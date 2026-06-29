Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 29.06.2026

«Summer in Greece»: Το remake της Ελένης Φουρέιρα που «δίχασε» τους fans – Γιώργος Μαζωνάκης ή Ελένη Φουρέιρα;

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Το νέο «Summer in Greece» από την Ελένη Φουρέιρα έγινε viral, με τους fans να το συγκρίνουν με το original του Γιώργου Μαζωνάκη
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε remake του τραγουδιού «Summer in Greece» από την Ελένη Φουρέιρα, FY και Moose.
  • Το νέο τραγούδι είναι το επίσημο theme song των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ.
  • Οι απόψεις των fans διχάζονται μεταξύ της αυθεντικής εκτέλεσης του Γιώργου Μαζωνάκη και του remake.
  • Το remake κατάφερε να προκαλέσει συζητήσεις και αντιπαραθέσεις στο διαδίκτυο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Summer in Greece» επέστρεψε δυναμικά και κατάφερε μέσα σε λίγες ώρες να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μουσικά θέματα του καλοκαιριού. Η νέα εκτέλεση από την Ελένη Φουρέιρα, τον FY και τον Moose, που κυκλοφόρησε από την Panik Records ως το επίσημο theme song των φετινών MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, δεν άργησε να βάλει… φωτιά στα social media.

https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/

Το remake της μεγάλης επιτυχίας που έγραψε ο Φοίβος και τραγούδησε πρώτος ο Γιώργος Μαζωνάκης το 2006 αποκαλύφθηκε μέσα από ένα εντυπωσιακό intro video στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, με τη νέα παραγωγή των Arcade να φέρνει πιο pop, urban και dance στοιχεία σε ένα τραγούδι που έχει ταυτιστεί με το ελληνικό καλοκαίρι.

«Summer in Greece»: Κυκλοφορεί το νέο theme song των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Και μπορεί το νέο «Summer in Greece» να ξεκίνησε δυναμικά, όμως σχεδόν αμέσως άρχισε το… μεγάλο debate: original ή remake; Αρκεί μια «βόλτα» στα social media για να καταλάβει κανείς ότι οι απόψεις είναι μοιρασμένες.

Από τη μία, υπάρχουν όσοι θεωρούν πως η Ελένη Φουρέιρα, ο FY και ο Moose έδωσαν νέα ζωή σε ένα διαχρονικό hit, με πιο σύγχρονο ήχο και καλοκαιρινή ενέργεια που ταιριάζει απόλυτα στο σήμερα. Από την άλλη, δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιμένουν ότι το «Summer in Greece» του Γιώργου Μαζωνάκη παραμένει αξεπέραστο και πως κάποια τραγούδια είναι τόσο συνδεδεμένα με μια εποχή, που δύσκολα μπορούν να ξεπεραστούν.

Το hashtag του τραγουδιού γεμίζει συνεχώς με νέα βίντεο, reactions και συγκρίσεις, ενώ οι fans αναλύουν κάθε λεπτομέρεια: από την παραγωγή των Arcade μέχρι τις ερμηνείες και το νέο vibe της διασκευής.

mad vma 2026 foureira best performer

Το μόνο βέβαιο είναι πως το remake πέτυχε κάτι που ελάχιστα τραγούδια καταφέρνουν: να κάνει όλο το internet να συζητά, να συγκρίνει και να διαφωνεί. Και, όπως φαίνεται, αυτή η μουσική «μάχη» θα συνεχιστεί για αρκετό καιρό ακόμα.

Εσείς, πάντως, ποιό «Summer in Greece» βάζετε στο repeat; Το αυθεντικό του Γιώργου Μαζωνάκη ή την νέα εκδοχή με την Ελένη Φουρέιρα, τον FY και τον Moose;

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Summer in Greece ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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