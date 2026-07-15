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Celeb World 15.07.2026

Η Maggie Gyllenhaal στην Κέρκυρα – Ποιο ελληνικό προϊόν της θύμισε την Jackie Kennedy;

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Η διάσημη ηθοποιός άφησε το Hollywood για την Κέρκυρα - Η φωτογραφία με το ελληνικό «μυστικό» που συζητήθηκε
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Maggie Gyllenhaal πέρασε μέρος του καλοκαιριού της στην Κέρκυρα, απολαμβάνοντας τοπικές γεύσεις και τη φιλοξενία.
  • Δοκίμασε χωριάτικη σαλάτα, ρυζόγαλο και ένα σάντουιτς με βούτυρο και μέλι.
  • Το κερκυραϊκό βούτυρο της θύμισε μια ιστορία για την Jackie Kennedy.
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε απλές, αυθεντικές εμπειρίες από το ταξίδι της στην Ελλάδα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με φόντο τα καταγάλανα νερά του Ιονίου και τα καταπράσινα τοπία της Κέρκυρας, η Maggie Gyllenhaal έζησε ένα ελληνικό καλοκαίρι γεμάτο ξεχωριστές εικόνες και γεύσεις. Η διάσημη ηθοποιός άφησε για λίγο πίσω της το απαιτητικό επαγγελματικό της πρόγραμμα και επέλεξε το νησί των Φαιάκων για τις διακοπές της, αποκαλύπτοντας μέσα από τις αναρτήσεις της πόσο πολύ απόλαυσε την ελληνική φιλοξενία. Από τις βόλτες στα όμορφα σημεία του νησιού μέχρι τα παραδοσιακά προϊόντα που δοκίμασε, η Maggie Gyllenhaal μοιράστηκε στιγμές που έδειξαν την αγάπη της για την αυθεντική πλευρά της Ελλάδας.

https://www.instagram.com/mgyllenhaal/
https://www.instagram.com/mgyllenhaal/

Η Maggie Gyllenhaal δημοσίευσε στιγμιότυπα από την παραμονή της στην Κέρκυρα, με τις αναρτήσεις της να αποτυπώνουν την ομορφιά του νησιού αλλά και την ιδιαίτερη σχέση που ανέπτυξε με τις τοπικές γεύσεις. Η παρουσία της στην Ελλάδα δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς η ίδια φρόντισε να μοιραστεί με τους followers της εικόνες από ένα ταξίδι γεμάτο απλές αλλά ξεχωριστές εμπειρίες.

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Οι ελληνικές γεύσεις που κέρδισαν τη Maggie Gyllenhaal

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Κέρκυρα, η Maggie Gyllenhaal δοκίμασε μερικές από τις γεύσεις που χαρακτηρίζουν την ελληνική κουζίνα. Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ανέβασε ξεχώρισε μια αυθεντική χωριάτικη σαλάτα, αλλά και ένα παραδοσιακό ρυζόγαλο από γνωστό γαλακτοπωλείο του νησιού. Ιδιαίτερη εντύπωση φαίνεται πως της έκανε ένα απλό αλλά γεμάτο γεύση σάντουιτς με βούτυρο και μέλι.

Μια καθημερινή ελληνική επιλογή, που για την ίδια αποτέλεσε μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία. Η επιλογή της να αναδείξει τόσο απλές γεύσεις δείχνει πως πολλές φορές η μαγεία ενός ταξιδιού κρύβεται όχι μόνο στα αξιοθέατα, αλλά και στις μικρές απολαύσεις που γνωρίζεις μέσα από την τοπική ζωή.

https://www.instagram.com/mgyllenhaal/
https://www.instagram.com/mgyllenhaal/
https://www.instagram.com/mgyllenhaal/
https://www.instagram.com/mgyllenhaal/

Η ιστορία με το βούτυρο της Κέρκυρας και την Jackie Kennedy

Μέσα από την ανάρτησή της, η Maggie Gyllenhaal μοιράστηκε και μια ιδιαίτερη ιστορία που τράβηξε την προσοχή. Αναφερόμενη στο παραδοσιακό κερκυραϊκό βούτυρο που δοκίμασε, έκανε λόγο για έναν θρύλο που συνδέει το συγκεκριμένο προϊόν με την Jackie Kennedy. «Σχετικά με το σάντουιτς με βούτυρο: Σύμφωνα με τον θρύλο, η Jackie Kennedy συνήθιζε να τρίβει αυτό το βούτυρο σε όλο της το σώμα», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός στην ανάρτησή της. Η συγκεκριμένη αναφορά πρόσθεσε μια ξεχωριστή πινελιά στο ταξίδι της, συνδυάζοντας την ελληνική παράδοση με μια ιστορία που παραπέμπει σε μια από τις πιο εμβληματικές γυναίκες του 20ού αιώνα.

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Jackie Kennedy Maggie Gyllenhaal καλοκαίρι
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