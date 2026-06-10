Θες να φλερτάρεις την Jennifer Lopez; Μην της στείλεις ποτέ μήνυμα στα social media

Η Jennifer Lopez αποκαλύπτει γιατί τα DMs δεν είναι ο σωστός τρόπος για να την προσεγγίσεις, αν θες να την φλερτάρεις

Με μια ματιά Η Jennifer Lopez δεν ελέγχει τα μηνύματα στα social media.

Για να την προσεγγίσει κάποιος, χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια από απλά μηνύματα.

Η Lopez πιστεύει ότι ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής της βρίσκεται ακόμα μπροστά της.

Στο μέλλον, η Lopez σκέφτεται το Broadway και έχει αναπολήσεις από την ποπ κουλτούρα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Jennifer Lopez, με αφορμή την προώθηση της νέας της ρομαντικής κομεντί Office Romance, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Andy Cohen Watch What Happens Live και δεν δίστασε να απαντήσει με αφοπλιστική ειλικρίνεια για την προσωπική της ζωή. Παραδεχόμενη ότι μέχρι σήμερα ίσως «τα έκανε όλα λάθος» όσον αφορά τον έρωτα, η 56χρονη σταρ έδωσε ξεκάθαρες συμβουλές για το πώς μπορεί κάποιος να την προσεγγίσει.

Όταν ρωτήθηκε αν ελέγχει τα μηνύματά της στα social media (DMs), η απάντησή της ήταν ένα κατηγορηματικό «όχι». Μάλιστα, τόνισε πως αν κάποιος ενδιαφέρεται πραγματικά να τη γνωρίσει, θα πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια από ένα απλό insta-stalking. Όπως χαρακτηριστικά είπε, αν κάποιος θέλει όντως να τη βρει, μπορεί να το κάνει, αλλά τα social media δεν είναι ο δρόμος. Παρά τις απογοητεύσεις του παρελθόντος, συμπεριλαμβανομένου του χωρισμού της από τον Ben Affleck το 2024, η ίδια παραμένει μια αθεράπευτα αισιόδοξη γυναίκα, δηλώνοντας με βεβαιότητα πως ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής της βρίσκεται ακόμα μπροστά της.

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Τα μελλοντικά σχέδια και οι αναπολήσεις

Πέρα από τα προσωπικά της, η Lopez αποκάλυψε ότι το Broadway αποτελεί σίγουρα μέρος του μέλλοντός της. Παρόλο που δεν έχει ορίσει ακόμα το πότε, έχει ήδη στο μυαλό της τον ρόλο της «Rosie Alvarez» στο μιούζικαλ Bye Bye Birdie. Παράλληλα, θυμήθηκε μια ιστορική στιγμή της ποπ κουλτούρας, αποκαλύπτοντας πως ήταν η αρχική επιλογή για το θρυλικό φιλί ανάμεσα στη Madonna και τη Britney Spears στα MTV VMAs του 2003, αλλά οι υποχρεώσεις της στα γυρίσματα της ταινίας Shall We Dance την ανάγκασαν να απορρίψει την πρόταση.

Το νέο κεφάλαιο ως μητέρα

Σε μια πιο προσωπική στιγμή, η συζήτηση στράφηκε στα δίδυμα παιδιά της με τον Marc Anthony, τον Oskar και τον Max, που ετοιμάζονται να αποφοιτήσουν από το λύκειο και να ξεκινήσουν τις σπουδές τους. Η Lopez εξομολογήθηκε πόσο δύσκολο είναι για εκείνη να διαχειριστεί την αλλαγή, καθώς πάντα φανταζόταν ότι θα ζουν κάτω από την ίδια στέγη. «Δεν είχα σκεφτεί ποτέ τόσο μακριά», παραδέχτηκε, τονίζοντας ωστόσο πως είναι περήφανη για την ανεξαρτησία τους: «Τους έδωσα ρίζες και φτερά, και αυτό είναι ένα υγιές πράγμα για μια μητέρα».