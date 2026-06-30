Justin Bieber: Το live album από το Coachella είναι εδώ και «σπάει» όλα τα ρεκόρ!

Με 22 κομμάτια και special guests, ο Justin Bieber αποτυπώνει στο νέο του live album την ενέργεια του Coachella

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το live album "Swag Live From Coachella (Weekend I)" του Justin Bieber.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 22 tracks και συμμετοχές καλλιτεχνών όπως The Kid LAROI, Tems, Wizkid.

Η εμφάνιση στο Coachella εκτόξευσε τα streams του Bieber, με επτά άλμπουμ στο Billboard 200.

Το live album ακολουθεί τις επιτυχίες των studio άλμπουμ "Swag" και "Swag II". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η δισκογραφική συλλογή των fans του Justin Bieber απέκτησε ένα νέο, εντυπωσιακό απόκτημα. Ο Καναδός pop star, ακριβώς τα μεσάνυχτα, κυκλοφόρησε το πλήρες live album από την πολυσυζητημένη εμφάνισή του ως headliner στο Coachella 2026 (Weekend I), που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο.

Το άλμπουμ, με τίτλο «Swag Live From Coachella (Weekend I)», κυκλοφορεί από την Def Jam Recordings και περιλαμβάνει 22 tracks, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία από το live. Στο πλευρό του Bieber, επί σκηνής, βρέθηκαν σημαντικά ονόματα της διεθνούς σκηνής, όπως οι The Kid LAROI, Tems, Wizkid, Dijon και Mk.gee, οι οποίοι συμμετείχαν σε μια συναυλία που έγινε talk-of-the-town.

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Η «τρέλα» του Coachella και το ρεκόρ στο Billboard

Η εμφάνιση του Bieber στο Coachella δεν ήταν απλώς ένα live, αλλά ένα γεγονός που προκάλεσε έντονο διάλογο στα social media. Ο καλλιτέχνης επέλεξε να συνδυάσει τις σύγχρονες επιτυχίες του με παλαιότερα βίντεο από το YouTube, δημιουργώντας ένα νοσταλγικό αλλά και φρέσκο setlist. Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε στρατηγικά ιδανική, καθώς εκτόξευσε τα streams του Bieber σε ολόκληρο τον κατάλογό του.

Το αποτέλεσμα; Ο τραγουδιστής κατέγραψε ένα από τα πιο εντυπωσιακά επιτεύγματα της καριέρας του, τοποθετώντας ταυτόχρονα επτά άλμπουμ του στο Billboard 200, ένα ρεκόρ που ξεπερνά ακόμα και τις επιδόσεις του από το μακρινό 2012.

Μια σταθερή πορεία επιτυχίας

Το «Swag Live From Coachella» έρχεται ως φυσική συνέχεια του έβδομου studio άλμπουμ του, με τίτλο «Swag», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2025. Το συγκεκριμένο άλμπουμ είχε κάνει εντυπωσιακό ντεμπούτο στο Νο. 2 του Billboard 200, ενώ το single «Daisies» κυριάρχησε στα charts. Μόλις λίγους μήνες μετά, τον Σεπτέμβριο, η κυκλοφορία-έκπληξη του «Swag II» επιβεβαίωσε τη δημιουργική ορμή του Bieber, κατακτώντας με άνεση το Top 5 των charts.

Για όσους δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν την εμφάνιση σε πραγματικό χρόνο, το επίσημο livestream του show προβλήθηκε σε επανάληψη στο YouTube, δίνοντας την ευκαιρία στους θαυμαστές να ζήσουν ξανά την ενέργεια του Coachella από την άνεση του σπιτιού τους.