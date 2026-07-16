Sydney Sweeney: Πιο αποκαλυπτική από ποτέ στο νέο βίντεο για το brand της, Syrn

Με μια ματιά Η Sydney Sweeney παρουσίασε το πρώτο επίσημο κουτί της συλλογής εσωρούχων της, Syrn.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε σε βίντεο φορώντας ένα διαφανές, δαντελένιο σουτιέν.

Η Sweeney επέλεξε μαύρα δαντελωτά εσώρουχα ως τα αγαπημένα της κομμάτια από τη νέα σειρά.

Το βίντεο συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και θετικά σχόλια στα social media. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Sydney Sweeney συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον του κοινού, όχι μόνο μέσα από τους κινηματογραφικούς της ρόλους, αλλά και μέσω των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων στον χώρο της μόδας. Η νεαρή ηθοποιός, που έχει ιδρύσει τη δική της εταιρεία εσωρούχων με την επωνυμία Syrn, κατάφερε για άλλη μια φορά να προκαλέσει «παραλήρημα» στα social media με μια νέα της ανάρτηση.

Αυτή τη φορά, η star των Euphoria και Anyone But You παρουσίασε στους εκατομμύρια followers της το πρώτο επίσημο κουτί της συλλογής της. Στο βίντεο, το οποίο η Daily Mail δεν δίστασε να χαρακτηρίσει ως την κορυφαία διαφήμιση για το brand, η Sydney Sweeney εμφανίζεται πιο λαμπερή από ποτέ, φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο, δαντελένιο και διαφανές σουτιέν που ανέδειξε τη σιλουέτα της.

Ο Drake έκανε το trend, αλλά αυτοί το απογείωσαν: Οι Ice Spice, Lil Yachty και Millie Bobby Brown «έριξαν» το Tik Tok

Η αποκάλυψη των αγαπημένων της κομματιών

Με διάθεση γεμάτη ενθουσιασμό, η ηθοποιός άνοιξε το κουτί της Syrn μπροστά στην κάμερα, προσκαλώντας τους θαυμαστές της να ανακαλύψουν μαζί το περιεχόμενο. «Παιδιά, αυτό είναι συναρπαστικό. Έχω το πρώτο κουτί Syrn. Να το ανοίξουμε;» ανέφερε χαρακτηριστικά. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, επέλεξε ένα ζευγάρι μαύρα δαντελωτά εσώρουχα, δηλώνοντας με αυτοπεποίθηση πως αποτελούν τα αγαπημένα της κομμάτια από τη νέα σειρά.

Η αποθέωση στα Social Media

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν άμεση και εντυπωσιακή, καθώς το βίντεο συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές μέσα σε ελάχιστες ώρες. Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση πήραν «φωτιά», με τους θαυμαστές της να αποθεώνουν τόσο την αισθητική της νέας συλλογής όσο και την ικανότητα της Sydney Sweeney να μετατρέπει κάθε της κίνηση σε viral γεγονός. Η νεαρή επιχειρηματίας αποδεικνύει έμπρακτα ότι γνωρίζει πολύ καλά πώς να επικοινωνεί τα προϊόντα της, συνδυάζοντας την προσωπική της γοητεία με ένα προϊόν που φαίνεται να κερδίζει ήδη το ενδιαφέρον της αγοράς.