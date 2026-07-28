Το «Black Panther 3» έρχεται το 2028 με νέο πρωταγωνιστή

Η Marvel αποκάλυψε στη Comic-Con την ημερομηνία πρεμιέρας του Black Panther 3, τον ηθοποιό που θα υποδυθεί τον ενήλικο γιο του T’Challa

Με μια ματιά Το "Black Panther 3" θα κυκλοφορήσει στις 15 Δεκεμβρίου 2028.

Ο David Jonsson θα πρωταγωνιστήσει ως ο ενήλικος γιος του T'Challa, διεκδικώντας τον θρόνο της Wakanda.

Η ταινία θα γυριστεί εξ ολοκλήρου σε φιλμ celluloid, μια τεχνική πρωτιά για το MCU.

Στο καστ θα συμμετέχουν οι Denzel Washington, Letitia Wright και Winston Duke. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο εντυπωσιακές και πολυαναμενόμενες ανακοινώσεις του φετινού San Diego Comic-Con πραγματοποίησε ο σκηνοθέτης Ryan Coogler, αποκαλύπτοντας το μέλλον του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel. Το πολυαναμενόμενο «Black Panther 3» πήρε επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας για τις 15 Δεκεμβρίου 2028, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές, νέες προσθήκες και μια ιστορική κινηματογραφική πρωτιά για το franchise.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά επί σκηνής, ο ταλαντούχος David Jonsson (ο οποίος έχει ξεχωρίσει πρόσφατα μέσα από τα Alien: Romulus, The Long Walk και τη σειρά Industry) θα αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενσαρκώνοντας τον ενήλικο γιο του T’Challa. Ο χαρακτήρας είχε συστηθεί για πρώτη φορά στο κοινό στη συγκινητική σκηνή μετά τους τίτλους τέλους του Wakanda Forever ως Toussaint, γνωστός και ως T’Challa II. Στην επερχόμενη ταινία, ο νεαρός ήρωας επιστρέφει βρισκόμενος πλέον σε ηλικία ενηλικίωσης, με ξεκάθαρο στόχο να διεκδικήσει τον θρόνο και την ηγεσία της Wakanda.

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Ιστορική πρωτιά σε φιλμ Celluloid και ένα εντυπωσιακό καστ

Πέρα από τις εξελίξεις στην πλοκή, ο Ryan Coogler επιβεβαίωσε μια τεράστια τεχνική πρωτιά για τα δεδομένα της Marvel: το «Black Panther 3» θα γυριστεί εξ ολοκλήρου σε μεγαλύτερης μορφής φιλμ celluloid, αποτελώντας την πρώτη παραγωγή στην ιστορία του MCU που επιλέγει αυτή την παραδοσιακή και υψηλής αισθητικής κινηματογραφική προσέγγιση.

Στο πλευρό του David Jonsson θα βρεθεί ο θρυλικός Denzel Washington σε έναν πολυαναμενόμενο ρόλο, ενώ στη σκηνή του Hall H έδωσαν το «παρών» και τα βασικά μέλη του παλιού καστ, Letitia Wright και Winston Duke, μαζί με τον επικεφαλής της Marvel Studios, Kevin Feige. Ο Winston Duke, μιλώντας για την ένταξη του Jonsson στην οικογένεια του franchise, τόνισε τη σημασία του να του προσφερθεί η ίδια ζεστασιά και καθοδήγηση που είχε λάβει και ο ίδιος στο ξεκίνημά του.

Η κληρονομιές του franchise και η τεράστια εμπορική επιτυχία

Το κινηματογραφικό σύμπαν του Black Panther παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους θησαυρούς της Disney και της Marvel. Η πρώτη ταινία το 2018 έγραψε ιστορία σημειώνοντας εισπράξεις 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως και κερδίζοντας τρία βραβεία Oscar, καθιερώνοντας τον αείμνηστο Chadwick Boseman ως έναν παγκόσμιο υπερήρωα. Μετά τον τραγικό θάνατο του Boseman το 2020, το σίκουελ Wakanda Forever (2022) τίμησε τη μνήμη του ενσωματώνοντας την απώλειά του στην πλοκή, απέφερε 859 εκατομμύρια δολάρια στο box office και χάρισε στη Ruth E. Carter το Oscar σχεδιασμού κοστουμιών, κάνοντάς την την πρώτη μαύρη γυναίκα με δύο βραβεία Ακαδημίας.

Με τον David Jonsson να ηγείται πλέον της νέας εποχής και τον Ryan Coogler να ετοιμάζει ένα τεχνικά πρωτοποριακό εγχείρημα, το «Black Panther 3» διαμορφώνεται ως ένας από τους πιο φιλόδοξους τίτλους της επόμενης δεκαετίας για το Χόλιγουντ.

Κεντρική Εικόνα: IMDB

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