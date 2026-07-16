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Celeb World 16.07.2026

«Καλό παράδεισο κυρία Κοκοβίκου»: Το συγκινητικό «αντίο» στη Μάρω Κοντού έξω από την Οικία Κοκοβίκου

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Συγκίνηση προκάλεσε το σημείωμα που άφησε άγνωστος θαυμαστής της Μάρως Κοντού στην ιστορική Οικία Κοκοβίκου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Συγκινητικό χειρόγραφο μήνυμα θαυμαστή έξω από την Οικία Κοκοβίκου για τη Μάρω Κοντού.
  • Η Οικία Κοκοβίκου έγινε γνωστή από την ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» με την ηθοποιό.
  • Το ιστορικό σπίτι στην Πλάκα αποτελεί σημείο αναφοράς για τους φίλους του ελληνικού κινηματογράφου.
  • Το μήνυμα έγινε viral, τιμώντας τη μνήμη της Μάρως Κοντού ως «Ελενίτσα».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση σε ολόκληρη την Ελλάδα, με χιλιάδες ανθρώπους να αποχαιρετούν μία από τις πιο αγαπημένες μορφές του ελληνικού κινηματογράφου. Ανάμεσα στις πιο συγκινητικές εικόνες των τελευταίων ωρών ξεχωρίζει ένα λιτό, χειρόγραφο μήνυμα που εμφανίστηκε έξω από την ιστορική Οικία Κοκοβίκου στην Πλάκα. Ένας θαυμαστής της ηθοποιού άφησε το δικό του «αντίο» στο σημείο που συνδέθηκε όσο λίγα με την κινηματογραφική της πορεία. Η φράση «Καλό παράδεισο, κυρία Κοκοβίκου» συγκίνησε περαστικούς και χρήστες των social media.

maro_kontou
https://www.instagram.com/maro_kontou/

Η ιστορική κατοικία έγινε γνωστή μέσα από την κλασική ελληνική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», όπου η Μάρω Κοντού υποδύθηκε την αξέχαστη Ελενίτσα, έχοντας στο πλευρό της τον Γιώργο Κωνσταντίνου στον ρόλο του Αντωνάκη. Το συγκεκριμένο σπίτι αποτελεί μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για τους φίλους του ελληνικού κινηματογράφου, καθώς εκεί γυρίστηκαν μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της ταινίας. Δεν είναι λίγοι όσοι επισκέπτονται την περιοχή για να δουν από κοντά το ιστορικό κτίριο που συνδέθηκε με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού σινεμά.

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Η Οικία Κοκοβίκου βρίσκεται στην οδό Τριπόδων 32, στην καρδιά της Πλάκας, και συγκαταλέγεται στα παλαιότερα σωζόμενα σπίτια της Αθήνας, με ιστορία που ξεκινά από τις αρχές του 19ου αιώνα. Το διατηρητέο κτίριο βρίσκεται σήμερα σε διαδικασία ανακαίνισης, με στόχο να μετατραπεί σε έναν σύγχρονο πολιτιστικό χώρο που θα διατηρεί ζωντανή την ιστορία του. Έτσι, η σχέση του με τον ελληνικό κινηματογράφο και την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.


Το σημείωμα που άφησε ο άγνωστος θαυμαστής έγινε γρήγορα viral, καθώς πολλοί το είδαν ως έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο να τιμηθεί η μνήμη της ηθοποιού. Για πολλές γενιές Ελλήνων, η Μάρω Κοντού δεν ήταν μόνο μία σπουδαία καλλιτέχνιδα, αλλά η «Ελενίτσα» που σημάδεψε τον ελληνικό κινηματογράφο με την παρουσία και το ταλέντο της.

maro_kontou_igeia
https://www.instagram.com/maro_kontou/

Η εικόνα του μηνύματος πάνω στα κάγκελα της ιστορικής κατοικίας υπενθύμισε πόσο βαθιά έχει χαραχτεί στη συλλογική μνήμη το έργο της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Μάρω Κοντού αφήνει πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη, με ταινίες και ρόλους που εξακολουθούν να αγαπιούνται μέχρι σήμερα. Το συγκινητικό αυτό «αντίο» στην Οικία Κοκοβίκου αποτελεί ακόμη μία απόδειξη πως ορισμένοι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά, αλλά συνεχίζουν να ζουν μέσα από τις ιστορίες και τις αναμνήσεις που χάρισαν στο κοινό.

 

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ΘΑΝΑΤΟΣ Μάρω Κοντού
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