«Καλοκαίρι ’36»: Το νέο, ατμοσφαιρικό έγκλημα του Netflix που θα σε κάνει να κολλήσεις

Η νέα μίνι σειρά που έρχεται στο Netflix σε προσκαλεί σε ένα ατμοσφαιρικό ταξίδι στη Νίκαια της δεκαετίας του '30

Με μια ματιά Η γαλλική μίνι σειρά "Καλοκαίρι '36" κάνει πρεμιέρα στο Netflix την 1η Ιουλίου.

Η υπόθεση αφορά τη δολοφονία ενός εισαγγελέα σε πολυτελές ξενοδοχείο της Ριβιέρας το 1936.

Τέσσερις γυναίκες από διαφορετικούς κόσμους βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας, με κρυφές φιλοδοξίες και προδοσίες.

Η σειρά ξεχωρίζει για την ατμόσφαιρα, τα vintage κοστούμια και τη σκηνογραφία της δεκαετίας του '30. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα γαλλική μίνι σειρά «Καλοκαίρι ’36» κάνει πρεμιέρα την 1η Ιουλίου και υπόσχεται να γίνει ο απόλυτος καλοκαιρινός σου σύντροφος. Η ιστορία ξεκινά σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο της Ριβιέρας, την εποχή που η χώρα εισέρχεται σε μια νέα κοινωνική πραγματικότητα με τις πρώτες πληρωμένες άδειες. Όμως, η γιορτινή ατμόσφαιρα διακόπτεται βίαια από τη δολοφονία ενός ισχυρού εισαγγελέα, μετατρέποντας το παλάτι των διακοπών σε έναν λαβύρινθο αστυνομικού μυστηρίου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τέσσερις γυναίκες από διαφορετικούς κόσμους, οι ζωές των οποίων διασταυρώνονται με μοιραίο τρόπο. Η Julie de Bona, η Sofia Essaïdi και η Nolwenn Leroy δίνουν σάρκα και οστά σε ηρωίδες που δεν είναι αυτό που φαίνονται. Καθώς η έρευνα ξεδιπλώνεται, οι τηλεθεατές βυθίζονται σε έναν κόσμο γεμάτο ψέματα, κρυφές φιλοδοξίες και προδοσίες, όπου η κάθε πρωταγωνίστρια γίνεται ύποπτη, κουβαλώντας το δικό της βάρος και τα δικά της σκοτεινά κίνητρα.

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Πέρα από το αγωνιώδες σενάριο, η σειρά κερδίζει το στοίχημα της αισθητικής. Η προσοχή στη λεπτομέρεια, από τα vintage κοστούμια μέχρι την επιβλητική σκηνογραφία, μεταφέρει τον τηλεθεατή απευθείας στη γοητευτική αλλά και αινιγματική δεκαετία του ’30. Δεν πρόκειται απλώς για ένα whodunnit μυστήριο, αλλά για μια κοινωνική τοιχογραφία που αναδεικνύει γυναίκες που διεκδικούν τον δικό τους ρόλο σε μια εποχή που αλλάζει ραγδαία.

Με έξι αυτοτελή επεισόδια που υπόσχονται να κρατήσουν την αγωνία στα ύψη, το «Καλοκαίρι ’36» είναι η ιδανική πρόταση για τις καλοκαιρινές σου βραδιές. Ετοιμάσου για ένα ταξίδι όπου η πολυτέλεια συναντά τον κίνδυνο και τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Ραντεβού στο Netflix την 1η Ιουλίου, γιατί η γαλλική Ριβιέρα αυτή τη σεζόν κρύβει περισσότερα από όσα θα μπορούσες να φανταστείς.