Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 09.06.2026

«Το όνομα ήταν εμπόδιο»: Η αποκάλυψη του Γεράσιμου Σκιαδαρέση για τις «Σκιαδαρέσες»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης μιλά για τις κόρες του, τις «Σκιαδαρέσες», και πώς το επίθετό τους ήταν αρχικά εμπόδιο
Ειρήνη Στόφυλα

Μια σπάνια και ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση έκανε ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, μιλώντας για τις κόρες του και τη διαδρομή τους στον καλλιτεχνικό χώρο. Ο αγαπημένος ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» το πρωί της Τρίτης 9 Ιουνίου και αναφέρθηκε με συγκίνηση στην πορεία των «Σκιαδαρεσών», του μουσικού ντουέτου που έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να ξεχωρίσει με το ιδιαίτερο ύφος και τη δημιουργικότητά του.

Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: "Δικαίωση για μένα είναι η τιμωρία"

Ο ίδιος δεν έκρυψε την υπερηφάνεια του για τις δύο κόρες του, τονίζοντας πως για κάθε γονέα η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι να βλέπει τα παιδιά του να ακολουθούν τον δικό τους δρόμο και να πραγματοποιούν τα όνειρά τους. Παράλληλα, αποκάλυψε άγνωστες πτυχές από τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην αρχή της πορείας τους, εξαιτίας του γνωστού επωνύμου που φέρουν.

Γεράσιμος Σκιαδαρέσης – Μπέσσυ Μάλφα: Το viral video στα ΣΕΑ που «ρίχνει» το διαδίκτυο

Η χαρά ενός πατέρα για την επιτυχία των παιδιών του

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης μίλησε με τρυφερότητα για τις κόρες του και την ανεξάρτητη πορεία που έχουν χαράξει στον χώρο της μουσικής. «Είναι χαρά για έναν γονιό να μιλάνε για τα παιδιά του. Είναι η μεγαλύτερη χαρά να ανοίγουν τα παιδιά τα φτερά τους και να είναι ευτυχισμένες αυτές. Φεύγει από εμάς, όχι ότι ήταν ποτέ δικό μας. Απλά στην αρχή ήμασταν δίπλα για να το κουβεντιάσουμε».


Τα λόγια του αποτύπωσαν τη συγκίνηση αλλά και την ικανοποίηση που νιώθει βλέποντας τις κόρες του να ακολουθούν τη δική τους διαδρομή, χωρίς να στηρίζονται στο όνομα της οικογένειάς τους.

«Το επίθετο δεν βοήθησε, ήταν εμπόδιο»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στο επώνυμο «Σκιαδαρέσης», το οποίο, όπως είπε, λειτούργησε πολλές φορές αρνητικά για τις κόρες του. Παρότι το καλλιτεχνικό όνομα «Σκιαδαρέσες» επιλέχθηκε από τις ίδιες, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι θεωρούσε ανέκαθεν το επίθετό του «κακόηχο», ενώ εξήγησε πως η αναγνωρισιμότητα των γονιών τους δεν άνοιξε καμία πόρτα στην επαγγελματική τους πορεία.


«Δεν συνάντησαν ανοιχτή πόρτα. Γελώ με αυτούς που λένε «α, αν δεν είχαν τους γονείς…». Εμείς δεν κάναμε τίποτα. Βρήκαν με κάποιο τρόπο έναν δικό τους δρόμο». Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να απαντήσει σε όσους θεωρούν ότι οι κόρες του ευνοήθηκαν λόγω της δικής του αναγνωρισιμότητας και της συζύγου του.

Η σχολή που δεν ήθελε να δεχτεί και τις δύο

Η πιο αποκαλυπτική στιγμή της συνέντευξης ήρθε όταν ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης μίλησε για ένα περιστατικό που συνέβη όταν οι κόρες του είχαν περάσει επιτυχώς σε καλλιτεχνική σχολή.Όπως αποκάλυψε, η διοίκηση της σχολής εξέφρασε την πρόθεση να δεχτεί μόνο τη μία από τις δύο, παρότι και οι δύο είχαν περάσει τις εξετάσεις.

«Κατ’ αρχάς πέρασαν και οι δύο σε μια σχολή και μου είπανε ότι δεν μπορούν να πάρουν και τις δύο αλλά μόνο τη μία. Του είπαμε, όχι, δεν θα πάρεις καμία, αφού πέρασαν και οι δύο». Η στάση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της οικογένειας, με τον ηθοποιό να εξηγεί πως η αιτιολογία που δόθηκε ήταν ότι η μία κόρη ταίριαζε περισσότερο στο προφίλ της σχολής από την άλλη.

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι κόρες του. Όπως ανέφερε, θεωρεί πως ορισμένες συμπεριφορές ξεπερνούν τα όρια της επαγγελματικής αξιολόγησης και αγγίζουν προσωπικά ζητήματα. «Αν έχεις στοιχειώδη ενσυναίσθηση, δεν τα λες σε έναν γονιό». Κλείνοντας το θέμα, εξέφρασε μια σκέψη που τον απασχολεί μέχρι σήμερα: «Φοβάμαι ότι από κάτω υπάρχει μια περίεργη ζήλια. Δεν είμαι σίγουρος».

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν συζητήσεις, καθώς φέρνουν στο προσκήνιο τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν παιδιά γνωστών προσώπων, όχι μόνο λόγω των προσδοκιών που υπάρχουν γύρω από το όνομά τους, αλλά και εξαιτίας πιθανών προκαταλήψεων. Σε κάθε περίπτωση, οι «Σκιαδαρέσες» κατάφεραν να ακολουθήσουν τον δικό τους δρόμο και να δημιουργήσουν τη δική τους ταυτότητα, κερδίζοντας το κοινό μέσα από τη δουλειά και το ταλέντο τους.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Γεράσιμος Σκιαδαρέσης Σκιαδαρέσες
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Katy Perry – Justin Trudeau: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση του ζευγαριού στο κόκκινο χαλί

Katy Perry – Justin Trudeau: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση του ζευγαριού στο κόκκινο χαλί

09.06.2026
Επόμενο
Θάνος Πετρέλης: Η επική απάντηση όταν τον παρομοίασαν με αρχαίο Έλληνα

Θάνος Πετρέλης: Η επική απάντηση όταν τον παρομοίασαν με αρχαίο Έλληνα

09.06.2026

Δες επίσης

Katy Perry – Justin Trudeau: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση του ζευγαριού στο κόκκινο χαλί
Celeb News

Katy Perry – Justin Trudeau: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση του ζευγαριού στο κόκκινο χαλί

09.06.2026
Από τα γυρίσματα της Μυκόνου στις εξέδρες του Roland Garros – Η Lily Collins έκλεψε την παράσταση
Celeb News

Από τα γυρίσματα της Μυκόνου στις εξέδρες του Roland Garros – Η Lily Collins έκλεψε την παράσταση

09.06.2026
«Είμαστε οικογένεια»: Η ατάκα της Έλενας Κώνστα για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα
Celeb News

«Είμαστε οικογένεια»: Η ατάκα της Έλενας Κώνστα για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα

09.06.2026
Η Nicole Kidman αφήνει στην άκρη τις περούκες και οι θαυμαστές της την αποθεώνουν
Celeb News

Η Nicole Kidman αφήνει στην άκρη τις περούκες και οι θαυμαστές της την αποθεώνουν

09.06.2026
Apon: «Η μεγαλύτερή μου σχέση είναι αυτή που έχω τώρα»
Celeb News

Apon: «Η μεγαλύτερή μου σχέση είναι αυτή που έχω τώρα»

09.06.2026
Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα: Η πρώτη τρυφερή εικόνα με τη νεογέννητη κόρη τους
Celeb News

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα: Η πρώτη τρυφερή εικόνα με τη νεογέννητη κόρη τους

09.06.2026
Τίτλοι τέλους για την Ariana Grande και τον Ethan Slater – Η νέα σελίδα στη ζωή τους
Celeb News

Τίτλοι τέλους για την Ariana Grande και τον Ethan Slater – Η νέα σελίδα στη ζωή τους

09.06.2026
Greek Freak και Formula 1: Η ξεχωριστή εμπειρία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μονακό
Celeb News

Greek Freak και Formula 1: Η ξεχωριστή εμπειρία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μονακό

08.06.2026
Η Kim Kardashian στο Grand Prix του Μονακό – Η στιγμή που μαγνήτισε τα φλας και το βάθρο του Lewis Hamilton
Celeb News

Η Kim Kardashian στο Grand Prix του Μονακό – Η στιγμή που μαγνήτισε τα φλας και το βάθρο του Lewis Hamilton

08.06.2026
MAD VMA 2026: H Ανδρομάχη μιλά στο Mad.gr «Με ενδιαφέρει η διαχρονικότητα, τα πυροτεχνήματα δεν τα θέλω στη ζωή μου»

MAD VMA 2026: H Ανδρομάχη μιλά στο Mad.gr «Με ενδιαφέρει η διαχρονικότητα, τα πυροτεχνήματα δεν τα θέλω στη ζωή μου»

Τα 3 φυτά που δεν θα «πεθάνουν» μέσα στη ζέστη ακόμα και αν δεν τα ποτίζεις

Τα 3 φυτά που δεν θα «πεθάνουν» μέσα στη ζέστη ακόμα και αν δεν τα ποτίζεις

Καλοκαιρινό σπίτι σαν Pinterest: Τα 5 design trends που θα σε βάλουν σε mood διακοπών

Καλοκαιρινό σπίτι σαν Pinterest: Τα 5 design trends που θα σε βάλουν σε mood διακοπών

Πώς να φτιάξεις την πιο δροσερή σπιτική φραουλάδα με λίγα υλικά

Πώς να φτιάξεις την πιο δροσερή σπιτική φραουλάδα με λίγα υλικά

Home cinema στο μπαλκόνι: 5 έξυπνα hacks για να στήσεις την τέλεια καλοκαιρινή προβολή

Home cinema στο μπαλκόνι: 5 έξυπνα hacks για να στήσεις την τέλεια καλοκαιρινή προβολή

Zinc Mask: Είναι η νέα εμμονή του TikTok σύμμαχος ή ρίσκο για την επιδερμίδα σου;

Zinc Mask: Είναι η νέα εμμονή του TikTok σύμμαχος ή ρίσκο για την επιδερμίδα σου;

Οι μεγάλοι όμιλοι ΜΜΕ στηρίζουν τον Τσίπρα

Οι μεγάλοι όμιλοι ΜΜΕ στηρίζουν τον Τσίπρα

«Πακέτο» Παύλου Μαρινάκη για τα media-Διασώζεται για πέντε χρόνια ο ΕΔΟΕΑΠ

«Πακέτο» Παύλου Μαρινάκη για τα media-Διασώζεται για πέντε χρόνια ο ΕΔΟΕΑΠ

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

Η επέκταση των χωρικών υδάτων μέχρι 12 μίλια και η ανακήρυξη ΑΟΖ, μονόδρομος για την Ελληνική πολιτική

Η επέκταση των χωρικών υδάτων μέχρι 12 μίλια και η ανακήρυξη ΑΟΖ, μονόδρομος για την Ελληνική πολιτική

Συναγερμός στην Ελλάδα: Αυξήθηκαν κατά 20% οι ασθενείς με αυτοάνοση αρθρίτιδα

Συναγερμός στην Ελλάδα: Αυξήθηκαν κατά 20% οι ασθενείς με αυτοάνοση αρθρίτιδα