρέθηκε παρέα με τη Βάλια Χατζηθεοδώρου.

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Το bikini με δαντέλα στο επίκεντρο

Η απόλυτη τάση που κυριαρχεί στα φετινά μαγιό θέλει τα μπικίνι με δαντέλα να πρωταγωνιστούν σταθερά, φέρνοντας μια αίσθηση ανεπιτήδευτης πολυτέλειας και διαχρονικής θηλυκότητας. Πρόκειται για ένα look που έχει ήδη αγαπηθεί και φορεθεί από τα μεγαλύτερα fashion icons του εξωτερικού, όπως η Dua Lipa, αποδεικνύοντας ότι η ρομαντική υφή της δαντέλας δίνει έναν μοναδικό, cool χαρακτήρα στο beachwear. Οι περίτεχνες δαντελωτές λεπτομέρειες μετατρέπουν το παραδοσιακό μαγιό σε fashion statement, προσφέροντας κομψότητα κάτω από τον ήλιο.

https://www.instagram.com/p/DaLCgiUDmob/?img_index=3

Είτε πρόκειται για ένα εντυπωσιακό ολόσωμο με ρομαντικά ανοίγματα είτε για ένα ιδιαίτερο μπικίνι με δαντέλα, το στιλ αυτό ταιριάζει ιδανικά με λευκά λινά πουκάμισα, ψάθινα αξεσουάρ και minimal κοσμήματα. Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως το σωστό styling στις διακοπές απαιτεί ισορροπία ανάμεσα στο χρώμα, την άνεση και τις προσεγμένες υφές.

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dua lipa Fashion Γαρυφαλλιά Καληφώνη Καλοκαίρι 2026
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