Light: Κυκλοφόρησε με το «Romeo II» – Ερωτήματα για την απουσία του «Terma» με την Ελένη Φουρέιρα

Το «Romeo II» του Light κυκλοφόρησε, όμως το πολυαναμενόμενο «Terma» με την Ελένη Φουρέιρα παραμένει μη διαθέσιμο

Με μια ματιά Ο Light κυκλοφόρησε το νέο του album «Romeo II» με 13 νέα τραγούδια.

Το τραγούδι «Terma», συνεργασία με την Ελένη Φουρέιρα, απουσιάζει από το album.

Οι fans αναζητούν το «Terma» στα social media, εικάζοντας τεχνικό πρόβλημα ή καθυστέρηση.

Το «Romeo II» έχει ήδη μεγάλη προώθηση και συνεργασίες με γνωστούς καλλιτέχνες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Light επέστρεψε δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο album «Romeo II», το οποίο περιλαμβάνει 13 ολοκαίνουργια τραγούδια και ήδη συγκαταλέγεται στις πιο πολυσυζητημένες rap κυκλοφορίες της χρονιάς. Ωστόσο, αυτό που έχει μονοπωλήσει τις συζητήσεις στα social media δεν είναι μόνο οι νέες επιτυχίες του δίσκου, αλλά κυρίως η απουσία του πολυαναμενόμενου τραγουδιού «Terma», της συνεργασίας του με την Ελένη Φουρέιρα, το οποίο εξακολουθεί να μην είναι διαθέσιμο περισσότερες από 14 ώρες μετά την κυκλοφορία του album.

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Από την πρώτη στιγμή που το «Romeo II» ανέβηκε στις streaming πλατφόρμες, εκατοντάδες fans άρχισαν να αναζητούν το «Terma», καθώς η συνεργασία του Light με την Ελένη Φουρέιρα θεωρείται ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα tracks της χρονιάς.

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Μέχρι στιγμής, όμως, το τραγούδι παραμένει μη διαθέσιμο, με αποτέλεσμα τα social media να έχουν γεμίσει ερωτήσεις για το πότε θα προστεθεί στις πλατφόρμες και αν πρόκειται για τεχνικό ζήτημα ή για προγραμματισμένη καθυστέρηση. Το buzz γύρω από το συγκεκριμένο κομμάτι συνεχίζει να μεγαλώνει, με πολλούς να εκτιμούν ότι όταν κυκλοφορήσει θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα hits του καλοκαιριού.

Το «Romeo II» κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company και περιλαμβάνει 13 νέα τραγούδια, συνδυάζοντας δυναμικά rap anthems, προσωπικές ιστορίες και παραγωγή με διεθνή αισθητική. Πριν ακόμη γίνει διαθέσιμο, η καμπάνια προώθησης του album είχε ξεπεράσει τις 8,5 εκατομμύρια προβολές στα social media, αποδεικνύοντας το τεράστιο ενδιαφέρον του κοινού.

Παράλληλα, το «Adam & Eve» με τον Noizy, που κυκλοφόρησε λίγες ημέρες νωρίτερα, ανέβηκε αμέσως στο No.1 του Spotify, όπου παρέμεινε για πέντε συνεχόμενες ημέρες, ενώ έχει ήδη ξεπεράσει τα 3,5 εκατομμύρια streams. Με την κυκλοφορία του νέου album, ο Light βρέθηκε και στο εξώφυλλο της δημοφιλούς playlist «Greek Rap Party» του Spotify, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της νέας του δουλειάς.

Στο νέο album συμμετέχουν αρκετά γνωστά ονόματα της ελληνικής rap σκηνής, όπως οι Arab, Kida, Noizy, Rack, Saske και Sidarta, με το αποτέλεσμα να κινείται ανάμεσα στον χαρακτηριστικό ήχο του Light και τις σύγχρονες trap επιρροές.

Παρ’ όλα αυτά, η μεγαλύτερη συζήτηση εξακολουθεί να αφορά το «Terma» με την Ελένη Φουρέιρα, καθώς οι θαυμαστές περιμένουν με αγωνία να μάθουν αν και πότε θα προστεθεί επίσημα στις streaming υπηρεσίες.