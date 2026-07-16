Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Νews 16.07.2026

Το καλοκαίρι δεν έχει ηλικία και αυτό το βίντεο είναι η απόδειξη

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Το πιο feel-good βίντεο του καλοκαιριού έρχεται από ελληνικό νησί, όπου μια παρέα γιαγιάδων τραγουδά το «Μήλο μου κόκκινο» μέσα στη θάλασσα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Κυρίες σε ελληνικό νησί τραγούδησαν το "Μήλο μου κόκκινο" ενώ έκαναν μπάνιο.
  • Το βίντεο έγινε viral στα social media, σκορπίζοντας χαρά και θετική ενέργεια.
  • Η αυθεντική χαρά και η ανεμελιά αποδεικνύουν ότι το καλοκαίρι είναι κατάσταση μυαλού.
  • Η μουσική ένωσε ανθρώπους, δημιουργώντας μια αυθόρμητη, feel-good στιγμή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Δεν χρειάζονται συναυλίες, μεγάλα stages ή ειδικά εφέ για να δημιουργηθεί μια στιγμή που θα σου φτιάξει τη μέρα. Μια παρέα από κυρίες σε ελληνικό νησί απέδειξε πως η αυθεντική χαρά κρύβεται στα πιο απλά πράγματα. Την ώρα που απολάμβαναν το μπάνιο τους, άρχισαν να τραγουδούν το παραδοσιακό τραγούδι «Μήλο μου κόκκινο», μετατρέποντας τη θάλασσα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή παρέα. Το βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, σκορπίζοντας χαμόγελα σε χιλιάδες χρήστες.

Pexels
Pexels

Χωρίς καμία αμηχανία και με αστείρευτο κέφι, οι πρωταγωνίστριες του viral στιγμιότυπου τραγούδησαν όλες μαζί, γέλασαν και χόρεψαν μέσα στο νερό, απολαμβάνοντας κάθε δευτερόλεπτο της στιγμής. Η ανεμελιά, η θετική τους ενέργεια και η αγάπη για τη μουσική απέδειξαν πως το καλοκαίρι δεν έχει ηλικία. Αντίθετα, είναι μια κατάσταση μυαλού που μπορεί να σε ακολουθεί σε κάθε φάση της ζωής.

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Το συγκεκριμένο βίντεο έγινε αμέσως αγαπημένο των χρηστών, με πολλούς να σχολιάζουν πως τους θύμισε τις διακοπές στο χωριό, τα οικογενειακά γλέντια και τις αυθεντικές ελληνικές στιγμές που δύσκολα ξεχνιούνται. Άλλοι έγραψαν πως αυτές οι κυρίες έχουν περισσότερη διάθεση για ζωή από πολλούς νεότερους, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που δήλωσαν πως αυτό ήταν το πιο wholesome βίντεο που είδαν φέτος το καλοκαίρι. Για λίγα δευτερόλεπτα, το internet άφησε στην άκρη την ένταση της καθημερινότητας και γέμισε με χαμόγελα.

Η μουσική έχει πάντα τη δύναμη να ενώνει ανθρώπους κάθε ηλικίας και το «Μήλο μου κόκκινο» το απέδειξε ξανά. Ένα παραδοσιακό τραγούδι στάθηκε η αφορμή για να δημιουργηθεί μια αυθόρμητη στιγμή γεμάτη συναίσθημα, γέλιο και αυθεντικότητα, θυμίζοντάς μας ότι οι πιο όμορφες αναμνήσεις γεννιούνται όταν ζούμε πραγματικά το «τώρα».

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Πηγή: Unsplash

Αν υπήρχε βραβείο για το πιο feel-good βίντεο του φετινού καλοκαιριού, αυτές οι κυρίες θα ήταν σίγουρα ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί. Και, μεταξύ μας, μάλλον όλοι θα θέλαμε να βρεθούμε σε αυτή την παρέα.

 

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Viral ελληνικό καλοκαίρι
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