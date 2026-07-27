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Νews 27.07.2026

Ο Όλυμπος γίνεται Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

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Ο Όλυμπος απόκτησε παγκόσμια αναγνώριση και έγινε επίσημα μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως μικτό αγαθό.
  • Η αναγνώριση οφείλεται στη συνύπαρξη φυσικής ομορφιάς, βιοποικιλότητας και πολιτιστικής σημασίας.
  • Η UNESCO τόνισε τη μοναδική αξία του Ολύμπου, τη σύνδεσή του με τη μυθολογία και τα έργα του Ομήρου.
  • Η ένταξη ολοκληρώνει προσπάθεια από το 2014, με συνεργασία πολλών φορέων.
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Μια τεράστια διάκριση για την Ελλάδα ήρθε από την UNESCO, καθώς ο Όλυμπος εντάχθηκε επίσημα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Το εμβληματικό βουνό της χώρας αναγνωρίστηκε ως μικτό αγαθό παγκόσμιας κληρονομιάς, χάρη στη μοναδική συνύπαρξη της φυσικής ομορφιάς, της βιοποικιλότητας και της τεράστιας πολιτιστικής του σημασίας. Η απόφαση αποτελεί μια διεθνή επιβεβαίωση πως ο Όλυμπος δεν είναι απλώς ένα βουνό, αλλά ένα παγκόσμιο σύμβολο που συνδέει τη φύση με τον ελληνικό πολιτισμό.

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ΥΠΠΟ

Η ιστορική απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που πραγματοποιήθηκε στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Ο Όλυμπος, με κορυφή στα 2.918 μέτρα, είναι το υψηλότερο βουνό της Ελλάδας και σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία αποτελούσε την κατοικία των δώδεκα θεών του Ολύμπου, με κορυφαίο τον Δία. Η ένταξή του στη λίστα της UNESCO αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αναγνωρίσεις για τη χώρα.

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Η UNESCO υπογράμμισε τη μοναδική αξία του Ολύμπου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ο Όλυμπος βρίσκεται στη βόρεια Ελλάδα και είναι το υψηλότερο βουνό της χώρας. Το μικροκλίμα του, το οποίο προκύπτει από την εγγύτητά του στη θάλασσα και την απότομη υψομετρική του διαφορά, δημιουργεί μια αξιοσημείωτη ποικιλομορφία στο ανάγλυφο, το κλίμα και τη βλάστηση».

Στην απόφαση της UNESCO γίνεται επίσης αναφορά στη σύνδεση του Ολύμπου με την ελληνική μυθολογία και τα έργα του Ομήρου και του Ησίοδου. Το βουνό αποτέλεσε διαχρονικό σημείο αναφοράς για τον ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο, ενώ οι περιγραφές του ως «πολύπτυχου», «μακρού», «νιφόεντος» και «πολυδειρά» αποτυπώνουν τη μοναδική εικόνα του μέσα στους αιώνες.

ΥΠΠΟ
ΥΠΠΟ

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε την ένταξη του Ολύμπου μια σημαντική στιγμή για τη χώρα, δηλώνοντας: «Η εγγραφή του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση της Ελλάδας στην προστασία, ανάδειξη και βιώσιμη διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής της κληρονομιάς, σύμφωνα με τις αρχές της Σύμβασης Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Ταυτόχρονα, ενισχύει τη διεθνή προβολή ενός τόπου ο οποίος αποτελεί διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, της φύσης και της οικουμενικής κληρονομιάς».

ΥΠΠΟ
ΥΠΠΟ

Η υπουργός πρόσθεσε επίσης: «Η εγγραφή συμπυκνώνει, με μοναδικό τρόπο, την αδιάρρηκτη ενότητα της πολιτιστικής και της φυσικής μας κληρονομιάς».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της προστασίας του φυσικού πλούτου της χώρας, σημειώνοντας: «Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας αποτελεί ζωντανό και αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας, της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Η προστασία και η ανάδειξή του βρίσκονται στον πυρήνα της κυβερνητικής μας πολιτικής».

ΥΠΠΟ
ΥΠΠΟ

Ο ίδιος τόνισε ακόμη πως ο Όλυμπος φιλοξενεί περισσότερα από 1.900 είδη φυτών, με 27 από αυτά να υπάρχουν μόνο εκεί και πουθενά αλλού στον κόσμο, ενώ αποτελεί καταφύγιο για σημαντικά είδη πανίδας. Παράλληλα, υπενθύμισε πως το βουνό ανακηρύχθηκε ο πρώτος Εθνικός Δρυμός της Ελλάδας το 1938.

ΥΠΠΟ
ΥΠΠΟ

Η ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO ολοκληρώνει μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2014 και βασίστηκε στη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του ΟΦΥΠΕΚΑ, επιστημονικών φορέων και τοπικών αρχών. Η συγκεκριμένη εγγραφή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι μικτές εγγραφές στην UNESCO αποτελούν μικρό ποσοστό του συνολικού Καταλόγου και απαιτούν να αποδεικνύονται ταυτόχρονα τόσο οι πολιτιστικές όσο και οι φυσικές αξίες ενός τόπου.

ΥΠΠΟ
ΥΠΠΟ

Ο Όλυμπος πλέον περνά σε μια νέα εποχή, με την παγκόσμια αναγνώριση να έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που γνωρίζουν εδώ και αιώνες όσοι τον επισκέπτονται. Το βουνό των θεών δεν είναι μόνο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, αλλά ένας θησαυρός που ανήκει πλέον σε ολόκληρο τον κόσμο.

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UNESCO Όλυμπος
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