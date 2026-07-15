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Η Ρία Ελληνίδου πάτησε pause από το tour και έκανε το πιο ζηλευτό καλοκαιρινό break

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Η Ρία Ελληνίδου έκανε ένα καλοκαιρινό break από το «Summer On Tour» και μοιράστηκε στιγμές στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ρία Ελληνίδου κάνει διάλειμμα από την καλοκαιρινή της περιοδεία «Summer on tour».
  • Μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από τις στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα.
  • Η τραγουδίστρια απολαμβάνει τον ήλιο, τον καφέ και στιγμές ηρεμίας.
  • Στο Instagram ανέβασε και φωτογραφία με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ρία Ελληνίδου ξέρει καλά πως το καλοκαίρι δεν είναι μόνο σκηνές, μικρόφωνα και ατελείωτα ταξίδια, αλλά και μικρές στιγμές χαλάρωσης που γεμίζουν τις μπαταρίες. Η δημοφιλής τραγουδίστρια βρίσκεται αυτή την περίοδο σε full ρυθμούς με το «Summer on tour», πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και χαρίζοντας μοναδικές μουσικές βραδιές στους fans της. Ανάμεσα στις συναυλίες και στις μετακινήσεις, όμως, βρίσκει πάντα χρόνο για μια ανάσα δίπλα στη θάλασσα. Και αυτή τη φορά αποφάσισε να μοιραστεί με το κοινό της το δικό της απόλυτο summer mood.

https://www.instagram.com/ria_ellinidou/
https://www.instagram.com/ria_ellinidou/

Με μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ρία Ελληνίδου έδειξε στους followers της πώς μοιάζει ένα πραγματικό καλοκαιρινό διάλειμμα. Φορώντας ένα εντυπωσιακό κίτρινο μπικίνι, πόζαρε με φόντο το γαλάζιο της θάλασσας, απολαμβάνοντας τον ήλιο, τον καφέ της και τις στιγμές ηρεμίας μακριά από τη σκηνή. Η ανάρτησή της απέπνεε ανεμελιά και θετική ενέργεια, με τους fans της να γεμίζουν τα σχόλια με αγάπη και ενθουσιασμό.

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Η τραγουδίστρια, όμως, δεν μοιράστηκε μόνο εικόνες από την καλοκαιρινή της απόδραση. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα υπήρχε και μια φωτογραφία με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, αλλά και ένα πιο playful βίντεο που τράβηξε την προσοχή των followers της. Η ίδια συνόδευσε το post της με τη φράση «Summer On Tour» και emojis με καλοκαιρινά φρούτα, αποτυπώνοντας το vibe μιας σεζόν γεμάτης μουσική, ταξίδια και όμορφες στιγμές.

https://www.instagram.com/ria_ellinidou/
https://www.instagram.com/ria_ellinidou/

Η Ρία Ελληνίδου συνεχίζει δυναμικά τις live εμφανίσεις της σε όλη την Ελλάδα, αποδεικνύοντας πως πίσω από κάθε επιτυχημένη συναυλία υπάρχει και η ανάγκη για μικρές παύσεις, ξεκούραση και προσωπικές στιγμές. Το φετινό της καλοκαίρι συνδυάζει μουσική, θάλασσα και αμέτρητες αναμνήσεις, με την ίδια να κρατά τους fans της κοντά μέσα από τα social media.

https://www.instagram.com/ria_ellinidou/
https://www.instagram.com/ria_ellinidou/
https://www.instagram.com/ria_ellinidou/
https://www.instagram.com/ria_ellinidou/

Με το «Summer On Tour» να συνεχίζεται, η Ρία Ελληνίδου μας υπενθυμίζει πως ακόμα και μέσα σε ένα γεμάτο πρόγραμμα, πάντα υπάρχει χρόνος για ένα μικρό καλοκαιρινό reset.

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διακοπές Ρία Ελληνίδου
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