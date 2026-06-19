Jim Carrey: Επιστρέφει ως Grinch και το Hollywood ετοιμάζεται για το πιο απρόσμενο sequel

Ο Jim Carrey ετοιμάζεται να φορέσει ξανά το πράσινο μακιγιάζ του Grinch, καθώς νέο sequel της ταινίας «How the Grinch Stole Christmas» βρίσκεται ήδη στα σκαριά

Με μια ματιά Ο Jim Carrey φέρεται να επιστρέφει στον ρόλο του Grinch.

Ετοιμάζεται sequel της ταινίας «How the Grinch Stole Christmas».

Η ερμηνεία του Carrey στον πρώτο ρόλο θεωρήθηκε απαιτητική και συγκινητική.

Η είδηση έχει προκαλέσει ενδιαφέρον στο Hollywood και στους fans. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν ρόλοι που δεν φεύγουν ποτέ από τη μνήμη του κοινού, όσο κι αν περάσουν τα χρόνια. Και στην περίπτωση του Jim Carrey, ένας από αυτούς είναι αναμφίβολα ο Grinch, ο πιο διάσημος πράσινος «αντι-ήρωας» των Χριστουγέννων. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο αγαπημένος ηθοποιός ετοιμάζεται να επιστρέψει σε έναν ρόλο που σημάδεψε τη φιλμογραφία του, καθώς φέρεται να βρίσκεται στα σκαριά sequel της ταινίας «How the Grinch Stole Christmas».

Ο Jim Carrey φαίνεται πως επιστρέφει δυναμικά στον ρόλο που τον έκανε ακόμη πιο αγαπητό στο παγκόσμιο κοινό, καθώς νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι ετοιμάζεται συνέχεια της εμβληματικής χριστουγεννιάτικης ταινίας. Η είδηση έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στη βιομηχανία του Hollywood αλλά και στους fans, οι οποίοι θυμούνται ακόμη την ξεχωριστή ερμηνεία του Carrey ως Grinch, έναν χαρακτήρα γεμάτο υπερβολή, χιούμορ αλλά και καρδιά που τελικά μεγάλωσε.

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Η πρώτη ταινία «How the Grinch Stole Christmas», που κυκλοφόρησε το 2000, καθιέρωσε τον Jim Carrey ως τον απόλυτο πρωταγωνιστή μιας χριστουγεννιάτικης ιστορίας που παραμένει μέχρι σήμερα κλασική. Η μεταμόρφωσή του στον Grinch θεωρήθηκε τότε ένα από τα πιο απαιτητικά make-up transformations στην ιστορία του κινηματογράφου, ενώ η ερμηνεία του κατάφερε να συνδυάσει το κωμικό στοιχείο με μια πιο ανθρώπινη, συγκινητική διάσταση του χαρακτήρα.

Η πιθανή επιστροφή του Jim Carrey στον ρόλο του Grinch δημιουργεί ήδη τεράστια προσμονή, καθώς ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της ταινίας θα μπορούσε να επαναφέρει τη μαγεία των Χριστουγέννων στη μεγάλη οθόνη με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Αν και λεπτομέρειες για την πλοκή δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί, η είδηση και μόνο ότι ο Carrey συνδέεται ξανά με τον ρόλο έχει ήδη προκαλέσει έντονη κινητικότητα στο Hollywood.

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