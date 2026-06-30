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Η Meg Ryan βάζει πωλητήριο στο εντυπωσιακό της καταφύγιο στα Hamptons- Δες το μαγικό σπίτι (φωτο)

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Η Meg Ryan πωλεί την πολυτελή κατοικία της στο Bridgehampton στα Hamptons έναντι 15,3 εκατ. δολαρίων μετά την αγορά της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Meg Ryan πούλησε την πολυτελή εξοχική της κατοικία στα Hamptons για 15,3 εκατομμύρια δολάρια.
  • Η ηθοποιός είχε αγοράσει το ακίνητο πριν από λιγότερο από δύο χρόνια για 13,5 εκατομμύρια δολάρια.
  • Η κατοικία, χτισμένη το 2016, διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια, γυμναστήριο και θερμαινόμενη πισίνα.
  • Το σπίτι θεωρείται ένα από τα πιο ξεχωριστά ακίνητα στην αγορά των Hamptons.
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Η Meg Ryan φαίνεται πως είναι έτοιμη να γυρίσει σελίδα και σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία της. Η διάσημη ηθοποιός, που αγαπήθηκε παγκοσμίως μέσα από εμβληματικές ρομαντικές κομεντί όπως το «Sleepless in Seattle», αποφάσισε να βγάλει προς πώληση την πολυτελή εξοχική κατοικία της στο Bridgehampton της Νέας Υόρκης, με την τιμή να αγγίζει τα 15,3 εκατομμύρια δολάρια.

Η ηθοποιός Meg Ryan σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για τη νέα σειρά Good Sex.
https://www.instagram.com/megryan/

Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται λιγότερο από δύο χρόνια μετά την αγορά του ακινήτου, καθώς η Meg Ryan είχε αποκτήσει την κατοικία έναντι 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρότι δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που την οδήγησαν στην απόφαση να την πουλήσει τόσο σύντομα, το σπίτι θεωρείται ήδη ένα από τα πιο ξεχωριστά ακίνητα που βρίσκονται αυτή την περίοδο στην αγορά των Hamptons.

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Η περιοχή του Bridgehampton αποτελεί έναν από τους πιο ακριβούς και δημοφιλείς προορισμούς για αστέρες του Χόλιγουντ, επιχειρηματίες και ανθρώπους με υψηλά εισοδήματα, καθώς συνδυάζει πολυτέλεια, ιδιωτικότητα και εύκολη πρόσβαση στις πανέμορφες παραλίες της ανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές διεθνείς προσωπικότητες επιλέγουν τα Hamptons για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις ή ακόμη και ως μόνιμη κατοικία.

https://www.instagram.com/robbreport/
https://www.instagram.com/robbreport/
https://www.instagram.com/robbreport/
https://www.instagram.com/robbreport/

Το farmhouse ολοκληρώθηκε το 2016 και είναι χτισμένο σε οικόπεδο έκτασης περίπου 1,5 acre, προσφέροντας άνετους εξωτερικούς χώρους και απόλυτη ιδιωτικότητα. Η κατοικία εκτείνεται σε περίπου 4.900 τετραγωνικά πόδια και ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική της, η οποία ακολουθεί την κλασική αισθητική των Hamptons, συνδυάζοντας ξύλινες επενδύσεις, φωτεινούς χώρους και σύγχρονες πινελιές που δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ζεστό και κομψό περιβάλλον.

https://www.instagram.com/robbreport/
https://www.instagram.com/robbreport/

Στο εσωτερικό της έπαυλης υπάρχουν πέντε ευρύχωρα υπνοδωμάτια, σχεδιασμένα ώστε να προσφέρουν άνεση και λειτουργικότητα, ενώ τα πέντε τζάκια που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού ενισχύουν την αίσθηση πολυτέλειας και φιλοξενίας. Παράλληλα, η κατοικία διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, καλύπτοντας τις ανάγκες όσων επιθυμούν να διατηρούν την καθημερινή τους ρουτίνα ευεξίας χωρίς να απομακρύνονται από το σπίτι.

https://www.instagram.com/robbreport/
https://www.instagram.com/robbreport/
https://www.instagram.com/robbreport/
https://www.instagram.com/robbreport/

Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις παροχές κατέχει η εντυπωσιακή θερμαινόμενη πισίνα Gunite, η οποία πλαισιώνεται από έναν προσεγμένο κήπο και χώρους χαλάρωσης, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για στιγμές ηρεμίας ή καλοκαιρινές συγκεντρώσεις με φίλους και οικογένεια. Οι εξωτερικοί χώροι έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που εξασφαλίζει απόλυτη ιδιωτικότητα, χαρακτηριστικό που αποτελεί βασικό ζητούμενο για τις κατοικίες της περιοχής.

https://www.instagram.com/robbreport/
https://www.instagram.com/robbreport/

Η Meg Ryan έχει κατά καιρούς τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας όχι μόνο για την επιτυχημένη κινηματογραφική της πορεία, αλλά και για το ιδιαίτερο γούστο της στον σχεδιασμό και την ανακαίνιση κατοικιών. Η νέα αγγελία της στα Hamptons έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον της αγοράς ακινήτων, καθώς πρόκειται για ένα σπίτι που συνδυάζει υψηλή αισθητική, σύγχρονες ανέσεις και μια από τις πιο προνομιακές τοποθεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

https://www.instagram.com/megryan/
https://www.instagram.com/megryan/

Όλα δείχνουν πως η πολυτελής αυτή έπαυλη δύσκολα θα μείνει για πολύ καιρό διαθέσιμη, καθώς αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία για όσους αναζητούν ένα πραγματικά ξεχωριστό ακίνητο σε έναν από τους πιο διάσημους προορισμούς του κόσμου.

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Hollywood Meg Ryan Πώληση
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