«Flesh Impact»: Η Dakota Johnson μεταμορφώνεται στη θρυλική Marilyn Monroe

Με μια ματιά Η ταινία μικρού μήκους «Flesh Impact» εξερευνά ένα εναλλακτικό σενάριο ζωής της Marilyn Monroe.

Η Dakota Johnson υποδύεται τη νεότερη εκδοχή της Monroe, εστιάζοντας στην εσωτερική ερμηνεία.

Η Ellen Burstyn ενσαρκώνει τη γηραιότερη Marilyn, προσδίδοντας συναισθηματική βαρύτητα.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και εστιάζει σε ανθρώπινες πτυχές της ηθοποιού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η διαχρονική αίγλη της Marilyn Monroe εξακολουθεί να μαγνητίζει τα βλέμματα σχεδόν επτά δεκαετίες μετά τον πρόωρο και τραγικό χαμό της, παραμένοντας ένα από τα μεγαλύτερα εικονικά σύμβολα του παγκόσμιου κινηματογράφου. Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από τη γέννησή της, η καταξιωμένη δημιουργός Maggie Gyllenhaal ετοιμάζεται να παρουσιάσει μια ιδιαίτερη κινηματογραφική πρόταση που υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει τον μύθο της.

Η νέα ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Flesh Impact» δεν αποτελεί μια συμβατική βιογραφία, αλλά μια τολμηρή εξερεύνηση ενός εναλλακτικού σεναρίου ζωής. Συγκεκριμένα, το φιλμ καλείται να απαντήσει στο γοητευτικό ερώτημα για το πώς θα είχε εξελιχθεί η πορεία και η καθημερινότητα της θρυλικής σταρ αν η μοίρα τής είχε χαρίσει άλλα εξήντα χρόνια ζωής.

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Για την οπτικοποίηση αυτής της υποθετικής πορείας σε διαφορετικές ηλικίες, η Maggie Gyllenhaal επέλεξε δύο ξεχωριστές πρωταγωνίστριες, απορρίπτοντας τη λογική της επιφανειακής ομοιότητας. Στον ρόλο της νεότερης εκδοχής συναντάμε την Dakota Johnson, η οποία αποτέλεσε την πρώτη σκέψη της σκηνοθέτιδας κατά τη συγγραφή του σεναρίου, καθώς η εσωτερική ερμηνεία κρίθηκε σημαντικότερη από την απλή εξωτερική απομίμηση μιας φιγούρας που έχει ήδη εμπορευματοποιηθεί υπερβολικά. Την ίδια στιγμή, η 93χρονη θρυλική ηθοποιός Ellen Burstyn ενσαρκώνει τη σοφή και γηραιότερη Marilyn, προσδίδοντας στη μορφή της μια ασύγκριτη συναισθηματική βαρύτητα και ωριμότητα.

Οι πρώτες φωτογραφίες από τη μεταμόρφωση των δύο γυναικών κυκλοφόρησαν αποκλειστικά μέσα από το Vanity Fair, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από την ατμοσφαιρική αισθητική του πρότζεκτ και αποσπώντας ευνοϊκά σχόλια, κυρίως για την παρουσία της Ellen Burstyn. Το κοινό και οι αφοσιωμένοι θαυμαστές της Monroe περιμένουν πλέον με τεράστιο ενδιαφέρον την επίσημη πρεμιέρα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Με διάρκεια μόλις δεκαεπτά λεπτών, το «Flesh Impact» φιλοδοξεί να συνθέσει ένα μοναδικό μωσαϊκό πραγματικότητας και φαντασίας. Μέσα από τη σκηνοθετική ματιά και το σενάριο της Maggie Gyllenhaal, η ταινία δεν περιορίζεται στην αναπαράσταση ενός θρύλου, αλλά επιχειρεί να φωτίσει βαθύτερα ανθρώπινες πτυχές, όπως οι δυσκολίες, η ευάλωτη φύση και η εσωτερική δύναμη που χαρακτηρίζουν το απαιτητικό επάγγελμα της ηθοποιού.

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