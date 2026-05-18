Μουσική 18.05.2026

Κατερίνα Λιόλιου – Θάνος Πετρέλης: To απρόσμενο ντουέτο που μας ταξίδεψε στο 2005

Η Κατερίνα Λιόλιου και ο Θάνος Πετρέλης τραγούδησαν μαζί στο καμαρίνι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 00s
Πόπη Βασιλείου

Υπάρχουν τραγούδια που, όσο κι αν περνούν τα χρόνια, αρκούν μόνο λίγες νότες για να σε μεταφέρουν αμέσως σε άλλη εποχή. Ένα από αυτά είναι και το «Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα», η μεγάλη επιτυχία του Θάνου Πετρέλη που κυκλοφόρησε το 2005 και αγαπήθηκε όσο λίγα λαϊκά τραγούδια εκείνης της περιόδου. Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά, το κομμάτι συνεχίζει να προκαλεί το ίδιο συναίσθημα, με τον κόσμο να το τραγουδά ακόμα σε βραδινές εξόδους, καλοκαιρινές διαδρομές και μουσικές στιγμές γεμάτες νοσταλγία.

Αυτή τη φορά, το τραγούδι επέστρεψε στο προσκήνιο μέσα από ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο με την Κατερίνα Λιόλιου και τον Θάνο Πετρέλη. Οι δύο τραγουδιστές βρέθηκαν στο καμαρίνι λίγο πριν από την εμφάνισή τους και αποφάσισαν να τραγουδήσουν μαζί το αγαπημένο κομμάτι, δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα γεμάτη συναίσθημα και αναμνήσεις.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δεν άργησε να γίνει viral, καθώς πολλοί θυμήθηκαν τις εποχές που το «Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα» ακουγόταν παντού, από τα ραδιόφωνα μέχρι τα νυχτερινά μαγαζιά και τα καλοκαιρινά beach bars. Η φωνή του Θάνου Πετρέλη, σε συνδυασμό με τη σκηνική παρουσία και τη διάθεση της Κατερίνας Λιόλιου, έδωσε νέα πνοή στο τραγούδι, χωρίς όμως να χαθεί η αυθεντική αίσθηση που το έκανε τόσο αγαπητό στο κοινό.

Οι χρήστες στα social media έσπευσαν να σχολιάσουν το βίντεο, με πολλούς να γράφουν πως το συγκεκριμένο τραγούδι αποτελεί «κομμάτι της νεότητάς τους», ενώ άλλοι τόνισαν ότι τέτοιες επιτυχίες δύσκολα γράφονται σήμερα με τον ίδιο τρόπο και το ίδιο συναίσθημα.

Το «Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα» θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες του Θάνου Πετρέλη και ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί έντονα με τη χρυσή εποχή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού στα μέσα των 00s. Και όπως φάνηκε από το αυθόρμητο ντουέτο στο καμαρίνι, αρκεί μόνο μία στιγμή για να ξυπνήσουν ξανά εικόνες, αναμνήσεις και συναισθήματα από εκείνα τα χρόνια.

