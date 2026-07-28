«Φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού»: Ποια είναι τα 3 ζώδια που βρίσκονται στο επίκεντρο

Η Πανσέληνος της 29ης Ιουλίου, γνωστή ως «Φεγγάρι του Κόκκινου Ελαφιού», φέρνει αλλαγές και επηρεάζει άμεσα αυτά τα 3 ζώδια

Η τελευταία Πανσέληνος του Ιουλίου ετοιμάζεται να φωτίσει τον καλοκαιρινό ουρανό και, όπως κάθε χρόνο, τραβά τα βλέμματα όχι μόνο των λάτρεων της αστρονομίας αλλά και όσων δεν χάνουν καμία αστρολογική εξέλιξη. Το φεγγάρι θα είναι ορατό από το βράδυ της 29ης Ιουλίου, χαρίζοντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα του φετινού καλοκαιριού, ενώ η κορύφωσή του θα γίνει τις πρώτες ώρες της επόμενης ημέρας.

Γνωστή ως «Buck Moon» ή αλλιώς «Φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού», η συγκεκριμένη Πανσέληνος πραγματοποιείται στον άξονα Λέοντα – Υδροχόου, έναν άξονα που σχετίζεται με την ισορροπία ανάμεσα στο «εγώ» και το «εμείς». Για πολλούς, αυτή η περίοδος είναι ιδανική για ξεκαθαρίσματα, σημαντικές αποφάσεις και νέα ξεκινήματα, ενώ κάποια ζώδια αναμένεται να νιώσουν την επιρροή της πιο έντονα.

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Η ενέργεια αυτής της Πανσελήνου δεν περνά απαρατήρητη. Αν νιώθεις ότι όλα αλλάζουν με γρήγορους ρυθμούς ή ότι έρχεται η στιγμή για σημαντικές αποφάσεις, ίσως τα άστρα να έχουν… βάλει το χεράκι τους. Και για τρία ζώδια, οι εξελίξεις αναμένεται να είναι ακόμα πιο έντονες.

1. Λέων

Με την Πανσέληνο να ενεργοποιεί το δικό σου ζώδιο, δύσκολα θα περάσεις απαρατήρητος αυτές τις ημέρες. Ζητήματα που αφορούν την προσωπική σου ζωή, τις σχέσεις αλλά και την εικόνα που δείχνεις προς τα έξω έρχονται στο προσκήνιο.

Ίσως νιώσεις ότι ήρθε η στιγμή να πάρεις μια απόφαση που ανέβαλλες εδώ και καιρό ή να βάλεις ξεκάθαρα όρια εκεί όπου χρειάζεται. Μπορεί να υπάρξουν έντονες συζητήσεις, όμως στο τέλος θα σε βοηθήσουν να δεις πιο καθαρά τι πραγματικά θέλεις.

2. Υδροχόος

Απέναντι από τον Λέοντα βρίσκεται ο Υδροχόος και αυτό σημαίνει ότι η Πανσέληνος αγγίζει άμεσα τον άξονα των σχέσεών σου. Συνεργασίες, φιλίες ή ακόμα και η ερωτική σου ζωή μπορεί να περάσουν από… crash test.

Είναι πιθανό να κλείσει ένας κύκλος ή να ξεκινήσει ένας καινούργιος, αρκεί να ακούσεις τόσο τις δικές σου ανάγκες όσο και των ανθρώπων γύρω σου. Η ειλικρίνεια θα αποδειχθεί το πιο δυνατό σου χαρτί.

3. Ταύρος

Οι ισορροπίες ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή φαίνεται πως δοκιμάζονται. Η Πανσέληνος μπορεί να φέρει αποκαλύψεις ή εξελίξεις που θα σε κάνουν να αναθεωρήσεις προτεραιότητες και στόχους.

Μην εκπλαγείς αν προκύψει μια πρόταση, μια αλλαγή ή μια συζήτηση που θα σε βάλει σε σκέψεις. Παρότι οι εξελίξεις ίσως σε βγάλουν προσωρινά από τη ζώνη άνεσής σου, μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για κάτι καλύτερο.

Τι συμβολίζει το «Φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού»;

Η ονομασία Buck Moon προέρχεται από μια παλιά παράδοση των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής και αναφέρεται στην περίοδο κατά την οποία τα αρσενικά ελάφια αρχίζουν να αναπτύσσουν τα νέα τους κέρατα. Για πολλούς συμβολίζει την ανάπτυξη, την ανανέωση και την προσωπική εξέλιξη.

Είτε παρακολουθείς τις αστρολογικές προβλέψεις είτε απλώς θέλεις να απολαύσεις ένα από τα πιο όμορφα φεγγάρια του καλοκαιριού, η Πανσέληνος της 29ης Ιουλίου υπόσχεται να μας χαρίσει ένα εντυπωσιακό θέαμα αλλά και αρκετές αφορμές για νέες σκέψεις και αποφάσεις.

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