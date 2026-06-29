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Screen News 29.06.2026

Ο Hopper και η Eleven επιστρέφουν: Το νέο project των David Harbour και Millie Bobby Brown στο Netflix

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Μετά το τέλος του Stranger Things, οι δύο πρωταγωνιστές ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε ένα νέο θρίλερ για το Netflix, υποδυόμενοι έναν πατέρα και την κόρη του
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • David Harbour και Millie Bobby Brown πρωταγωνιστούν σε νέα κατασκοπευτική σειρά του Netflix.
  • Υποδύονται πατέρα και κόρη που μπλέκονται σε μια κρίση και αναζήτηση.
  • Το σενάριο υπογράφει ο Jack Thorne, γνωστός από το Enola Holmes.
  • Η σειρά αποτελεί ιδέα του David Harbour και αναμένεται με προσδοκίες από το Netflix.
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Το δίδυμο που αγαπήσαμε μέσα από το Stranger Things ετοιμάζεται για μια νέα, δυναμική επιστροφή στις οθόνες μας. Οι David Harbour και Millie Bobby Brown θα πρωταγωνιστήσουν σε μια νέα κατασκοπευτική σειρά χωρίς τίτλο για λογαριασμό του Netflix, υποδυόμενοι αυτή τη φορά έναν πατέρα και μια κόρη που έρχονται αντιμέτωποι με μια κρίση.

Σκάνδαλο στο Stranger Things 5: Η Millie Bobby Brown κατέθεσε καταγγελία εναντίον του συμπρωταγωνιστή της, David Harbour
Netflix

Το σενάριο φέρει την υπογραφή του καταξιωμένου Jack Thorne (γνωστού από το Enola Holmes). Η πλοκή ακολουθεί τον Matt Wolfe, έναν πρώην πράκτορα του FBI που έχει αποσυρθεί και εργάζεται πλέον ως ειδικός ασφαλείας. Η ήρεμη ζωή του ανατρέπεται όταν η αποξενωμένη κόρη του, Rebecca, η οποία ακολουθεί τα βήματά του στο FBI, εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας αποστολής. Ο πατέρας της αναγκάζεται να επιστρέψει σε έναν επικίνδυνο κόσμο που έχει αλλάξει δραματικά, για να τη βρει και να την προστατεύσει.

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Μια συνεργασία με ιστορία

Μετά την ολοκλήρωση του Stranger Things στα τέλη του 2025, οι δύο ηθοποιοί άφηναν επανειλημμένα υπονοούμενα για μια νέα συνεργασία. Η ίδια η Millie Bobby Brown επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι το project είναι «συγκεκριμένο» και αποτελεί ιδέα του David Harbour. Οι δυο τους, παρά τις φήμες για παλαιότερες εντάσεις στα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν του Stranger Things, ξεκαθάρισαν ότι η σχέση τους είναι πλέον πιο δημιουργική από ποτέ, περιγράφοντάς την ως μια διαδικασία «ρήξης και αποκατάστασης» που συμβαίνει σε κάθε οικογένεια.

Σκάνδαλο στο Stranger Things 5: Η Millie Bobby Brown κατέθεσε καταγγελία εναντίον του συμπρωταγωνιστή της, David Harbour
Netflix

Οι προσδοκίες

Το Netflix δείχνει να επενδύει πολλά σε αυτή τη συνεργασία, με την Jinny Howe, επικεφαλής του τμήματος σειρών του δικτύου, να δηλώνει ενθουσιασμένη για την επιστροφή του διδύμου σε νέους ρόλους. Η σειρά, η οποία θα περιλαμβάνει και την A24 στην παραγωγή, υπόσχεται να συνδυάσει την ένταση ενός θρίλερ με το βαθιά ανθρώπινο στοιχείο που χαρακτηρίζει τη γραφή του Jack Thorne.

Σκάνδαλο στο Stranger Things 5: Η Millie Bobby Brown κατέθεσε καταγγελία εναντίον του συμπρωταγωνιστή της, David Harbour
Netflix

Αυτή η νέα σειρά έρχεται να επιβεβαιώσει τον ισχυρό δεσμό των δύο ηθοποιών, οι οποίοι φαίνεται πως δεν χορταίνουν να δουλεύουν μαζί. Οι θαυμαστές τους, που τους αποχαιρέτησαν ως Hopper και Eleven, περιμένουν τώρα να τους δουν σε μια εντελώς διαφορετική, αλλά εξίσου αγωνιώδη δυναμική.

 

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David Harbour Millie Bobby Brown netflix Stranger Things
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