Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 18.06.2026

Η Μαρίνα Σπανού αποκαλύπτει το guilty pleasure τραγούδι της – Η απάντηση που δεν περίμενε κανείς

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Μαρίνα Σπανού βαθμολογεί τα τραγούδια της, αποκαλύπτει τα guilty pleasures της, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή των Mad VMA 2026
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Μαρίνα Σπανού μίλησε για τις αξίες της, αντιπαθώντας την αγένεια, την ανειλικρίνεια και το θράσος.
  • Το guilty pleasure τραγούδι της είναι το «Κάτι Ξέρεις» της Ρίας Ελληνίδου.
  • Κατέταξε τις επιτυχίες της, με το «Ταξίδι» στην πρώτη θέση και το «Παγκράτι» στην πέμπτη.
  • Παρουσίασε ένα καλοκαιρινό medley με τα τραγούδια «Ικαρία», «Ταξίδι» και «Αφήνομαι» στα Mad VMA 2026.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο πλαίσιο τωνMad VMA 2026 από την ΔΕΗ, την Τετάρτη 17/6, η Μαρίνα Σπανού βρέθηκε στο επίκεντρο όχι μόνο για τη σκηνική της παρουσία, αλλά και για τις αποκαλυπτικές της δηλώσεις στη Σοφία Θεοδώρα Γυλτίζη. Λίγο πριν την εμφάνισή της, η καλλιτέχνιδα ήταν απόλυτα ειλικρινής, αποκαλύπτοντας τις αξίες που πρεσβεύει, δηλώνοντας πως σιχαίνεται την αγένεια, την ανειλικρίνεια και το θράσος. Όσο για τις καλοκαιρινές διακοπές, με χιούμορ μοιράστηκε πως θα τις περνούσε με έναν αγαπημένο της φίλο με ΔΕΠΥ, με τον οποίο, όπως είπε, «δεν μπορούν να συνεννοηθούν».

Photo: Akim Τσατσούλης
Photo: Akim Τσατσούλης

Η Μαρίνα Σπανού δεν δίστασε να μοιραστεί και το δικό της guilty pleasure, επιλέγοντας το «Κάτι Ξέρεις» της Ρίας Ελληνίδου, ενώ πέρασε με επιτυχία ένα ιδιαίτερα δύσκολο challenge: τη βαθμολόγηση των δικών της επιτυχιών. Με τη δική της δημιουργική ματιά, η κατάταξη διαμορφώθηκε ως εξής: 1η θέση για το «Ταξίδι», 2η για την «Ικαρία», 3η για το «Έλα για λίγο κοντά», 4η για το «Καρτ Ποστάλ» και 5η για το «Παγκράτι».

Η Μαρίνα Σπανού «μάγεψε» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό medley

Στη συνέχεια, η Μαρίνα Σπανού ανέβηκε στη σκηνή, προσφέροντας μια από τις πιο ατμοσφαιρικές και ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς. Το ειδικά διαμορφωμένο medley των επιτυχιών «Ικαρία», «Ταξίδι» και «Αφήνομαι» συνδύασε την indie-pop ταυτότητά της με σύγχρονα pop στοιχεία, δημιουργώντας ένα άκρως καλοκαιρινό σκηνικό.

Η εμφάνισή της δεν ήταν απλώς μουσική, αλλά μια εμπειρία υψηλής αισθητικής. Με φόντο εντυπωσιακά custom-made visuals και φωτισμούς που ακολουθούσαν κάθε παλμό της μουσικής, η τραγουδοποιός πέτυχε να συνδεθεί άμεσα με το κοινό. Η Μαρίνα Σπανού επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά πως η αμεσότητα και το συναίσθημα είναι τα ισχυρότερα όπλα της, αφήνοντας το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στα φετινά Mad VMA.

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Mad VMA MAD VMA 2026 MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Μαρίνα Σπανού
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Marseaux: Το «Γρανίτα λεμόνι» ήταν η 2η επιλογή για τη Eurovision

Marseaux: Το «Γρανίτα λεμόνι» ήταν η 2η επιλογή για τη Eurovision

18.06.2026
Επόμενο
9 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες: Η μεγάλη επιστροφή του «Toy Story»

9 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες: Η μεγάλη επιστροφή του «Toy Story»

18.06.2026

Δες επίσης

Η Dara μιλά στο MAD: «Ήταν το όνειρό μου να με καλέσουν στα Mad VMA»
Mad Video Music Awards

Η Dara μιλά στο MAD: «Ήταν το όνειρό μου να με καλέσουν στα Mad VMA»

18.06.2026
MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η μεγαλύτερη μουσική βραδιά της χρονιάς έρχεται στο MEGA την 1η Ιουλίου
Mad Events

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η μεγαλύτερη μουσική βραδιά της χρονιάς έρχεται στο MEGA την 1η Ιουλίου

18.06.2026
Ο Jon Bon Jovi ξανά στο προσκήνιο – Η συγκινητική επάνοδος μετά από 4 χρόνια σιωπής
Μουσικά Νέα

Ο Jon Bon Jovi ξανά στο προσκήνιο – Η συγκινητική επάνοδος μετά από 4 χρόνια σιωπής

18.06.2026
H Ellize στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο μεγαλύτερος εφιάλτης της και το απρόσμενο επαγγελματικό Plan B
Mad Video Music Awards

H Ellize στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο μεγαλύτερος εφιάλτης της και το απρόσμενο επαγγελματικό Plan B

18.06.2026
Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Akylas αποκαλύπτει ποιο είναι το επαγγελματικό του plan B
Mad Video Music Awards

Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Akylas αποκαλύπτει ποιο είναι το επαγγελματικό του plan B

18.06.2026
Marseaux: Το «Γρανίτα λεμόνι» ήταν η 2η επιλογή για τη Eurovision
Mad Video Music Awards

Marseaux: Το «Γρανίτα λεμόνι» ήταν η 2η επιλογή για τη Eurovision

18.06.2026
Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η απόλυτη γιορτή της μόδας στο red carpet
Fashion

Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η απόλυτη γιορτή της μόδας στο red carpet

18.06.2026
Η μάχη των rap releases που μετατρέπει το ελληνικό καλοκαίρι σε πεδίο μουσικής αναμέτρησης
Μουσικά Νέα

Η μάχη των rap releases που μετατρέπει το ελληνικό καλοκαίρι σε πεδίο μουσικής αναμέτρησης

18.06.2026
Έλενα Τσαγκρινού: Όσα είπε για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα στα MAD VMA 2026
MAD VMA 2026

Έλενα Τσαγκρινού: Όσα είπε για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα στα MAD VMA 2026

18.06.2026
MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Κώστας Καραμανλής: Πρώτα και πάνω απ’ όλα είμαστε Έλληνες – Μήνυμα στη νέα γενιά

Κώστας Καραμανλής: Πρώτα και πάνω απ’ όλα είμαστε Έλληνες – Μήνυμα στη νέα γενιά