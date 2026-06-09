«Το όνομα ήταν εμπόδιο»: Η αποκάλυψη του Γεράσιμου Σκιαδαρέση για τις «Σκιαδαρέσες»

Μια σπάνια και ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση έκανε ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, μιλώντας για τις κόρες του και τη διαδρομή τους στον καλλιτεχνικό χώρο. Ο αγαπημένος ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» το πρωί της Τρίτης 9 Ιουνίου και αναφέρθηκε με συγκίνηση στην πορεία των «Σκιαδαρεσών», του μουσικού ντουέτου που έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να ξεχωρίσει με το ιδιαίτερο ύφος και τη δημιουργικότητά του.

Ο ίδιος δεν έκρυψε την υπερηφάνεια του για τις δύο κόρες του, τονίζοντας πως για κάθε γονέα η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι να βλέπει τα παιδιά του να ακολουθούν τον δικό τους δρόμο και να πραγματοποιούν τα όνειρά τους. Παράλληλα, αποκάλυψε άγνωστες πτυχές από τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην αρχή της πορείας τους, εξαιτίας του γνωστού επωνύμου που φέρουν.

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Η χαρά ενός πατέρα για την επιτυχία των παιδιών του

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης μίλησε με τρυφερότητα για τις κόρες του και την ανεξάρτητη πορεία που έχουν χαράξει στον χώρο της μουσικής. «Είναι χαρά για έναν γονιό να μιλάνε για τα παιδιά του. Είναι η μεγαλύτερη χαρά να ανοίγουν τα παιδιά τα φτερά τους και να είναι ευτυχισμένες αυτές. Φεύγει από εμάς, όχι ότι ήταν ποτέ δικό μας. Απλά στην αρχή ήμασταν δίπλα για να το κουβεντιάσουμε».





Τα λόγια του αποτύπωσαν τη συγκίνηση αλλά και την ικανοποίηση που νιώθει βλέποντας τις κόρες του να ακολουθούν τη δική τους διαδρομή, χωρίς να στηρίζονται στο όνομα της οικογένειάς τους.

«Το επίθετο δεν βοήθησε, ήταν εμπόδιο»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στο επώνυμο «Σκιαδαρέσης», το οποίο, όπως είπε, λειτούργησε πολλές φορές αρνητικά για τις κόρες του. Παρότι το καλλιτεχνικό όνομα «Σκιαδαρέσες» επιλέχθηκε από τις ίδιες, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι θεωρούσε ανέκαθεν το επίθετό του «κακόηχο», ενώ εξήγησε πως η αναγνωρισιμότητα των γονιών τους δεν άνοιξε καμία πόρτα στην επαγγελματική τους πορεία.





«Δεν συνάντησαν ανοιχτή πόρτα. Γελώ με αυτούς που λένε «α, αν δεν είχαν τους γονείς…». Εμείς δεν κάναμε τίποτα. Βρήκαν με κάποιο τρόπο έναν δικό τους δρόμο». Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να απαντήσει σε όσους θεωρούν ότι οι κόρες του ευνοήθηκαν λόγω της δικής του αναγνωρισιμότητας και της συζύγου του.

Η σχολή που δεν ήθελε να δεχτεί και τις δύο

Η πιο αποκαλυπτική στιγμή της συνέντευξης ήρθε όταν ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης μίλησε για ένα περιστατικό που συνέβη όταν οι κόρες του είχαν περάσει επιτυχώς σε καλλιτεχνική σχολή.Όπως αποκάλυψε, η διοίκηση της σχολής εξέφρασε την πρόθεση να δεχτεί μόνο τη μία από τις δύο, παρότι και οι δύο είχαν περάσει τις εξετάσεις.

«Κατ’ αρχάς πέρασαν και οι δύο σε μια σχολή και μου είπανε ότι δεν μπορούν να πάρουν και τις δύο αλλά μόνο τη μία. Του είπαμε, όχι, δεν θα πάρεις καμία, αφού πέρασαν και οι δύο». Η στάση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της οικογένειας, με τον ηθοποιό να εξηγεί πως η αιτιολογία που δόθηκε ήταν ότι η μία κόρη ταίριαζε περισσότερο στο προφίλ της σχολής από την άλλη.

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι κόρες του. Όπως ανέφερε, θεωρεί πως ορισμένες συμπεριφορές ξεπερνούν τα όρια της επαγγελματικής αξιολόγησης και αγγίζουν προσωπικά ζητήματα. «Αν έχεις στοιχειώδη ενσυναίσθηση, δεν τα λες σε έναν γονιό». Κλείνοντας το θέμα, εξέφρασε μια σκέψη που τον απασχολεί μέχρι σήμερα: «Φοβάμαι ότι από κάτω υπάρχει μια περίεργη ζήλια. Δεν είμαι σίγουρος».

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν συζητήσεις, καθώς φέρνουν στο προσκήνιο τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν παιδιά γνωστών προσώπων, όχι μόνο λόγω των προσδοκιών που υπάρχουν γύρω από το όνομά τους, αλλά και εξαιτίας πιθανών προκαταλήψεων. Σε κάθε περίπτωση, οι «Σκιαδαρέσες» κατάφεραν να ακολουθήσουν τον δικό τους δρόμο και να δημιουργήσουν τη δική τους ταυτότητα, κερδίζοντας το κοινό μέσα από τη δουλειά και το ταλέντο τους.

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