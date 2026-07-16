Sam Neill: Η οικογένειά του αποκαλύπτει την αλήθεια για τον θάνατό του

Με μια ματιά
- Ο Sam Neill πέθανε από πνευμονία, όχι από καρκίνο, σύμφωνα με την οικογένειά του.
- Ο ηθοποιός είχε νικήσει τον καρκίνο πριν από 3 μήνες, μετά από πρωτοποριακή θεραπεία.
- Η χρόνια καταπόνηση του οργανισμού από τις θεραπείες εξασθένησε το ανοσοποιητικό του σύστημα.
- Η κηδεία του θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, με δωρεές σε περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Μετά από ημέρες παραφιλολογίας και ανακριβών δημοσιευμάτων, η οικογένεια του Sam Neill προχώρησε σε μια επίσημη τοποθέτηση για να αποκαταστήσει την αλήθεια γύρω από τον ξαφνικό θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού. Ο εκπρόσωπός του, Philip Grentz, ανακοίνωσε την Πέμπτη 16 Ιουλίου ότι ο 78χρονος σταρ «έφυγε» από πνευμονία, βάζοντας τέλος στις φήμες που συνέδεαν την απώλειά του με την πρόσφατη μάχη του με τον καρκίνο.
Ο Sam Neill είχε διαγνωστεί το 2022 με αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα Τ-κυττάρων τρίτου σταδίου. Παρά τις δύσκολες χημειοθεραπείες, είχε καταφέρει να νικήσει τη νόσο χάρη σε μια πρωτοποριακή θεραπεία CAR-T. Όπως διευκρίνισε η οικογένειά του, ο θάνατός του, ο οποίος συνέβη τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Σίδνεϊ, δεν οφειλόταν στον καρκίνο, από τον οποίο είχε απαλλαγεί πλήρως πριν από 3 μήνες.
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Η επιβάρυνση του οργανισμού
Η πρώην σύντροφός του, Laura Tingle, εξήγησε ότι η χρόνια καταπόνηση του οργανισμού του από τις εξαντλητικές θεραπείες των τελευταίων 5 ετών έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Σύμφωνα με την ίδια, αν και ο καρκίνος είχε υποχωρήσει, το ανοσοποιητικό σύστημα του ηθοποιού είχε εξασθενήσει σημαντικά, καθιστώντας την πνευμονία μια μάχη που ο οργανισμός του δεν μπόρεσε τελικά να κερδίσει.
Μια ζωή μακριά από τα φώτα
Ο ηθοποιός, που πέρα από την κινηματογραφική του καριέρα είχε αφιερωθεί στο οινοποιείο του, Two Paddocks, υπήρξε πάντα ένας άνθρωπος που απέφευγε τη δημοσιότητα. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο αγρόκτημά του στη Νέα Ζηλανδία. Η οικογένειά του, σεβόμενη την προσωπικότητά του, ζήτησε αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές σε φιλανθρωπικές οργανώσεις της Νέας Ζηλανδίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της άγριας ζωής, σκοπούς που ο ίδιος στήριζε ενεργά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά την επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του, ο Sam Neill είχε ολοκληρώσει μέσα στον τελευταίο χρόνο τα γυρίσματα τεσσάρων νέων παραγωγών, οι οποίες αναμένεται να κυκλοφορήσουν τους επόμενους μήνες, αφήνοντας πίσω του μια πλούσια καλλιτεχνική παρακαταθήκη.
Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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