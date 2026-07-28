May the Force be with you: Το «Star Wars: The Experience» έρχεται το 2027

Με μια ματιά Η έκθεση «Star Wars: The Experience» θα ανοίξει στις 13 Φεβρουαρίου 2027 στο Franklin Institute, Φιλαδέλφεια.

Θα παρουσιάσει πάνω από 70 αυθεντικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου του φωτόσπαθου του Darth Maul και της στολής του Darth Vader.

Η έκθεση θα είναι διαδραστική, με χρήση τεχνολογίας RFID, και θα καλύπτει τη δημιουργική διαδικασία του franchise.

Μετά τη Φιλαδέλφεια, η έκθεση θα περιοδεύσει για πέντε χρόνια σε άλλες πόλεις της Βόρειας Αμερικής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι fans του Star Wars ετοιμάζονται για μια εμπειρία βγαλμένη από άλλη διάσταση. Το Franklin Institute στη Φιλαδέλφεια ανακοίνωσε πως στις 13 Φεβρουαρίου 2027 θα ανοίξει τις πόρτες της η επίσημη έκθεση «Star Wars: The Experience», με αφορμή τα 50 χρόνια από την πρεμιέρα του θρυλικού franchise.

Η έκθεση δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τις MDSX, Lucasfilm και Disney Consumer Products και παρουσιάζεται ως η μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη αφιερωμένη στα παρασκήνια του Star Wars μέχρι σήμερα. Σε έναν χώρο περίπου 1.670 τετραγωνικών μέτρων, οι επισκέπτες θα μπορούν να ανακαλύψουν όλα όσα κρύβονται πίσω από τη δημιουργία ενός από τα πιο επιδραστικά κινηματογραφικά σύμπαντα.

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Στους χώρους της έκθεσης θα βρίσκονται περισσότερα από 70 αυθεντικά αντικείμενα από τις παραγωγές, πολλά από τα οποία θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό. Ανάμεσά τους θα είναι το φωτόσπαθο του Darth Maul, η στολή του Darth Vader, ένα speeder bike αλλά και αντικείμενα από τη σειρά Andor.

Οι επισκέπτες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συναντήσουν αγαπημένους χαρακτήρες και droids, όπως οι Grogu, R2-D2 και C-3PO, ενώ χάρη στην τεχνολογία RFID η εμπειρία θα είναι πιο διαδραστική και προσωπική για κάθε fan.

Η έκθεση δεν θα εστιάζει μόνο στα κοστούμια και τα props, αλλά και στη δημιουργική διαδικασία πίσω από το Star Wars, παρουσιάζοντας το design ήχου, την κατασκευή κοστουμιών, το fan art και τα video games. Στόχος της είναι να δείξει πώς το franchise εξελίχθηκε από την πρώτη ταινία του 1977 μέχρι τη σημερινή ψηφιακή εποχή.

«Το Star Wars δημιούργησε ένα πολιτιστικό τοπίο που εκτείνεται σε πολλές δεκαετίες και διαθέτει τεράστια, αδιαμφισβήτητη παγκόσμια απήχηση», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Franklin Institute, Larry Dubinski.

Από την πλευρά του, ο δημιουργικός διευθυντής της MDSX, Dan Picard, χαρακτήρισε την έκθεση μια μεγάλη γιορτή για το σύμπαν του Star Wars. «Η έκθεση αποτελεί μια αυθεντική γιορτή της ευρηματικότητας, του πρωτοποριακού πνεύματος του Star Wars και της πολιτιστικής του επιρροής μέσα στις δεκαετίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο, ενώ η έκθεση θα παραμείνει στη Φιλαδέλφεια από τις 13 Φεβρουαρίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2027. Στη συνέχεια, θα ταξιδέψει για πέντε χρόνια σε άλλες πόλεις της Βόρειας Αμερικής, φέρνοντας τον γαλαξία του Star Wars ακόμα πιο κοντά στους fans.

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