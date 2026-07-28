Το «Michael» επιστρέφει στις οθόνες: Η ταινία που έσπασε τα ταμεία έρχεται στο streaming

Η βιογραφική ταινία «Michael» για τον Michael Jackson έρχεται στο streaming μετά την τεράστια επιτυχία της στο box office

Με μια ματιά Η ταινία "Michael" για τη ζωή του Michael Jackson θα είναι διαθέσιμη σε streaming από 10 Αυγούστου στο Starz.

Η ταινία ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως, καθιστώντας την κινηματογραφική επιτυχία.

Τον ρόλο του Michael Jackson υποδύεται ο ανιψιός του, Jaafar Jackson, κάνοντας το κινηματογραφικό του ντεμπούτο.

Η ταινία καλύπτει σημαντικούς σταθμούς της ζωής και καριέρας του καλλιτέχνη, από τους Jackson 5 έως την "Bad" Tour. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι fans του Michael Jackson έχουν έναν ακόμη λόγο να ανυπομονούν, καθώς η πολυσυζητημένη βιογραφική ταινία «Michael» ετοιμάζεται να κάνει το streaming ντεμπούτο της. Η ταινία που αφηγείται τη ζωή και την καριέρα του «King of Pop» θα είναι διαθέσιμη για online παρακολούθηση μετά τη μεγάλη επιτυχία της στις κινηματογραφικές αίθουσες. Το φιλμ κατάφερε να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office, εξελισσόμενο σε μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες της χρονιάς. Τώρα, η ιστορία του θρυλικού καλλιτέχνη περνά στη μικρή οθόνη.

Η ταινία «Michael» θα κάνει πρεμιέρα στο Starz στις 10 Αυγούστου, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει ξανά τη διαδρομή του ανθρώπου πίσω από τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες όλων των εποχών. Η σκηνοθεσία ανήκει στον Antoine Fuqua, ενώ το σενάριο υπογράφει ο John Logan. Η ιστορία παρουσιάζει σημαντικούς σταθμούς από τη ζωή του Michael Jackson, από τα πρώτα του βήματα με τους Jackson 5 μέχρι την εκρηκτική περίοδο της solo καριέρας του και την iconic «Bad» Tour.

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Τον ρόλο του ενήλικου Michael Jackson υποδύεται ο ανιψιός του Jaafar Jackson, ο οποίος κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο, ενώ τον νεαρό καλλιτέχνη ενσαρκώνει ο Juliano Valdi. Το καστ περιλαμβάνει επίσης γνωστά ονόματα όπως ο Colman Domingo στον ρόλο του Joe Jackson, η Nia Long ως Katherine Jackson, ο Miles Teller ως John Branca και η Laura Harrier ως Suzanne de Passe. Στην ταινία εμφανίζονται ακόμη χαρακτήρες από τη μουσική ιστορία του Michael Jackson, όπως η Diana Ross και ο ιδρυτής της Motown, Berry Gordy.

Η ερμηνεία του Jaafar Jackson ήταν ένα από τα στοιχεία που συζητήθηκαν περισσότερο μετά την κυκλοφορία της ταινίας. Πολλοί θεατές σχολίασαν την ομοιότητά του με τον θείο του, τόσο στην εμφάνιση όσο και στις κινήσεις και την παρουσία του πάνω στη σκηνή.

Η επιτυχία του «Michael» φαίνεται πως ανοίγει τον δρόμο και για πιθανή συνέχεια, καθώς έχουν ήδη υπάρξει συζητήσεις για το ενδεχόμενο ενός sequel. Η βιογραφική ταινία παρουσιάζει μία από τις πιο συναρπαστικές αλλά και πολυσύνθετες πορείες στην ιστορία της pop μουσικής, με επίκεντρο έναν καλλιτέχνη που άλλαξε για πάντα την παγκόσμια σκηνή.

Το «Michael» μεταφέρει πλέον τη μουσική κληρονομιά του Michael Jackson από τις αίθουσες στις streaming οθόνες, δίνοντας στους fans την ευκαιρία να ξαναζήσουν την ιστορία ενός από τα μεγαλύτερα icons όλων των εποχών.

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