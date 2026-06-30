Angelina Jolie: «Δεν έχω βγει ραντεβού εδώ και δέκα χρόνια αλλά τώρα θέλω να ξαναζήσω»

Η Angelina Jolie μιλά για τη δεκαετία χωρίς σύντροφο, την επίδραση των παιδιών της και την απόφαση να «ξαναζήσει» στα 51 της χρόνια

Με μια ματιά Η Angelina Jolie δηλώνει ότι δεν έχει βγει ραντεβού εδώ και δέκα χρόνια, μετά τον χωρισμό της.

Ο ρόλος της στην ταινία «Couture» την ώθησε να επαναπροσδιορίσει τις προσωπικές της ανάγκες.

Τα παιδιά της την ενθαρρύνουν να δει πέρα από τον ρόλο της μητέρας και να αναζητήσει την προσωπική της ελευθερία.

Στα 51 της, η Jolie θέλει να ξαναζήσει και να ξαναγίνει ελεύθερη, αναζητώντας μια νέα εκδοχή του εαυτού της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για περισσότερο από μία δεκαετία, το όνομα της Angelina Jolie συνδέθηκε σχεδόν αποκλειστικά με τον ρόλο της ως μητέρα 6 παιδιών και με μια επίπονη δικαστική διαμάχη που μονοπώλησε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Σήμερα, στα 51 της χρόνια, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός βρίσκεται σε μια φάση βαθιάς ενδοσκόπησης, αφήνοντας για λίγο στην άκρη την απόλυτη αφοσίωση στην οικογένεια για να αναζητήσει ξανά την προσωπική της ελευθερία.

Η αφορμή για αυτή τη νέα οπτική δεν ήταν άλλη από τον ρόλο της στην επερχόμενη ταινία «Couture». Υποδυόμενη τη Maxine Walker, μια κινηματογραφίστρια που έρχεται αντιμέτωπη με τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και την ίδια στιγμή ανακαλύπτει τον έρωτα στο Παρίσι, η Jolie αναγκάστηκε να επαναπροσδιορίσει τις προσωπικές της ανάγκες. Η σύνδεση με τον ρόλο ήταν μοιραία, καθώς η ίδια η ηθοποιός έχει βιώσει τις προκλήσεις της υγείας, έχοντας χάσει τη μητέρα της, Marcheline Bertrand, από τον ίδιο τύπο καρκίνου το 2007.

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Η «σιωπηλή» δεκαετία και η επίδραση των παιδιών της

Σε μια σπάνια και εξομολογητική συνέντευξη στο Yahoo Entertainment, η Jolie παραδέχτηκε ότι από τον χωρισμό της με τον Brad Pitt το 2016 και μετά, η προσωπική της ζωή πέρασε σε πλήρη αδράνεια. «Δεν έχω βγει ραντεβού από τότε που χώρισα πριν από μια δεκαετία», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η συναισθηματική της ενέργεια ήταν πλήρως απορροφημένη από την προστασία των παιδιών της.

Ωστόσο, η στάση των παιδιών της, της 21χρονης Zahara, της 20χρονης Shiloh και της 17χρονης Vivienne, είναι αυτή που της έδωσε την απαραίτητη ώθηση. Οι κόρες της, πλέον νέες γυναίκες, την ενθαρρύνουν να δει πέρα από τον ρόλο της «μητέρας». «Μου μιλούν ως νεαρές γυναίκες και βλέπω τι θέλω για εκείνες. Βλέπω τι δεν θέλω να χάσουν και τι θέλω να κρατήσουν. Και αυτό μου θυμίζει τι ίσως έχω χάσει κι εγώ», εξομολογήθηκε η ίδια.

Μια γυναίκα που μαθαίνει να είναι ξανά ελεύθερη

Η διαδικασία της ερμηνείας της Maxine στο «Couture» λειτούργησε ως καταλύτης. Η Jolie αντιλήφθηκε ότι η αφοσίωση στην οικογένεια δεν αποκλείει την ανάγκη μιας γυναίκας να αγαπήσει και να αγαπηθεί, μια συνειδητοποίηση που, όπως παραδέχεται, μπορεί να είναι ιδιαίτερα θεραπευτική.

«Η ζωή με έχει πληγώσει λίγο», παραδέχεται με ειλικρίνεια, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι θέλουν πλέον να μην είμαι μόνο “μαμά”. Υπάρχει χώρος για μένα να είμαι ξανά αυτή η γυναίκα». Αυτή η νέα ανάγκη για ελευθερία έρχεται σε μια στιγμή που η δικαστική της διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της συνεχίζεται, αν και η ίδια δηλώνει πως προτεραιότητά της είναι να κλείσει αυτό το κεφάλαιο ώστε η οικογένειά της να βρει την ηρεμία που χρειάζεται.

Στα 51 της, η Angelina Jolie δεν αναζητά απλώς έναν νέο ρόλο, αλλά μια νέα εκδοχή του εαυτού της. «Σκέφτομαι ότι πρέπει να ξαναζήσω. Να ξαναγίνω ελεύθερη», δηλώνει, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας σε κάθε γυναίκα που νιώθει ότι ο χρόνος και οι ευθύνες την έχουν απομακρύνει από τις προσωπικές της επιθυμίες.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ