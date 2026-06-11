Η Taylor Swift και όλοι οι αστέρες που βρέθηκαν στον τελικό του ΝΒΑ

Με μια ματιά Οι New York Knicks πέτυχαν τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία των τελικών του NBA εναντίον των San Antonio Spurs.

Στον αγώνα παρευρέθηκαν πολλοί διάσημοι, όπως η Taylor Swift, ο Spike Lee και ο Adam Sandler.

Οι Knicks βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 29 πόντους, αλλά κατάφεραν να κερδίσουν με 107-106.

Η νίκη αυτή φέρνει τους Knicks μία ανάσα από το πρώτο τους πρωτάθλημα NBA από το 1973. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Την περασμένη Τετάρτη το βράδυ, το Madison Square Garden μετατράπηκε σε ένα πραγματικό «who’s who» της Νέας Υόρκης, καθώς οι New York Knicks πέτυχαν μια θαυματουργή ανατροπή εναντίον των San Antonio Spurs στον τέταρτο αγώνα των τελικών του NBA. Η αναμέτρηση έμεινε στην ιστορία ως η μεγαλύτερη ανατροπή που έχει γίνει ποτέ σε τελικούς του NBA.

Μεταξύ των παρευρισκομένων στις κερκίδες, που παρακολούθησαν την ομάδα της Νέας Υόρκης να παίρνει προβάδισμα 3-1 στη σειρά, ήταν ο σκηνοθέτης Spike Lee, ο κωμικός Larry David, ο ηθοποιός Adam Sandler, ο Jerry Seinfeld, ο David Zaslav, ο Timothée Chalamet, η Mariska Hargitay, ο Ben Stiller, ο Chris Rock, ο John McEnroe και ο Tracy Morgan. Ακόμη και η παγκόσμια σούπερ σταρ Taylor Swift ταξίδεψε από την πρεμιέρα του «Toy Story 5» για να ζήσει την έκρηξη ενθουσιασμού στο MSG.

Η επική ανατροπή που έγραψε ιστορία

Οι Knicks φάνταζαν χαμένοι, καθώς βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 29 πόντους, μπαίνοντας στην τέταρτη περίοδο. Ωστόσο, με την αμέριστη υποστήριξη του εκκωφαντικού πλήθους του MSG, κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά στον έναν πόντο, με 1:47 να απομένει. Μετά από δύο χαμένες ελεύθερες βολές από τον σούπερ σταρ των Spurs, Victor Wembanyama, ο γκαρντ των Knicks, Jalen Brunson, έφερε τη μπάλα στην άλλη πλευρά του γηπέδου και έδωσε στην ομάδα του το πρώτο προβάδισμα της βραδιάς με ένα κρίσιμο floater.

Ο Stephon Castle κατάφερε να δώσει στους Spurs ξανά προβάδισμα ενός πόντου με δύο δικές του ελεύθερες βολές, αλλά οι Knicks πήραν άμεσα πίσω το προβάδισμα με καλάθι από τον φόργουορντ OG Anunoby, λίγο πριν το τέλος του αγώνα. Οι Spurs δεν μπόρεσαν να σκοράρουν στην τελευταία τους κατοχή, και έτσι οι Knicks το κατάφεραν. Το τελικό σκορ ήταν 107-106.

Αντιδράσεις και ιστορική σημασία

Το παιχνίδι της Τετάρτης χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία των τελικών του NBA, σύμφωνα με την εκπομπή «Inside the NBA». Οι οικοδεσπότες της εκπομπής ήταν έκπληκτοι στην ανάλυσή τους μετά τον αγώνα, με τον σχολιαστή Ernie Johnson να ανοίγει το σχόλιό του ρωτώντας τους συμπαρουσιαστές του: «Τι διάολο μόλις είδαμε;».

Η κάλυψη του ESPN έδειξε τη Mariska Hargitay να τρέχει στο γήπεδο μετά το παιχνίδι για να αγκαλιάσει τον ήρωα της αναμέτρησης, τον φόργουορντ των Knicks, Anunoby. Οι οικοδεσπότες του «Inside the NBA» του ESPN μιλούσαν με κομμένη την ανάσα για την επική ανατροπή που πέτυχαν οι Knicks, οι οποίοι απέχουν πλέον μόλις μία νίκη από το πρώτο τους πρωτάθλημα NBA από το 1973.