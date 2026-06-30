Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 30.06.2026

Justin Bieber: Το live album από το Coachella είναι εδώ και «σπάει» όλα τα ρεκόρ!

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Με 22 κομμάτια και special guests, ο Justin Bieber αποτυπώνει στο νέο του live album την ενέργεια του Coachella
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε το live album "Swag Live From Coachella (Weekend I)" του Justin Bieber.
  • Το άλμπουμ περιλαμβάνει 22 tracks και συμμετοχές καλλιτεχνών όπως The Kid LAROI, Tems, Wizkid.
  • Η εμφάνιση στο Coachella εκτόξευσε τα streams του Bieber, με επτά άλμπουμ στο Billboard 200.
  • Το live album ακολουθεί τις επιτυχίες των studio άλμπουμ "Swag" και "Swag II".
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η δισκογραφική συλλογή των fans του Justin Bieber απέκτησε ένα νέο, εντυπωσιακό απόκτημα. Ο Καναδός pop star, ακριβώς τα μεσάνυχτα, κυκλοφόρησε το πλήρες live album από την πολυσυζητημένη εμφάνισή του ως headliner στο Coachella 2026 (Weekend I), που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο.

justin_bieber
https://www.instagram.com/lilbieber/

Το άλμπουμ, με τίτλο «Swag Live From Coachella (Weekend I)», κυκλοφορεί από την Def Jam Recordings και περιλαμβάνει 22 tracks, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία από το live. Στο πλευρό του Bieber, επί σκηνής, βρέθηκαν σημαντικά ονόματα της διεθνούς σκηνής, όπως οι The Kid LAROI, Tems, Wizkid, Dijon και Mk.gee, οι οποίοι συμμετείχαν σε μια συναυλία που έγινε talk-of-the-town.

Katy Perry: «Έφτιαχνα τα μαλλιά μου όταν μου ανακοίνωσαν την ακύρωση» – Ο λόγος που ακυρώθηκε η συναυλία της

Η «τρέλα» του Coachella και το ρεκόρ στο Billboard

Η εμφάνιση του Bieber στο Coachella δεν ήταν απλώς ένα live, αλλά ένα γεγονός που προκάλεσε έντονο διάλογο στα social media. Ο καλλιτέχνης επέλεξε να συνδυάσει τις σύγχρονες επιτυχίες του με παλαιότερα βίντεο από το YouTube, δημιουργώντας ένα νοσταλγικό αλλά και φρέσκο setlist. Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε στρατηγικά ιδανική, καθώς εκτόξευσε τα streams του Bieber σε ολόκληρο τον κατάλογό του.

justin_bieber
https://www.instagram.com/lilbieber/

Το αποτέλεσμα; Ο τραγουδιστής κατέγραψε ένα από τα πιο εντυπωσιακά επιτεύγματα της καριέρας του, τοποθετώντας ταυτόχρονα επτά άλμπουμ του στο Billboard 200, ένα ρεκόρ που ξεπερνά ακόμα και τις επιδόσεις του από το μακρινό 2012.

Μια σταθερή πορεία επιτυχίας

Το «Swag Live From Coachella» έρχεται ως φυσική συνέχεια του έβδομου studio άλμπουμ του, με τίτλο «Swag», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2025. Το συγκεκριμένο άλμπουμ είχε κάνει εντυπωσιακό ντεμπούτο στο Νο. 2 του Billboard 200, ενώ το single «Daisies» κυριάρχησε στα charts. Μόλις λίγους μήνες μετά, τον Σεπτέμβριο, η κυκλοφορία-έκπληξη του «Swag II» επιβεβαίωσε τη δημιουργική ορμή του Bieber, κατακτώντας με άνεση το Top 5 των charts.

Για όσους δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν την εμφάνιση σε πραγματικό χρόνο, το επίσημο livestream του show προβλήθηκε σε επανάληψη στο YouTube, δίνοντας την ευκαιρία στους θαυμαστές να ζήσουν ξανά την ενέργεια του Coachella από την άνεση του σπιτιού τους.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Coachella 2026 Justin Bieber
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η viral τεχνική για τέλεια «ghost roots» χρησιμοποιώντας μόνο λαστιχάκια

Η viral τεχνική για τέλεια «ghost roots» χρησιμοποιώντας μόνο λαστιχάκια

30.06.2026
Επόμενο
Γιατί το λινό φόρεμα είναι το μόνο κομμάτι που χρειάζεσαι στην καλοκαιρινή σου γκαρνταρόμπα

Γιατί το λινό φόρεμα είναι το μόνο κομμάτι που χρειάζεσαι στην καλοκαιρινή σου γκαρνταρόμπα

30.06.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Charli XCX: Το νέο video clip για το «Wink Wink» είναι η πιο τολμηρή της στιγμή!
Μουσικά Νέα

Charli XCX: Το νέο video clip για το «Wink Wink» είναι η πιο τολμηρή της στιγμή!

29.06.2026
Η Adele αποθέωσε τον Bad Bunny και οι fans λάτρεψαν την αντίδρασή της
Μουσικά Νέα

Η Adele αποθέωσε τον Bad Bunny και οι fans λάτρεψαν την αντίδρασή της

29.06.2026
Harry Styles: Το ατύχημα με το νερό που έκανε τους θαυμαστές του να «παγώσουν»
Μουσικά Νέα

Harry Styles: Το ατύχημα με το νερό που έκανε τους θαυμαστές του να «παγώσουν»

29.06.2026
Η έκπληξη των «Gorillaz» στη συναυλία του Bad Bunny στο Λονδίνο που έκανε το κοινό να παραμιλά
Μουσικά Νέα

Η έκπληξη των «Gorillaz» στη συναυλία του Bad Bunny στο Λονδίνο που έκανε το κοινό να παραμιλά

29.06.2026
Katy Perry: «Έφτιαχνα τα μαλλιά μου όταν μου ανακοίνωσαν την ακύρωση» – Ο λόγος που ακυρώθηκε η συναυλία της
Μουσικά Νέα

Katy Perry: «Έφτιαχνα τα μαλλιά μου όταν μου ανακοίνωσαν την ακύρωση» – Ο λόγος που ακυρώθηκε η συναυλία της

29.06.2026
Έναν χρόνο μετά, το εμβληματικό POP TOUR Live της Μαρίνας Σάττι ανεβαίνει στο YouTube
Μουσικά Νέα

Έναν χρόνο μετά, το εμβληματικό POP TOUR Live της Μαρίνας Σάττι ανεβαίνει στο YouTube

29.06.2026
Νίκος Οικονομόπουλος: Viral το νέο «Ένοχο κορμί» πριν κυκλοφορήσει
Μουσικά Νέα

Νίκος Οικονομόπουλος: Viral το νέο «Ένοχο κορμί» πριν κυκλοφορήσει

29.06.2026
Κωνσταντίνος Αργυρός: No1 παγκοσμίως το album «Καμπάνες»!
Μουσικά Νέα

Κωνσταντίνος Αργυρός: No1 παγκοσμίως το album «Καμπάνες»!

29.06.2026
«Summer in Greece»: Το remake της Ελένης Φουρέιρα που «δίχασε» τους fans – Γιώργος Μαζωνάκης ή Ελένη Φουρέιρα;
Μουσικά Νέα

«Summer in Greece»: Το remake της Ελένης Φουρέιρα που «δίχασε» τους fans – Γιώργος Μαζωνάκης ή Ελένη Φουρέιρα;

29.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα