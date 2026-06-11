Khloé Kardashian: Το «καυτό» φιλί στην παραλία που προκάλεσε πανικό στο Instagram

Η Khloé Kardashian λανσάρει το άρωμα XO BLUE με μια αισθησιακή καμπάνια που προκαλεί συζητήσεις για την ερωτική της ζωή

Με μια ματιά Η Khloé Kardashian λανσάρει το νέο της άρωμα XO BLUE, εμπνευσμένο από τις διακοπές.

Η διαφημιστική καμπάνια περιλαμβάνει παθιασμένα πλάνα με συμπρωταγωνιστή.

Το άρωμα θα είναι διαθέσιμο από τις 14 Ιουνίου και είναι το τρίτο της συλλογής.

Η εμφάνισή της προκάλεσε συζητήσεις, λόγω προηγούμενων δηλώσεων για την προσωπική της ζωή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Khloé Kardashian υποδέχεται το καλοκαίρι του 2026 με έναν τρόπο που κανείς δεν περίμενε, στρέφοντας όλα τα βλέμματα πάνω της. Με αφορμή το λανσάρισμα του νέου της αρώματος, XO BLUE, η 41χρονη σταρ επέλεξε να πρωταγωνιστήσει σε μια διαφημιστική καμπάνια που «φωνάζει» καλοκαίρι, αισθησιασμό και απόδραση.

Στο διαφημιστικό σποτ, που μοιάζει με απόσπασμα από ονειρικές διακοπές σε εξωτικό προορισμό, η Khloé εμφανίζεται πιο ανανεωμένη από ποτέ. Φορώντας ένα μπλε ολόσωμο μαγιό που κολακεύει τις αναλογίες της, η ίδια μοιράζεται παθιασμένα πλάνα με έναν γοητευτικό συμπρωταγωνιστή, στήνοντας ένα σκηνικό γεμάτο χημεία, φλερτ και καλοκαιρινή ελευθερία.

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Το XO BLUE αποτελεί το τρίτο κατά σειρά άρωμα της προσωπικής της συλλογής και θα είναι διαθέσιμο από τις 14 Ιουνίου. Όπως εξήγησε η ίδια, το άρωμα είναι εμπνευσμένο από την αίσθηση των διακοπών, την κρυστάλλινη θάλασσα και το φως του ήλιου, περιγράφοντάς το χαρακτηριστικά ως «τις διακοπές μέσα σε ένα μπουκάλι». «Είναι ο ιδανικός τρόπος για να καλωσορίσω τα γενέθλιά μου», δήλωσε η Khloé, η οποία στις 27 Ιουνίου κλείνει τα 42, τονίζοντας πως θέλησε να αποτυπώσει τη χαρά και την ανεμελιά της σεζόν.

Φυσικά, η καμπάνια δεν θα μπορούσε να περάσει ασχολίαστη από το κοινό, καθώς το έντονο πάθος των πλάνων δημιούργησε συζητήσεις. Πολλοί θυμήθηκαν τις παλαιότερες δηλώσεις της σταρ σχετικά με την αποχή της από την προσωπική ζωή μετά τον χωρισμό της το 2021, γεγονός που κάνει αυτή την κινηματογραφική, «καυτή» εμφάνιση ακόμα πιο πολυσυζητημένη. Είτε πρόκειται για μέρος της υποκριτικής της δεινότητας είτε για μια νέα διάθεση στη ζωή της, το σίγουρο είναι ότι η Khloé Kardashian κατάφερε να κάνει το XO BLUE το πιο πολυσυζητημένο άρωμα του φετινού καλοκαιριού.