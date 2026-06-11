Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 11.06.2026

H Μαρίνα Σπανού στο MAD VMA Vidcast 2026: «Έγραψα τραγούδι για την Ικαρία επειδή μου πήρε τον άνθρωπο που ήθελα»

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Η Μαρίνα Σπανού αποκαλύπτει τα καλλιτεχνικά της μυστικά, τη σημασία της οικογένειας στην καριέρα της και την «spicy» αλήθεια για ένα αγαπημένο τραγούδι
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Μαρίνα Σπανού είναι έτοιμη για το Mad VMA 2026, με προσμονή και όχι άγχος.
  • Το φετινό της act θα περιλαμβάνει πολύ χορό και θα είναι σύνθετο με πολλούς καλλιτέχνες.
  • Η επιτυχία του τραγουδιού «Ταξίδι» είναι ευπρόσδεκτη, ενώ οι συνεργασίες επιλέγονται με βάση την ανθρώπινη σύνδεση.
  • Το τραγούδι «Ικαρία» γράφτηκε από πικρία για έναν άνθρωπο, αλλά η Ικαρία τελικά της άρεσε.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο πλαίσιο του Mad VMA26 – The Vidcast από την ΔΕΗ, η Konnie Metaxa υποδέχθηκε μια από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες της νέας γενιάς, τη Μαρίνα Σπανού. Με διάθεση χαλαρή και άκρως αυθεντική, η συζήτηση κινήθηκε από τις προετοιμασίες για το φετινό εντυπωσιακό act στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, μέχρι τις βαθύτερες σκέψεις της για τη μουσική, την οικογένεια και την καλλιτεχνική της ταυτότητα. Η Μαρίνα, με τον χαρακτηριστικό αυθορμητισμό της, αποκάλυψε πώς καταφέρνει να συνδυάζει την καλλιτεχνική της φύση με μια δομημένη επαγγελματική στρατηγική.

Η Μαρίνα Σπανού κάθεται σε εξωτερικό χώρο κρατώντας μια ανθοδέσμη με κίτρινα λουλούδια.
https://www.instagram.com/marinaspanou_/

Η Μαρίνα Σπανού δηλώνει πανέτοιμη να κατακτήσει τη σκηνή. Όταν η Konnie τη ρώτησε για το αν τη διακατέχει άγχος, η ίδια ξεκαθάρισε τη διαφορά: «Έχω αγωνία, δεν έχω άγχος. Έχω πολύ, έτσι, προσμονή για αυτό που θα κάνουμε». Σχετικά με την προετοιμασία της λίγο πριν βγει στη σκηνή, αποκάλυψε τη δική της ιεροτελεστία: «Αναπνοούλες. Ριχνόμαστε στο κέντρο μας… Κλείνω τα μάτια, κατεβάζω ρυθμούς και βγαίνω». Το act της φέτος αναμένεται να εκπλήξει το κοινό, καθώς, όπως η ίδια προανήγγειλε, «θα έχει πολύ χορό μέσα» και θα είναι κάτι σύνθετο, παρουσία αρκετών ατόμων στη σκηνή.

Η Ανδρομάχη στο MAD VMA Vidcast 2026: «Ετοιμάζουμε μια συνεργασία-έκπληξη με πολύ τζέρτζελο στη σκηνή»

Η Καλλιτεχνική ταυτότητα και η σχέση με την επιτυχία

Η κουβέντα πήγε αναπόφευκτα στην περσινή τεράστια επιτυχία του τραγουδιού «Ταξίδι». Παρά το γεγονός ότι κάποιοι καλλιτέχνες μπορεί να νιώθουν «εκνευρισμό» από την ανακύκλωση μιας παλαιότερης επιτυχίας, η Μαρίνα το βλέπει διαφορετικά: «Αφού πήρε το χρόνο μου και την απόστασή μου, είναι μόνο ευχάριστο. Δηλαδή, χαίρομαι που το πήρε το τραγούδι το ’24… Ας παίρνουν τα τραγούδια και ας μη παίρνουμε εμείς». Η Μαρίνα τονίζει ότι για εκείνη η συνεργασία είναι επιλεκτική υπόθεση: «Θέλω για τη συνεργασία πάντα να έχουμε κάτι κοινό να πούμε σαν άνθρωποι. Αν δεν πιούμε έναν καφέ και δε γνωριστούμε, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά ότι θέλω να μοιραστώ τη σκηνή».

marina_spanou
https://www.instagram.com/marinaspanou_/

Οι ρίζες στην αρεοπαγίτου και η οικογένεια ως «μαξιλαράκι»

Αναπολώντας το 2020 και τα live στην Αρεοπαγίτου κατά τη διάρκεια της καραντίνας, η Μαρίνα εξήγησε πως η κίνηση αυτή ήταν εντελώς παρορμητική, γεννημένη από την ανάγκη της να τραγουδήσει. Αναφέρθηκε με ευγνωμοσύνη στη στήριξη των γονιών της, παρά τους αρχικούς τους φόβους. «Είναι μεγάλη ευλογία αυτό το πράγμα. Δηλαδή νιώθω πολύ ευγνωμοσύνη γιατί ό,τι και να γίνει γυρνάω σπίτι και υπάρχει μια αγκαλιά», λέει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, η σχέση της με τον πατέρα της σε επαγγελματικό επίπεδο είναι υποδειγματική, καθώς έχουν βρει τρόπους να οριοθετούν τους ρόλους τους: «Εμπιστεύομαι τον πατέρα μου όσο κανέναν και καλλιτεχνικά και ανθρώπινα… Έχουμε προσπαθήσει να αλλάζουμε περιβάλλον ας πούμε όταν μιλάμε για τη δουλειά».

marina_spanou
https://www.instagram.com/marinaspanou_/

Από την υποκριτική στη μουσική και τα «spicy» μυστικά

Παρά το γεγονός ότι φοίτησε στο Εθνικό Θέατρο για υποκριτική, η μουσική ήταν πάντα το δυνατό της χαρτί. Χρησιμοποιεί τα εργαλεία της υποκριτικής πάνω στη σκηνή, τα οποία της δίνουν μια συγκεκριμένη «πυξίδα». Κλείνοντας, η Μαρίνα δεν δίστασε να μοιραστεί μια απολαυστική «spicy» ιστορία για το τραγούδι «Ικαρία»: «Είναι ένα κομμάτι το οποίο το έγραψα επειδή τη σιχαινόμουνα τότε την Ικαρία. Γιατί μου πήρε έναν άνθρωπο που ήθελα πολύ να κάτσει μαζί μου στην Αθήνα… Και μετά επειδή η ζωή έχει πολύ κάρμα, πήγα, μου άρεσε πολύ και πηγαίνω κάθε χρόνο».

Η συνέντευξη έκλεισε με την υπόσχεση για ένα αξέχαστο καλοκαίρι, με την καλλιτέχνιδα να καλεί το κοινό να την απολαύσει στα φετινά Mad VMA 2026, υποσχόμενη μια εμπειρία που θα συμβεί «πρώτη φορά» με τον τρόπο που το έχει φανταστεί η ίδια.

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MAD VMA 2026 MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ MAD VMA Vidcast 2026 από τη ΔΕΗ Μαρίνα Σπανού
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