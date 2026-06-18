9 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες: Η μεγάλη επιστροφή του «Toy Story»

Από το «Toy Story 5» μέχρι την «Αμελί» και το «Psycho»: Οι ταινίες που ξεχωρίζουν στις κινηματογραφικές αίθουσες αυτή την εβδομάδα

Με μια ματιά Το "Toy Story 5" επιστρέφει με νέα περιπέτεια που εξερευνά τη σχέση παιδιών και τεχνολογίας.

Η ταινία τρόμου "Εμμονή" ακολουθεί έναν άνδρα του οποίου η ευχή μετατρέπεται σε εφιάλτη.

Κλασικές ταινίες όπως η "Αμελί" και το "Psycho" επιστρέφουν στις αίθουσες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης κοινωνικά δράματα, μαύρες κωμωδίες και μεταφυσικό σινεμά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι μπορεί να έχει συνδεθεί με τις βόλτες, τις παραλίες και τις αποδράσεις, όμως οι κινηματογραφικές αίθουσες συνεχίζουν να αποτελούν έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς για όσους θέλουν να ζήσουν δυνατές ιστορίες στη μεγάλη οθόνη. Αν σκέφτεσαι ποια ταινία αξίζει να επιλέξεις τις επόμενες ημέρες, η εβδομάδα από τις 18 έως τις 24 Ιουνίου φέρνει αρκετούς λόγους για να κλείσεις εισιτήριο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολυαναμενόμενα blockbusters, ταινίες τρόμου που έχουν ήδη προκαλέσει συζητήσεις, ιδιαίτερα κοινωνικά δράματα αλλά και μερικές από τις πιο αγαπημένες ταινίες όλων των εποχών που επιστρέφουν στις αίθουσες. Ανάμεσα στις νέες αφίξεις ξεχωρίζει το «Toy Story 5», ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ταινία τρόμου «Εμμονή». Την ίδια στιγμή, η επιστροφή της «Αμελί» και του θρυλικού «Psycho» δίνει στους σινεφίλ μια σπάνια ευκαιρία να απολαύσουν κλασικά αριστουργήματα όπως πραγματικά τους αξίζει – στη μεγάλη οθόνη.

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1. «Toy Story 5»

Η πιο διάσημη παρέα παιχνιδιών επιστρέφει για μία ακόμη περιπέτεια που αναμένεται να συγκινήσει μικρούς και μεγάλους. Ο Woody, ο Buzz Lightyear, η Jessie και οι υπόλοιποι αγαπημένοι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα, όταν η Lilypad, ένα προηγμένο τάμπλετ, διεκδικεί τη θέση που είχαν μέχρι σήμερα στη ζωή της Bonnie. Η νέα ταινία της Pixar επιχειρεί να αγγίξει ένα επίκαιρο ζήτημα – τη σχέση των παιδιών με την τεχνολογία – χωρίς να χάνει το χιούμορ, τη συγκίνηση και τη μαγεία που έκαναν το franchise παγκόσμιο φαινόμενο.

2. «Εμμονή»

Για τους φίλους του τρόμου, η συγκεκριμένη πρεμιέρα μοιάζει ήδη με μία από τις πιο πολυσυζητημένες του μήνα. Η ιστορία ακολουθεί έναν νεαρό άνδρα που είναι παράφορα ερωτευμένος και καταφεύγει σε μια μαγική ευχή προκειμένου να κερδίσει το πρόσωπο που ποθεί. Ωστόσο, η επιθυμία του σύντομα μετατρέπεται σε εφιάλτη, αποδεικνύοντας πως ορισμένα όνειρα έχουν πολύ πιο σκοτεινό τίμημα από όσο φαντάζεται. Η ταινία του 26χρονου δημιουργού Kerry Barker έχει ήδη σημειώσει μεγάλη εμπορική επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

3. «Θανάσιμα Πλούσιος»

Η μαύρη κωμωδία συναντά την οικογενειακή ίντριγκα σε μια ιστορία γεμάτη ανατροπές. Ο Beckett Redfellow έχει αποκλειστεί από την αμύθητη περιουσία της οικογένειάς του από τη στιγμή που γεννήθηκε. Τώρα όμως είναι αποφασισμένος να πάρει πίσω όσα θεωρεί πως του ανήκουν. Με τους Glen Powell, Ed Harris, Jessica Henwick και Margaret Qualley στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, η ταινία υπόσχεται άφθονο σαρκασμό και πολλές εκπλήξεις.

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4. «Leviticus»

Μία ακόμη πρόταση για όσους αγαπούν το μεταφυσικό σινεμά. Δύο αδέλφια βρίσκονται αντιμέτωπα με μια τρομακτική οντότητα που έχει την ικανότητα να παίρνει τη μορφή αυτού που επιθυμούν περισσότερο – του ίδιου του αδελφού τους. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Sundance 2026 και ήδη έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των φίλων του ανεξάρτητου τρόμου.

5. «Το Άρωμα των Αναμνήσεων»

Ένα κοινωνικό δράμα που επιλέγει να μιλήσει για τον χρόνο, τις επιλογές και τις χαμένες ευκαιρίες. Ο πρωταγωνιστής βρίσκεται παγιδευμένος ανάμεσα στον φόβο και στην αδυναμία του να αναλάβει την ευθύνη της ζωής του. Καθώς έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν και το παρόν, καλείται να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να κρύβεται ή αν θα διεκδικήσει όσα άφησε πίσω. Μια λιτή αλλά ουσιαστική κινηματογραφική πρόταση από τον Ιρανό σκηνοθέτη Hadi Moghadamdoost.

6. «Αμελί»

Υπάρχουν ταινίες που δεν παλιώνουν ποτέ και η «Αμελί» ανήκει αναμφισβήτητα σε αυτή την κατηγορία. Με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την πρώτη προβολή της, η αγαπημένη γαλλική ταινία επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η ιστορία της ντροπαλής αλλά γεμάτης φαντασία Αμελί εξακολουθεί να συγκινεί και να εμπνέει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο, αποτελώντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές ρομαντικές ταινίες των τελευταίων δεκαετιών.

7. «Psycho»

Το όνομα και μόνο αρκεί για να γράψει ιστορία. Το αξεπέραστο αριστούργημα του Alfred Hitchcock επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη και προσφέρει στο κοινό μια μοναδική ευκαιρία να βιώσει ξανά την αγωνία και τον τρόμο που άλλαξαν για πάντα το είδος του ψυχολογικού θρίλερ. Η ιστορία της νεαρής γυναίκας που βρίσκει καταφύγιο σε ένα απομονωμένο μοτέλ και συναντά τον αινιγματικό Norman Bates εξακολουθεί να θεωρείται σημείο αναφοράς για τον παγκόσμιο κινηματογράφο.

8. «Η Σκύλα»

Ένα από τα σπουδαιότερα φιλμ νουάρ όλων των εποχών επιστρέφει αποκατεστημένο στις αίθουσες. Ο μοναχικός ταμίας Christopher Cross παρασύρεται σε μια καταστροφική σχέση με μια γοητευτική γυναίκα που τον εκμεταλλεύεται, οδηγώντας τον σταδιακά στην ψυχολογική και ηθική του κατάρρευση. Η ταινία του Fritz Lang από το 1945 θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα έργα στην ιστορία του κινηματογράφου.

9. «Θα σ’ αγαπώ τον Νοέμβρη»

Η ταινία «Θα σ’ αγαπώ τον Νοέμβρη» του Σωτήρη Σταμάτη διαδραματίζεται ένα κρύο βράδυ του Νοέμβρη στη Θεσσαλονίκη και ακολουθεί τρία ζευγάρια που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της σχέσης τους. Μέσα από τις ιστορίες τους, η ταινία εξερευνά τον έρωτα, τους χωρισμούς και τις νέες αρχές που μπορεί να προκύψουν μετά από δύσκολες προσωπικές στιγμές. Η ταινία έχει παρουσιαστεί σε σημαντικά φεστιβάλ, όπως το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Los Angeles Greek Film Festival.

Η εβδομάδα 18-24 Ιουνίου φέρνει στις αίθουσες μια σπάνια ισορροπία ανάμεσα στο νέο και το κλασικό. Από το οικογενειακό θέαμα του «Toy Story 5» και τις σκοτεινές διαδρομές της «Εμμονής», μέχρι τη διαχρονική γοητεία της «Αμελί» και το αξεπέραστο «Psycho», οι επιλογές είναι αρκετές για να βρεις ακριβώς την ταινία που ταιριάζει στη διάθεσή σου.

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