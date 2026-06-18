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Cinema 18.06.2026

Angelina Jolie: Το «Couture» μετατρέπει την απώλεια σε κινηματογραφική εξομολόγηση

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Μια ιστορία κινηματογράφου και ζωής μπλέκονται σε ένα φιλμ που μετατρέπει την προσωπική μνήμη σε δημιουργική αφήγηση
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Angelina Jolie πρωταγωνιστεί και συνεργάζεται με τον γιο της, Maddox, στην ταινία «Couture».
  • Η ταινία πραγματεύεται τη διάγνωση καρκίνου του μαστού, θέμα προσωπικό για την Jolie λόγω της μητέρας της.
  • Η συνεργασία μητέρας-γιου στην ταινία ενισχύει τους οικογενειακούς δεσμούς και τη μνήμη της γιαγιάς.
  • Το «Couture» συνδέει προσωπικές μνήμες και απώλειες με την κινηματογραφική αφήγηση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν η τέχνη συναντά την προσωπική μνήμη, το αποτέλεσμα συχνά ξεπερνά τα όρια μιας απλής κινηματογραφικής παραγωγής. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με την Angelina Jolie και τη νέα της ταινία «Couture», ένα project που φαίνεται να είναι το πιο προσωπικό κεφάλαιο της μέχρι σήμερα, όχι μόνο λόγω του ρόλου της αλλά και εξαιτίας της ιδιαίτερης συνεργασίας με τον γιο της, Maddox Jolie-Pitt.

Η Angelina Jolie, μια από τις πιο επιδραστικές παρουσίες στο Hollywood, ποζάρει με το χαρακτηριστικό της στυλ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην ταινία, η Angelina Jolie υποδύεται μια σκηνοθέτιδα που έρχεται αντιμέτωπη με τη διάγνωση καρκίνου του μαστού, μια θεματική που αγγίζει βαθιά προσωπικές χορδές στη ζωή της. Η ηθοποιός έχει βιώσει την απώλεια της μητέρας της, Marcheline Bertrand, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2007 μετά από μάχη με τον καρκίνο. Αυτή η εμπειρία φαίνεται να αποτελεί συναισθηματικό πυρήνα του φιλμ, δίνοντας στην ιστορία μια αίσθηση αλήθειας και εσωτερικού στοχασμού που δύσκολα συναντά κανείς.

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Η συμμετοχή του Maddox Jolie-Pitt ως assistant director προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο στο project, καθώς η συνεργασία μητέρας και γιου μετατρέπεται σε μια δημιουργική συνύπαρξη με έντονο συναισθηματικό φορτίο. Ο ίδιος δεν βρίσκεται απλώς πίσω από την κάμερα, αλλά λειτουργεί ως ενεργό κομμάτι μιας διαδικασίας που συνδέει το παρελθόν με το παρόν της οικογένειας Jolie.

Σε δηλώσεις της, η Angelina Jolie ανέφερε πως ο Maddox είναι το παιδί που θυμάται περισσότερο τη γιαγιά του, ενώ έχει μάλιστα κάνει τατουάζ με το όνομά της, κάτι που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη συναισθηματική τους σύνδεση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, οι δύο τους πέρασαν πολύ χρόνο συζητώντας για εκείνη, μια διαδικασία που λειτούργησε σχεδόν θεραπευτικά και για τους δύο.

Το «Couture» δεν μοιάζει να είναι απλώς μια ακόμη ταινία στη φιλμογραφία της Angelina Jolie, αλλά μια δημιουργία που γεφυρώνει μνήμες, απώλειες και οικογενειακούς δεσμούς μέσα από την κινηματογραφική αφήγηση. Είναι μια ιστορία όπου η προσωπική εμπειρία γίνεται κινητήριος δύναμη για καλλιτεχνική έκφραση, προσφέροντας στο κοινό μια πιο εσωτερική και ανθρώπινη πλευρά μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς του Hollywood.

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ANGELINA JOLIE ΤΑΙΝΙΑ
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