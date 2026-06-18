Η Μαρίνα Σπανού αποκαλύπτει το guilty pleasure τραγούδι της – Η απάντηση που δεν περίμενε κανείς

Με μια ματιά Η Μαρίνα Σπανού μίλησε για τις αξίες της, αντιπαθώντας την αγένεια, την ανειλικρίνεια και το θράσος.

Το guilty pleasure τραγούδι της είναι το «Κάτι Ξέρεις» της Ρίας Ελληνίδου.

Κατέταξε τις επιτυχίες της, με το «Ταξίδι» στην πρώτη θέση και το «Παγκράτι» στην πέμπτη.

Παρουσίασε ένα καλοκαιρινό medley με τα τραγούδια «Ικαρία», «Ταξίδι» και «Αφήνομαι» στα Mad VMA 2026. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο πλαίσιο τωνMad VMA 2026 από την ΔΕΗ, την Τετάρτη 17/6, η Μαρίνα Σπανού βρέθηκε στο επίκεντρο όχι μόνο για τη σκηνική της παρουσία, αλλά και για τις αποκαλυπτικές της δηλώσεις στη Σοφία Θεοδώρα Γυλτίζη. Λίγο πριν την εμφάνισή της, η καλλιτέχνιδα ήταν απόλυτα ειλικρινής, αποκαλύπτοντας τις αξίες που πρεσβεύει, δηλώνοντας πως σιχαίνεται την αγένεια, την ανειλικρίνεια και το θράσος. Όσο για τις καλοκαιρινές διακοπές, με χιούμορ μοιράστηκε πως θα τις περνούσε με έναν αγαπημένο της φίλο με ΔΕΠΥ, με τον οποίο, όπως είπε, «δεν μπορούν να συνεννοηθούν».

Η Μαρίνα Σπανού δεν δίστασε να μοιραστεί και το δικό της guilty pleasure, επιλέγοντας το «Κάτι Ξέρεις» της Ρίας Ελληνίδου, ενώ πέρασε με επιτυχία ένα ιδιαίτερα δύσκολο challenge: τη βαθμολόγηση των δικών της επιτυχιών. Με τη δική της δημιουργική ματιά, η κατάταξη διαμορφώθηκε ως εξής: 1η θέση για το «Ταξίδι», 2η για την «Ικαρία», 3η για το «Έλα για λίγο κοντά», 4η για το «Καρτ Ποστάλ» και 5η για το «Παγκράτι».

Η Μαρίνα Σπανού «μάγεψε» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό medley

Στη συνέχεια, η Μαρίνα Σπανού ανέβηκε στη σκηνή, προσφέροντας μια από τις πιο ατμοσφαιρικές και ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς. Το ειδικά διαμορφωμένο medley των επιτυχιών «Ικαρία», «Ταξίδι» και «Αφήνομαι» συνδύασε την indie-pop ταυτότητά της με σύγχρονα pop στοιχεία, δημιουργώντας ένα άκρως καλοκαιρινό σκηνικό.

Η εμφάνισή της δεν ήταν απλώς μουσική, αλλά μια εμπειρία υψηλής αισθητικής. Με φόντο εντυπωσιακά custom-made visuals και φωτισμούς που ακολουθούσαν κάθε παλμό της μουσικής, η τραγουδοποιός πέτυχε να συνδεθεί άμεσα με το κοινό. Η Μαρίνα Σπανού επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά πως η αμεσότητα και το συναίσθημα είναι τα ισχυρότερα όπλα της, αφήνοντας το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στα φετινά Mad VMA.