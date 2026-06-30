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Μουσικά Νέα 30.06.2026

«Loca»: Η Anastasia δίνει μια πρώτη γεύση από το νέο της τραγούδι με την Anitta και προκαλεί «φρενίτιδα»

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Η Anastasia δημοσίευσε νέο TikTok post και δίνει μια πρώτη γεύση από το «Loca», τη συνεργασία της με την Anitta
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Anastasia κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι "Loca" με τη διεθνούς φήμης Anitta.
  • Το teaser του τραγουδιού προκάλεσε ενθουσιασμό στα social media για τη συνεργασία.
  • Το "Loca" συνδυάζει ελληνική pop με latin ρυθμούς και κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου.
  • Η Anastasia θεωρεί τη συνεργασία με την Anitta ένα από τα καλύτερα γεγονότα της ζωής της.
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Η Anastasia ετοιμάζεται να κάνει το μεγαλύτερο διεθνές βήμα της μέχρι σήμερα και το νέο της TikTok post ήταν αρκετό για να ανεβάσει κατακόρυφα την αγωνία των θαυμαστών της. Η νεαρή τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα teaser από το επερχόμενο single «Loca», προσφέροντας μια μικρή αλλά δυνατή γεύση από τη συνεργασία της με τη διεθνούς φήμης Latin pop star Anitta.

https://www.instagram.com/imanastasia_official
https://www.instagram.com/imanastasia_official

Η ανάρτηση έγινε μέσα σε λίγες ώρες αντικείμενο συζήτησης στα social media, με τους fans να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για το μουσικό πάντρεμα δύο διαφορετικών κόσμων. Η ελληνική pop συναντά τους latin ρυθμούς, σε μια συνεργασία που ήδη χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο πολυσυζητημένες της χρονιάς.

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Το «Loca» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου, ενώ η ίδια η Anastasia έχει μιλήσει με ιδιαίτερη συγκίνηση για το συγκεκριμένο project, αποκαλύπτοντας πόσο σημαντικό είναι για την προσωπική και επαγγελματική της πορεία.

anitta_anastasia_collab

Όπως έχει δηλώσει: «έρχεται μία συνεργασία-φωτιά, που για εμένα είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί στη ζωή μου ως τώρα. Είναι μαζί με την Anitta, είναι από τις μεγαλύτερες latin pop stars στον κόσμο. Το τραγούδι μας λέγεται “Loca”, θα βγει 10 Ιουλίου. Οπότε μόνο αυτό για εμένα σημαίνει πάρα πολλά».

@imanastasia_official

“LOCA” 10/7 Anastasia x Anitta 😍😍🔥🔥🥹🥹💖🚀🏆⭐️❤️

♬ πρωτότυπος ήχος – Anastasia

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που οι δρόμοι των δύο καλλιτεχνών διασταυρώνονται έστω και έμμεσα. Τον Απρίλιο του 2025, η Anitta είχε τραβήξει την προσοχή του ελληνικού κοινού όταν δημοσίευσε βίντεο από τις πρόβες της, στο οποίο χόρευε belly dance υπό τους ήχους του τραγουδιού «Μυστικό» της Anastasias.

@minosemi

@Anitta dances to @Anastasia’s “Mystiko”! 😱🤩🎶 #anastasia #anitta #mystiko #greektiktok #fyp #tiktokgreece #UMG @goldenrecordsgr

♬ Mystiko – Anastasia

Λίγους μήνες αργότερα, η κοινή τους συνεργασία γίνεται πραγματικότητα, με το «Loca» να συγκεντρώνει ήδη υψηλές προσδοκίες και να αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο δυνατές μουσικές κυκλοφορίες του φετινού καλοκαιριού.

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Anitta Αναστασία μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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