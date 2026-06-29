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Celeb News 29.06.2026

Στο Μουντιάλ 2026 συναντήθηκαν ο Brad Pitt και ο Edward Norton και η νοσταλγία για το Fight Club χτύπησε κόκκινο

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Η viral εμφάνιση του διδύμου του Fight Club στις κερκίδες του Μουντιάλ που θύμισε σε όλους γιατί η ταινία παραμένει διαχρονική
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Brad Pitt και ο Edward Norton, πρωταγωνιστές του Fight Club, παρακολούθησαν μαζί αγώνα στο Μουντιάλ 2026.
  • Η κοινή τους εμφάνιση προκάλεσε έντονη νοσταλγία για την ταινία του 1999 στα social media.
  • Το Fight Club, αρχικά αποτυχημένο, έγινε καλτ φαινόμενο μέσω του οικιακού βίντεο.
  • Η φιλία των δύο ηθοποιών, σχεδόν 3 δεκαετίες μετά, υπενθυμίζει τη διαχρονικότητα του κινηματογράφου.
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Μια στιγμή από τις εξέδρες του Μουντιάλ 2026 στο Λος Άντζελες ήταν αρκετή για να «φρενάρει» το διαδίκτυο και να μεταφέρει τους σινεφίλ πίσω στο 1999. Ο Brad Pitt και ο Edward Norton, το θρυλικό δίδυμο της ταινίας Fight Club του David Fincher, βρέθηκαν να παρακολουθούν μαζί τον αγώνα ΗΠΑ-Τουρκία, προκαλώντας κύματα νοσταλγίας στα social media.

Ο Brad Pitt στην Ύδρα για τα γυρίσματα της ταινίας The Riders.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Καθώς οι κάμερες σάρωναν τους VIP θεατές του γηπέδου, η στιγμή που ο Brad Pitt και ο Edward Norton εμφανίστηκαν στην οθόνη να συζητούν χαλαρά, έγινε αμέσως viral. Για τους θαυμαστές του παγκόσμιου κινηματογράφου, η εικόνα των δύο ανδρών δίπλα-δίπλα δεν θα μπορούσε να μην ξυπνήσει μνήμες από το σκοτεινό, ψυχολογικό δράμα που καθόρισε μια ολόκληρη γενιά. Η χημεία τους στην οθόνη, όπου υποδύονταν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, δηλαδή του Narrator και του Tyler Durden, παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία αναφοράς στην ιστορία της μεγάλης οθόνης.

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Από το «φιάσκο» στο καλτ φαινόμενο

Είναι ειρωνικό το γεγονός ότι μια ταινία που σήμερα θεωρείται ιερό δισκοπότηρο της ποπ κουλτούρας, ξεκίνησε τη διαδρομή της με δυσκολίες. Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Chuck Palahniuk, το Fight Club δεν κατάφερε να κερδίσει το κοινό του 1999, ενώ η κριτική το αντιμετώπισε με έντονο σκεπτικισμό. Με προϋπολογισμό 63 εκατομμυρίων δολαρίων, η ταινία συγκέντρωσε μόλις 37 εκατομμύρια στις ΗΠΑ. Η μεγάλη ανατροπή συνέβη αργότερα, μέσω της αγοράς του οικιακού βίντεο και των DVD, όπου η ταινία μετατράπηκε σταδιακά σε ένα φαινόμενο που εξερευνούσε την ανδρική ταυτότητα, τον καταναλωτισμό και το υπαρξιακό κενό με τρόπο ωμό και διεισδυτικό.

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https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Μια φιλία που άντεξε στον χρόνο

Οι ίδιοι οι ηθοποιοί έχουν μοιραστεί στο παρελθόν ιστορίες από την ταραχώδη πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ της Βενετίας, όπου οι αποδοκιμασίες του κοινού τους έκαναν να ξεσπάσουν σε γέλια. Σχεδόν 3 δεκαετίες αργότερα, το γεγονός ότι οι δυο τους παραμένουν φίλοι και μπορούν να απολαμβάνουν έναν αγώνα ποδοσφαίρου χωρίς να σπάνε τον πρώτο κανόνα του Fight Club, δηλαδή ότι δεν μιλάμε για το Fight Club, είναι μια μικρή, ανθρώπινη υπενθύμιση της διαχρονικότητας που προσφέρει η τέχνη του σινεμά. Η κοινή τους εμφάνιση στο Λος Άντζελες μπορεί να μην αλλάζει την ιστορία του ποδοσφαίρου, αλλά υπενθύμισε σε όλους μας γιατί ορισμένοι ρόλοι και ορισμένες συνεργασίες αφήνουν ανεξίτηλο το σημάδι τους, μετατρέποντας μια απλή στιγμή σε γήπεδο σε ένα νοσταλγικό ταξίδι στον χρόνο.

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Brad Pitt Edward Norton Μουντιάλ του 2026
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