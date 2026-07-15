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Celeb World 15.07.2026

Hollywood update: Τα παιδιά του Brad Pitt και της Angelina Jolie γράφουν το δικό τους story με νέο επώνυμο

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Τα παιδιά του Brad Pitt και της Angelina Jolie, Maddox και Zahara, ξεκίνησαν επίσημα τη διαδικασία αλλαγής επωνύμου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Maddox και η Zahara, παιδιά των Brad Pitt και Angelina Jolie, ξεκίνησαν διαδικασία αλλαγής επωνύμου.
  • Κατέθεσαν νομικά έγγραφα για να αφαιρέσουν το "Pitt" από τα ονόματά τους.
  • Η νομοθεσία της Καλιφόρνια απαιτεί δημοσίευση ανακοινώσεων πριν την τελική δικαστική απόφαση.
  • Η τελική έγκριση αναμένεται τον Σεπτέμβριο, με πιθανά νέα ονόματα Maddox Jolie και Zahara Jolie.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια νέα εξέλιξη έρχεται στην οικογένεια των Brad Pitt και Angelina Jolie, καθώς τα παιδιά τους Maddox και Zahara φαίνεται πως προχωρούν επίσημα στη διαδικασία αλλαγής του επωνύμου τους. Οι δύο νεαροί ενήλικες κατέθεσαν τα απαραίτητα νομικά έγγραφα και πλέον έχουν κάνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα για να αφαιρέσουν το «Pitt» από τα ονόματά τους.

Η Angelina Jolie σε φωτογραφία από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.
https://www.instagram.com/angelinajolie/

Η διαδικασία έχει ήδη πάρει τον δρόμο της δημοσιότητας, αφού στην Καλιφόρνια απαιτείται η δημοσίευση σχετικών ανακοινώσεων σε εφημερίδες πριν από την τελική δικαστική απόφαση. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς αφορά δύο παιδιά ενός από τα πιο διάσημα πρώην ζευγάρια του Hollywood.

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Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Maddox Chivan Jolie-Pitt και η Zahara Marley Jolie-Pitt δημοσίευσαν τις σχετικές ανακοινώσεις για την αλλαγή ονόματος, όπως προβλέπει η νομοθεσία της Καλιφόρνια. Οι αγγελίες πρέπει να εμφανίζονται για τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες, δίνοντας τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε έχει επίσημη ένσταση να την καταθέσει.

Η Angelina Jolie, ο Brad Pitt και ο γιος τους Maddox σε επίσημη εκδήλωση.
Η Angelina Jolie και ο Brad Pitt ποζάρουν μαζί με τον γιο τους, Maddox, σε επίσημη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί.

Αν δεν υπάρξει αντίρρηση, η υπόθεση θα οδηγηθεί στις προγραμματισμένες ακροάσεις του Σεπτεμβρίου, όπου ο δικαστής θα αποφασίσει για την τελική έγκριση. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, τα ονόματά τους αναμένεται να γίνουν επίσημα Maddox Jolie και Zahara Jolie.

κόρη της Angelina Jolie και του Brad Pitt

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από χρόνια έντονης δημοσιότητας γύρω από τη σχέση των παιδιών με τους διάσημους γονείς τους και κυρίως μετά τον πολυσυζητημένο χωρισμό του Brad Pitt και της Angelina Jolie. Η Zahara είχε ήδη δώσει ένα πρώτο σημάδι της επιλογής της, καθώς σε πρόσφατη δημόσια εμφάνισή της το όνομά της αναφέρθηκε ως Zahara Marley Jolie, χωρίς το επώνυμο Pitt. Ο Maddox, που είναι ο μεγαλύτερος από τα παιδιά της οικογένειας, έχει επίσης κρατήσει εδώ και χρόνια πιο ιδιωτική στάση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Angelina Jolie και η κόρη της Zahara εμφανίζονται μαζί σε εκδήλωση, με την Zahara να έχει αποφοιτήσει πρόσφατα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αλλαγή επωνύμου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αλλάζει η οικογενειακή ιστορία τους, αλλά αποτελεί μια προσωπική επιλογή ταυτότητας για δύο ενήλικες πλέον ανθρώπους. Η οικογένεια Jolie-Pitt έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο των media, όμως τα παιδιά τους σταδιακά επιλέγουν τον δικό τους δρόμο, μακριά από τη σκιά της παγκόσμιας φήμης των γονιών τους.

knox_jolie
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί τον Σεπτέμβριο και μέχρι τότε η διαδικασία συνεχίζει να τραβά το ενδιαφέρον, καθώς αφορά μία από τις πιο αναγνωρίσιμες οικογένειες του Hollywood.

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ANGELINA JOLIE Brad Pitt
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