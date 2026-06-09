Θάνος Πετρέλης: Η επική απάντηση όταν τον παρομοίασαν με αρχαίο Έλληνα

Η χιουμοριστική αντίδραση του Θάνου Πετρέλη σε κολακευτικό σχόλιο που έγινε viral και οι δηλώσεις του για την φιλία του με τον Νίνο

Ο Θάνος Πετρέλης βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων τις τελευταίες ώρες, όχι για κάποιο νέο τραγούδι ή επαγγελματικό του βήμα, αλλά για ένα ιδιαίτερο σχόλιο που δέχθηκε σχετικά με την εμφάνισή του. Ο αγαπημένος τραγουδιστής, γνωστός για το χιούμορ και την αμεσότητά του, αντιμετώπισε με χαλαρή διάθεση ένα κομπλιμέντο που σίγουρα δεν ακούει κανείς κάθε μέρα.

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης, δημοσιογράφος σχολίασε τη φυσική του κατάσταση και την εικόνα του, κάνοντας μια σύγκριση που προκάλεσε χαμόγελα. Ο ίδιος δεν άφησε την ατάκα να περάσει απαρατήρητη και έδωσε μια απάντηση που κέρδισε τις εντυπώσεις.

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Παράλληλα, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στις πρόσφατες φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Νίνο στα social media, οι οποίες έγιναν γρήγορα viral και προκάλεσαν πολλά σχόλια από τους διαδικτυακούς φίλους των δύο καλλιτεχνών.

Το σχόλιο για την εμφάνισή του

Ο Θάνος Πετρέλης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», η οποία προβλήθηκε την Τρίτη 9 Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, δημοσιογράφος σχολίασε την εξωτερική του εικόνα και τη σχέση του με τη γυμναστική.





Συγκεκριμένα του είπε: «Ασχολείστε και με τη γυμναστική, βλέποντάς σας είστε σαν αρχαίος Έλληνας». Ο τραγουδιστής αντιμετώπισε το σχόλιο με χιούμορ και χωρίς να χάσει τη διάθεσή του απάντησε: «Τα παραλές, αλλά θα δεχτώ το κοπλιμέντο». Η ατάκα του προκάλεσε γέλια στο πλατό, ενώ πολλοί τηλεθεατές σχολίασαν θετικά την αυθόρμητη αντίδρασή του.

Η συνάντηση με τον Νίνο και οι φωτογραφίες που έγιναν viral

Στη συνέχεια της συζήτησης, ο Θάνος Πετρέλης αναφέρθηκε στις φωτογραφίες που ανάρτησε ο Νίνο στα social media. Οι δύο τραγουδιστές εμφανίζονται μαζί σε χαλαρές στιγμές, με αρκετούς followers να σχολιάζουν τη φυσική τους κατάσταση και τη φιλική τους σχέση.

Ο ίδιος εξήγησε πώς προέκυψε η συνάντησή τους και αποκάλυψε ότι όλα ξεκίνησαν από μια απλή, φιλική συνάντηση. «Κάναμε πλάκα, βρεθήκαμε γιατί μένουμε σχετικά κοντά και θυμηθήκαμε λίγο τα παλιά. Λέγαμε για το κομμάτι μου, που έχει κάνει αυτή την αναβίωση και στο τέλος μου είπε να βγάλουμε μία φωτογραφία, να κάνουμε κάτι για πλάκα».

Τη Δευτέρα, ο Νίνο δημοσίευσε δύο κοινές φωτογραφίες με τον Θάνο Πετρέλη στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Οι εικόνες συγκέντρωσαν χιλιάδες likes και σχόλια μέσα σε λίγες ώρες, με τους followers να σπεύδουν να σχολιάσουν τόσο την εμφάνιση όσο και τη φιλία των δύο τραγουδιστών.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η λιτή αλλά χιουμοριστική λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση: «Βάλτε λεζάντα εσείς» Η συγκεκριμένη φράση στάθηκε αρκετή για να γεμίσει η ανάρτηση με χιλιάδες ευρηματικά σχόλια από τους χρήστες των social media.

Ο Θάνος Πετρέλης απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι αντιμετωπίζει τη δημοσιότητα με χαμόγελο και αυτοσαρκασμό. Είτε πρόκειται για σχόλια σχετικά με την εμφάνισή του είτε για viral αναρτήσεις με φίλους και συναδέλφους, παραμένει αυθεντικός και άμεσος απέναντι στο κοινό.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η συνάντησή του με τον Νίνο και το χιουμοριστικό περιστατικό με το «αρχαίος Έλληνας» έδωσαν αφορμή για πολλές συζητήσεις στα social media. Και όπως φαίνεται, οι δύο τραγουδιστές ξέρουν πολύ καλά πώς να τραβούν την προσοχή του κοινού, ακόμη και με μία απλή φωτογραφία.

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